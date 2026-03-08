Με νίκη ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο ο Μίλωνας. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης επικράτησε της Κηφισιάς με 3-1 και τερμάτισε στην 2η θέση, την καλύτερη της ιστορίας του.

Με MVP τον Κέισι Σχάουτεν ο Μίλων νίκησε τον Α.Ο.Π. Κηφισιάς με 3-1 σετ και με 42 βαθμούς τερμάτισε μόλις ένα βαθμό πίσω από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό και στην 2η θέση που είναι νέο ρεκόρ καλύτερου πλασαρίσματος στη Volley League για την ομάδα του Σάκη Ψάρρα. Ο Μίλων μπορεί επίσης να υπερηφανεύεται πως είναι η ομάδα με τις περισσότερες νίκες στην κανονική περίοδο (15 συνολικά έναντι 14 του πρωτοπόρου Παναθηναϊκού).

Η Κηφισιά προσπάθησε να πάρει τη νίκη που θα την έστελνε από την «κόλαση» στον «παράδεισο» αλλά δε μπόρεσε απέναντι στην ομάδα της Νέας Σμύρνης που δικαίως βρίσκεται τόσο ψηλά και θα τα δώσει όλα για τη μεγάλη υπέρβαση και την πρόκριση στους τελικούς για πρώτη φορά στην ιστορία της. Ετσι η Κηφισιά για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια πέφτει στα πλέι άουτ. Ηταν η σεζόν 2009-10 όταν η πρώτη ομάδα που είχε υποβιβαστεί απ΄ευθείας ήταν ο Φοίνικας, η Κηφισιά έπεσε στα πλέι άουτ με ΑΕΚ και Απόλλων Καλαμαριάς και η ΑΕΚ ακολούθησε τους συριανούς στην Α2.

Διαιτητές: Μυλωνάκης, Μιχαήλογλου. Παρατηρητής: Ράπτης. Επόπτες: Σωνάκης, Τσεκούρας. Γραμματεία: Θεοδωρίδου

* Οι πόντοι του Μίλωνα προήλθαν από 6 άσσους, 56 επιθέσεις (56% αποτελεσματικότητα), 5 μπλοκ και 29 λάθη αντιπάλων και της Κηφισιάς προήλθαν από 6 άσσους, 42 επιθέσεις (43% αποτελεσματικότητα), 11 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-5, 16-8, 21-12, 25-15

2ο σετ: 8-6, 13-16, 17-21, 21-25

3ο σετ: 8-1, 16-13, 21-15, 25-20

4ο σετ: 8-3, 16-14, 21-19, 25-20

Τα σετ: 3-1 (25-15, 21-25, 25-20, 25-20) σε 103΄

Α.Ο.Ν.Σ. ΜΙΛΩΝ (Σάκης Ψάρρας): Χερ, Πετρέας 5 (4/7 επ., 1 άσσος), Σχάουτεν 22 (20/35 επ., 2 άσσοι), Αγκάμεζ 11 (8/10 επ., 3 μπλοκ), Πολουγιάν 14 (12/22 επ., 2 μπλοκ, 50% υπ., 30% άριστες), Χάκας 13 (10/21 επ., 3 άσσοι, 58% υπ., 32% άριστες) / Βελούδης (λ, 26% υπ., 22% άριστες), Θεοδόσης 2 (2/3 επ.), Νανόπουλος (75% υπ., 50% άριστες)

Α.Ο.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Νίκος Ζαλμάς): Κωτσάκης 9 (7/18 επ., 2 μπλοκ, 38% υπ., 29% άριστες), Μπάνοφ 22 (17/33 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ), Σπυριούνης 3 (2/13 επ., 1 άσσος, 54% υπ., 23% άριστες), Στάνκοβ 2 (0/2 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ) Ρανγκέλ 10 (7/9 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Μπόρις 8 (5/9 επ., 2 μπλοκ) / Φωλιάς (λ, 19% υπ., 14% άριστες), Αχιλλεόπουλος (λ), Παπαγγελόπουλος, Κονίδης, Μπαρτακζιάν, Φράγκος 4 (4/13 επ., 75% υπ., 50% άριστες)

Η γνώμη των πρωταγωνιστών

O προπονητής της Κηφισιάς Νίκος Ζαλμάς δήλωσε: «Συγχαρητήρια στον Μίλωνα για τη νίκη και στους παίκτες μου γιατί έπαιξαν ένα σκληρό παιχνίδι. Γενικά δεν έχω παράπονο. Ειχαμε μία καλή προπονητική εβδομάδα και πολλά πράγματα που δουλέψαμε φάνηκαν στο γήπεδο. Μπορέσαμε και κρατήσαμε τον Μίλωνα σε μικρό ποσοστό στους άσσους. Ήμασταν καλοί στην υποδοχή και στο μπλοκ. Ίσως μας έλειψαν καλύτερες άμυνες και καλύτερα σέρβις στο τέλος. Αρχίσαμε άσχημα έχοντας μικρό kill στην επίθεση, το βελτιώσαμε. Η ομάδα θα παίξει play out. Το ξέραμε ότι οι πιθανότητες δεν ήταν με το μέρος μας. Θα παίξουμε 4 παιχνίδια. Είμαστε σε καλή κατάσταση. Αν εξαιρέσουμε το άγχος που υπάρχει σε αυτά τα παιχνίδια θεωρώ ότι με καλή απόδοση μέσα στο γήπεδο δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα».

Ο Ευγκένι Μπάνοφ δήλωσε: «Ήταν ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Το θέλαμε πολύ και ίσως αυτό μας δημιούργησε μία νευρικότητα. Θεωρώ ότι δεν είχαμε καθαρό μυαλό σε κάποια κρίσιμα σημεία και κάναμε κάποια λάθη. Πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε καλή κατάσταση ενόψει των κρίσιμων αγώνων για την παραμονή».