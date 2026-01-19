Φλοίσβος – Καλαμάτα 80': Νίκη ελπίδας για την ομάδα του Παλαιού Φαλήρου (vid)
Κάλιο αργά παρά ποτέ για τον Φλοίσβο με την ομάδα του Παλαιού Φαλήρου να επικρατεί με 3-0 (25-22, 26-24, 25-23) της Καλαμάτας 80', να πετυχαίνει την δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα, παίρνοντας και το πρώτο τρίποντο. Ένα τρίποντο που τον ανέβασε στην 9η θέση με 7 βαθμούς, αφήνοντας τελευταία την Κηφισιά με 6, ενώ οι Μεσσήνιοι έμειναν στην 7η θέση με 12.
Στα του αγώνα παρότι το ματς τελείωσε με 3-0 ήταν ένα αμφίρροπο παιχνίδι με τους γηπεδούχους στα τέλη και των τριών σετ να καταφέρνει να παίρνει τους κρίσιμους πόντους και μαζί και την μεγάλη αυτή νίκη.
ΤΑ ΣΕΤ: 3-0 (25-22, 26-24, 25-23)
*Οι πόντοι του Φλοίσβου προήλθαν από 4 άσους, 42 επιθέσεις, 14 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλων ενώ της Καλαμάτας ’80 από 3 άσους, 42 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλων
ΦΛΟΙΣΒΟΣ (Κώστας Χριστοφιδέλης): Κόβαρ 13 (10/20 επ., 3 μπλοκ, 55% υπ. – 35% άριστες), Χαραλαμπίδης 4 (1/2 επ., 3 μπλοκ), Φαν Χάρντερεν 15 (12/25 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ, 58% υπ. – 25% άριστες), Αρμενάκης 3 (0/3 επ., 3 μπλοκ), Βιλιμάνοβιτς 4 (1/3 επ., 3 μπλοκ), Έγκλεσκαλνς 21 (18/35 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ) / Εφραιμίδης (λ., 47% υπ. – 37% άριστες), Παπαδόπουλος Π., Σωνάκης (λ.)
ΚΑΛΑΜΑΤΑ ’80 (Άκης Χατζηαντωνίου): Κομητούδης 5 (2/4 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ), Μάρκου 17 (15/32 επ., 2 μπλοκ), Λίσον 7 (5/14 επ., 2 μπλοκ), Κοβάσεβιτς 7 (5/17 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ. 38% υπ. – 33% άριστες), Χόρβαθ 12 (10/23 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 40% υπ. – 30% άριστες), Μανωλάκης 2 (2/2 επ.) / Ντάκουρης (λ., 50% υπ. – 44% άριστες), Καούνης (λ.), Δαλακούρας Κ. (0/1 επ., 50% υπ. – 17% άριστες), Πετσιάς 1 (1/1 επ.), Κρικ 2 (2/4 επ.), Παύλου
VOLLEY LEAGUE: ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ 11ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
Παρασκευή 16/1
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 3-0 (25-20, 25-18, 25-20)
ΠΑΟΚ – Κηφισιά 3-1 (25-22, 25-14, 20-25, 25-22)
Σάββατο 17/1
Πανιώνιος – Φοίνικας Σύρου 3-0 (25-23, 29-27, 25-12)
Κυριακή 18/1
ΟΦΗ – Μίλων 3-0 (27-25, 25-22, 25-23)
Δευτέρα 19/1
Φλοίσβος – Καλαμάτα ’80 3-0 (25-22, 26-24, 25-23)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Μίλων 28
2. Παναθηναϊκός 27
3. ΠΑΟΚ 23
4. Ολυμπιακός 20
5. ΟΦΗ 18
6. Πανιώνιος 14
7. Καλαμάτα ’80 12
8. Φοίνικας Σύρου 10
9. Φλοίσβος 7
10. Κηφισιά 6
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.