Οι κινήσεις για τον Φοίνικα Σύρου συνεχίζονται με τους νησιώτες να ανακοινώνουν την απόκτηση και του διεθνή Φινλανδού κεντρικού, Μίκα Χαπανιέμι.

Οι μεταγραφικές κινήσεις των ομάδων της Novibet Volley League συνεχίζονται με τον Φοίνικα Σύρου να κάνει ακόμα μία μεταγραφή. Ο λόγος για τον διεθνή κεντρικό από την Φινλανδία, Μίκα Χαπανιέμι. Το νέο απόκτημα των... πειρατών αγωνιζόταν στο πρωτάθλημα Βελγίου με τη φανέλα της Κνακ Ροζελάρε.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση του Φοίνικα έχει ως εξής: «Ο Φοίνικας Σύρου είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Miika Haapaniemi για την αγωνιστική περίοδο 2026/27.

Ο Μίκα Χαπανιέμι (06/02/2004, 2,03μ.) αγωνίζεται στη θέση του κεντρικού και χάρη στα εκπληκτικά αθλητικά του προσόντα, το πολύ καλό σέρβις και τη δυναμική του στο μπλοκ, έχει κερδίσει την παρουσία του στην εθνική Φινλανδίας, με την οποία το περασμένο καλοκαίρι κατέκτησε το European League και έφτασε στους «16» του παγκοσμίου πρωταθλήματος.

Στο πρώτο τουρνουά του φετινού European League, ο Χαπανιέμι έκανε 13 μπλοκ (τα 7 απέναντι στην Αυστρία και τα 6 κόντρα στο Μαυροβούνιο) στις δύο νίκες της Φινλανδίας, ξεχωρίζοντας στο φιλέ, ενώ εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα βρίσκεται και στη 14άδα της εθνικής ομάδας του για την τελική φάση του Eurovolley 2026.

Την προηγούμενη διετία ο ταλαντούχος Χαπανιέμι αγωνίστηκε στη Ροζελάρε, με την οποία κατέκτησε έξι τίτλους (πρωτάθλημα, κύπελλο, δύο BeNe Conference και δύο BeNe Cup) και έπαιξε στο CEV Champions League.

Πριν τη Ροζελάρε, ο 22χρονος κεντρικός αγωνίστηκε στην πατρίδα του με κορυφαία στιγμή την κατάκτηση του φινλανδικού πρωταθλήματος με τη Χουρικάνι Λοΐμα, για πρώτη φορά στην ιστορία της ομάδας.

Σε ατομικό επίπεδο έχει αναδειχθεί κορυφαίος κεντρικός και μπλοκέρ ακόμα και σε διοργανώσεις Κ20.

«Ανυπομονώ για το νέο κεφάλαιο της καριέρας μου»

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή του συμβολαίου του, ο Μίκα Χαπανιέμι δήλωσε: «Αποφάσισα να έρθω στη Σύρο γιατί ήθελα μια καινούργια πρόκληση και να κάνω μια νέα αρχή σε μια νέα ομάδα. Πραγματικά ανυπομονώ για αυτό το νέο κεφάλαιο στην καριέρα μου! Ο στόχος μου είναι να βοηθήσω την ομάδα όσο το δυνατόν περισσότερο και να παλέψουμε για μια θέση μεταξύ των κορυφαίων ομάδων στην Ελλάδα».

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

2024-2026 Ροζελάρε

2022-2024 Χουρικάνι Λοΐμα

2019-2022 Μουρικάτ

Καλωσορίζουμε τον Μίκα στην οικογένεια του Φοίνικα και του ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες».