Νίκη ελπίδας για τον Φλοίσβο με την ομάδα του Παλαιού Φαλήρου να επικρατεί με 3-0 της Καλαμάτας 80' και να παίρνει και το πρώτο του τρίποντο.

Κάλιο αργά παρά ποτέ για τον Φλοίσβο με την ομάδα του Παλαιού Φαλήρου να επικρατεί με 3-0 (25-22, 26-24, 25-23) της Καλαμάτας 80', να πετυχαίνει την δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα, παίρνοντας και το πρώτο τρίποντο. Ένα τρίποντο που τον ανέβασε στην 9η θέση με 7 βαθμούς, αφήνοντας τελευταία την Κηφισιά με 6, ενώ οι Μεσσήνιοι έμειναν στην 7η θέση με 12.

Στα του αγώνα παρότι το ματς τελείωσε με 3-0 ήταν ένα αμφίρροπο παιχνίδι με τους γηπεδούχους στα τέλη και των τριών σετ να καταφέρνει να παίρνει τους κρίσιμους πόντους και μαζί και την μεγάλη αυτή νίκη.

ΤΑ ΣΕΤ: 3-0 (25-22, 26-24, 25-23)

*Οι πόντοι του Φλοίσβου προήλθαν από 4 άσους, 42 επιθέσεις, 14 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλων ενώ της Καλαμάτας ’80 από 3 άσους, 42 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλων

ΦΛΟΙΣΒΟΣ (Κώστας Χριστοφιδέλης): Κόβαρ 13 (10/20 επ., 3 μπλοκ, 55% υπ. – 35% άριστες), Χαραλαμπίδης 4 (1/2 επ., 3 μπλοκ), Φαν Χάρντερεν 15 (12/25 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ, 58% υπ. – 25% άριστες), Αρμενάκης 3 (0/3 επ., 3 μπλοκ), Βιλιμάνοβιτς 4 (1/3 επ., 3 μπλοκ), Έγκλεσκαλνς 21 (18/35 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ) / Εφραιμίδης (λ., 47% υπ. – 37% άριστες), Παπαδόπουλος Π., Σωνάκης (λ.)

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ’80 (Άκης Χατζηαντωνίου): Κομητούδης 5 (2/4 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ), Μάρκου 17 (15/32 επ., 2 μπλοκ), Λίσον 7 (5/14 επ., 2 μπλοκ), Κοβάσεβιτς 7 (5/17 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ. 38% υπ. – 33% άριστες), Χόρβαθ 12 (10/23 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 40% υπ. – 30% άριστες), Μανωλάκης 2 (2/2 επ.) / Ντάκουρης (λ., 50% υπ. – 44% άριστες), Καούνης (λ.), Δαλακούρας Κ. (0/1 επ., 50% υπ. – 17% άριστες), Πετσιάς 1 (1/1 επ.), Κρικ 2 (2/4 επ.), Παύλου

VOLLEY LEAGUE: ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ 11ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Παρασκευή 16/1

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 3-0 (25-20, 25-18, 25-20)

ΠΑΟΚ – Κηφισιά 3-1 (25-22, 25-14, 20-25, 25-22)

Σάββατο 17/1

Πανιώνιος – Φοίνικας Σύρου 3-0 (25-23, 29-27, 25-12)

Κυριακή 18/1

ΟΦΗ – Μίλων 3-0 (27-25, 25-22, 25-23)

Δευτέρα 19/1

Φλοίσβος – Καλαμάτα ’80 3-0 (25-22, 26-24, 25-23)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Μίλων 28

2. Παναθηναϊκός 27

3. ΠΑΟΚ 23

4. Ολυμπιακός 20

5. ΟΦΗ 18

6. Πανιώνιος 14

7. Καλαμάτα ’80 12

8. Φοίνικας Σύρου 10

9. Φλοίσβος 7

10. Κηφισιά 6