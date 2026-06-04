Μπορεί να άργησε αλλά ο προγραμματισμός του ΠΑΟΚ συνεχίζεται για τα καλά. Οι «ασπρόμαυροι» κράτησαν τον Μενέλαο Κοκκινάκη και βρίσκονται κοντά στους Ντούσαν Πέτκοβιτς και Μπρετ Γουόλς.

Η αλήθεια είναι πως τα τελευταία χρόνια στο βόλεϊ και ειδικά στη Novibet Volley League οι ομάδες έχουν κλείσει τις μεταγραφές τους μέχρι τέλη Μαΐου, κάτι που έγινε και φέτος. Μοναδική εξαίρεση αναφορικά πάντα με όσες κοιτάζουν την κορυφή, ήταν ο ΠΑΟΚ. Οι Θεσσαλονικείς άργησαν ωστόσο το τελευταίο διάστημα φορτσάρουν προκειμένου να καλύψουν το χαμένο έδαφος και να δημιουργήσουν μια όσο γίνεται πιο ανταγωνιστική ομάδα.

Αρχικά στο «Παλατάκι» θα είναι και τη νέα χρονιά ο Μενέλαος Κοκκινάκης με τον 33χρονο να προορίζεται αρχικά ως λίμπερο και αν χρειαστεί θα παίξει και ως ακραίος, κάτι που έκανε με επιτυχία φέτος. Ο Κοκκινάκης θα είναι και ο αρχηγός των «ασπρόμαυρων» στη νέα αυτή εποχή.

Εκτός από τις παραμονές υπάρχουν και μεταγραφές με τον ΠΑΟΚ να βρίσκεται μια ανάσα από την απόκτηση του Ντούσαν Πέτκοβιτς, με τον 34χρονο διεθνή Σέρβο να είναι μια εξαιρετική περίπτωση για τους Θεσσαλονικείς.

Στα άκρα εκτός του Τόρες που στον ΠΑΟΚ ελπίζουν να παίζει ως Έλληνας αποκτήθηκε και ο Μάρκο Βκουκασίνοβιτς, ενώ στην πάσα η ομάδα του Βαλάντη Μαμάη φορτσάρει για να κάνει και πάλι δικό της τον Μπρετ Γουόλς. Ο 32χρονος Καναδός έχει αποφασίσει να σταματήσει σε τόσο μικρή ηλικία, αλλά οι «ασπρόμαυροι» είναι οι μόνοι που μπορούν να του αλλάξουν γνώμη.

Το σίγουρο πάντως είναι πως παρότι αρχικά υπήρχε αγωνία για την ομάδα που θα φτιαχτεί, στον ΠΑΟΚ κάνουν κινήσεις που μπορούν να την κρατήσουν σε υψηλό επίπεδο. Το πόσο υψηλό θα φανεί στα τάραφλεξ, εκεί που κρίνονται τα πάντα.