Ολυμπιακός: «Καλό ταξίδι, Ντανιέλ, η μνήμη σου θα παραμείνει ζωντανή»

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε ο Ολυμπιακός για την απώλεια του άλλοτε τεχνικού της ομάδας βόλεϊ.

Ανείπωτη θλίψη σκόρπισε τα ξημερώματα της Παρασκευής (26/6) η είδηση ότι ο Ντανιέλ Καστελάνι άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 65 ετών νικημένος από σοβάρη ασθένεια.

Ο Αργεντινός τεχνικός είχε πανηγυρίσει πρωτάθλημα και Κύπελλο με τους Ερυθρόλευκους τη σεζόν 2023/24 και οι Ερυθρόλευκοι εξέδωσαν Συλλυπητήρια ανακοίνωση.

Αναλυτικά:

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του Ντανιέλ Καστελάνι, μιας σπουδαίας προσωπικότητας του παγκόσμιου βόλεϊ και πρώην προπονητή του συλλόγου μας.

Ο Ντανιέλ Καστελάνι υπηρέτησε τον Ολυμπιακό με ήθος, αξιοπρέπεια και υψηλή αγωνιστική ποιότητα, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην ιστορία της ομάδας βόλεϊ Ανδρών. Πάνω από όλα, όμως, θα τον θυμόμαστε ως έναν σπουδαίο άνθρωπο, που αντιμετώπισε κάθε πρόκληση της ζωής με γενναιότητα, δύναμη και αξιοθαύμαστη αξιοπρέπεια.

Η οικογένεια του Ολυμπιακού αποχαιρετά με σεβασμό έναν άνθρωπο που υπηρέτησε το άθλημά του με πάθος και συνέβαλε ουσιαστικά στην εξέλιξη του παγκόσμιου βόλεϊ.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και σε ολόκληρη την οικογένεια του βόλεϊ.

Καλό ταξίδι, Ντανιέλ. Η μνήμη σου θα παραμείνει ζωντανή».