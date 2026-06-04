Η ενίσχυση του Πανιωνίου συνεχίζεται με την ομάδα της Νέας Σμύρνης να ανακοινώνει την απόκτηση και του Δημοσθένη Λινάρδου.

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζεται η ενίσχυση του Πανιωνίου, με την ομάδα της Νέας Σμύρνης να κάνει τις τελευταίες ποιοτικές κινήσεις της. Συγκεκριμένα οι «κυανέρυθροι» μετά την απόκτηση του καλύτερου λίμπερο του πρωταθλήματος Γερμανίας, Σο Τακαχάσι, έκαναν δικό τους και τον Έλληνα διεθνή κεντρικό, Δημοσθένη Λινάρδο.

Μια εξαιρετική κίνηση που δυναμώνει και το κέντρο της ομάδας, αλλά και τον ελληνικό κορμό, καθώς στην ίδια θέση θα είναι ο Γιώργος Πετράς, αλλά και ο Τζούλιαν Μπίσετ που επίσης θα αγωνίζεται ως Έλληνας.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση για την απόκτηση του Λινάρδου έχει ως εξής: «H διοίκηση των τμημάτων βόλεϊ του Πανιωνίου Βetsson ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Δημοσθένη Λινάρδο. Ο διεθνής κεντρικός γεννήθηκε στις 14/2/1997 και έχει ύψος 2.01 μ.

Ξεκίνησε την καριέρα του από τον Απόλλωνα Πάτρας και ακολούθησε το πέρασμά του από την ΕΑ Πατρών. Το 2018 υπέγραψε στον Πήγασο Πολίχνης και την επόμενη αγωνιστική περίοδο φόρεσε τη φανέλα του Φοίνικα Σύρου, με τον οποίο τη σεζόν 2020-2021 κατέκτησε το Λιγκ Καπ.

Τη σεζόν 2021-2022 πήρε μεταγραφή στην Κηφισιά και ακολούθησε η πρώτη του θητεία στον Ολυμπιακό. Με τους «ερυθρόλευκους» κατέκτησε το Τσάλεντζ Καπ και το πρωτάθλημα της σεζόν 2022-2023.

Την επόμενη χρονιά φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ και με την ομάδα της Θεσσαλονίκης πανηγύρισε την κατάκτηση του Σούπερ Καπ. Το 2024 αγωνίστηκε στον Μίλωνα και την επόμενη σεζόν επέστρεψε στον Ολυμπιακό, με τον οποίο κατέκτησε το Λιγκ Καπ και το Σούπερ Καπ αντίστοιχα.

«Χαρούμενος που είμαι μέλος της οικογένειας του Πανιωνίου»

Ο Δημοσθένης Λινάρδος δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που θα είμαι μέλος της οικογένειας του Πανιωνίου. Έχει χτιστεί ένα δυνατό σύνολο για την καλύτερη δυνατή πορεία, έχω ξανασυνεργαστεί με αρκετά παιδιά και νομίζω αυτό θα βγει και στο γήπεδο. Οι στόχοι μας είναι σίγουρα η τετράδα και να καταφέρουμε να πάρουμε ένα τρόπαιο. Από μέρους μου θα δώσω το καλύτερο δυνατό που έχω. Ο κόσμος της ομάδας θα είναι μαζί μας, ώστε να τα καταφέρουμε. Ώρα για δουλειά και πάνω απ’ όλα να έχουμε υγεία».