Ο Φώτης Καρακούσης γράφει για την ματσάρα του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ και τη νίκη των «ασπρόμαυρων» που στηρίχθηκε στον εξαιρετικό Ερνάντες και τον τεράστιο Κοβάσεβιτς.

Η αλήθεια είναι πως πολλές φορές από αυτό εδώ το μπλογκ έχω αναφέρει πως όταν το βόλεϊ παίζεται σε υψηλό επίπεδο είναι το ομορφότερο άθλημα που υπάρχει. Και τι χρειάζεται για να παιχτεί σε υψηλό επίπεδο; Παίκτες που να βρίσκονται σε αυτό. Στο «Μελίνα Μερκούρη» είχαμε την χαρά να δούμε παίκτες που βρίσκονται ή έχουν βρεθεί στο πάνω ράφι και οι οποίοι μας χάρισαν μια εξαιρετική παράσταση, με τον ΠΑΟΚ να επικρατεί του Ολυμπιακού με 3-2.

Μια νίκη που δεν κρίνει τίποτα, καθώς μιλάμε για το τελευταίο παιχνίδι του πρώτου γύρου, αλλά δείχνει πολλά και κυρίως μας κάνει όλους να περιμένουμε πως και πως την συνέχεια, στην οποία τέσσερις ομάδες είναι έτοιμες να διεκδικήσουν τον τίτλο. Αλλά με αυτό έχουμε χρόνο να ασχοληθούμε, οπότε ας σταθούμε στο πρώτο ντέρμπι του 2026 που χωρίς την παραμικρή αμφιβολία ήταν ματσάρα.

Μια ματσάρα που μας έκαναν να την χαρούμε σπουδαίοι παίκτες, όπως ο Ατανασίεβιτς και ο Φρομ από τους γηπεδούχους και ο Κοβάσεβιτς και ο Ερνάντες από τους φιλοξενούμενους. Παίκτες που έχουν παίξει στο ψηλότερο επίπεδο και που στην μέρα τους μπορούν να μας χαρίσουν βραδιές όπως η σημερινή. Το βράδυ της Κυριακής «ερυθρόλευκοι» και «ασπρόμαυροι» πάλεψαν για τη νίκη μέχρι τον τελευταίο πόντο, με την ομάδα του Βαλάντη Μαμάη να παίρνει το δίποντο.

Ένα δίποντο που βαθμολογικά δεν της αλλάζει κάτι φοβερό, αλλά δείχνει σε όλους πως πλέον ο ΠΑΟΚ μετά τις διορθωτικές κινήσεις με Κοβάσεβιτς και Τζέντρικ είναι μια εντελώς άλλη ομάδα, ικανή να κοιτάξει στα μάτια κάθε αντίπαλο και να παλέψει για τον τίτλο, Και το γράφω αυτό γιατί πριν αυτές τις κινήσεις προσωπικά θεωρούσα πως ακόμα και η είσοδος στην τετράδα θα ήταν δύσκολη για τους Θεσσαλονικείς.

Στο βόλεϊ μία με δύο κινήσεις μπορούν να κάνουν την διαφορά και αυτό ακριβώς βλέπουμε με τον ΠΑΟΚ. Ο Τέλης Μυστακίδης έκανε δώρο τον Αμερικανό κεντρικό, οι άνθρωποι του Ερασιτέχνη και για να τα λέμε με το όνομά τους, ο Αχιλλέας Τζίκας και ο Γιάννης Τακουρίδης κατάφεραν να πείσουν τον σπουδαίο Σέρβο ακραίο και σε συνδυασμό με την απομάκρυνση του Γιόσκο Μιλενκόσκι και την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον μέχρι πρότινος βοηθό του, Βαλάντη Μαμάη βλέπουμε έναν εντελώς διαφορετικό ΠΑΟΚ.

Έναν ποιοτικό ΠΑΟΚ που δεν τα παρατάει και παίρνει νίκες σε ντέρμπι ακόμα και όταν το 0-2 επί του Παναθηναϊκού στο Μετς γίνεται 2-2 και όταν το 0-1 επί του Ολυμπιακού στο Ρέντη, γίνεται 2-1 για τους Πειραιώτες. Αυτό δείχνει πως οι Θεσσαλονικείς έχουν αποκτήσει χαρακτήρα, ένας χαρακτήρας που φυσικά έχει να κάνει με τους μεγάλους παίκτες που έχει πλέον στο ρόστερ τους.

Αυτοί οι παίκτες συνέβαλαν τα μέγιστα στο να γίνει αυτό το 2-3. Ο σπουδαίος Κοβάσεβιτς πήρε σημαντικούς και κρίσιμους πόντους όταν ο Ολυμπιακός μείωνε, ο Ερνάντες όταν χρειάστηκε πίεσε ασφυκτικά από το σερβίς και ο ΠΑΟΚ μετά το Μετς πέρασε και από Ρέντη και έδειξε πως είναι για τα καλά εδώ.

Από την άλλη οι Πειραιώτες μπορεί να έχασαν αλλά σίγουρα και αυτοί έδειξαν πως συνεχώς ανεβαίνουν. Ακόμα και στο πέμπτο σετ όταν βρέθηκαν πίσω με 5 πόντους όχι μόνο δεν τα παράτησαν αλλά μείωσαν στον ένα. Το κλειδί για την συνέχεια για την ομάδα του Αντώνη Βουρδέρη είναι να συνεχίσουν σε ανάλογες εμφανίσεις οι Ατανασίεβιτς και Φρομ. Αν το κάνουν θα είναι και αυτοί διεκδικητές του πρωταθλήματος. Και αν βάλουμε μέσα και τους Μίλωνα και Παναθηναϊκό, ετοιμαζόμαστε πραγματικά να απολαύσουμε ένα όχι μεγάλο, αλλά τεράστιο πρωτάθλημα. Και όπως έλεγε και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος «Βάλτε ζώνη και απολαύστε το».

ΥΓ: Θα το γράψω για ακόμα μία φορά. Ο Κοβάσεβιτς ακόμα δεν είναι ούτε στο 50% των όσων μπορεί να κάνει. Αν φτάσει στο 70% θα δούμε πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί στην χώρα μας. Ο άνθρωπος που είχε σχεδόν έναν χρόνο να παίξει είχε και σήμερα 28 πόντους με 58% στην επίθεση και 56% στην υποδοχή...

ΥΓ1: Ο Βαλάντης Μαμάης έχει κερδίσει αυτή την θέση με την αξία του. Χωρίς πολλά λόγια αλλά με σκληρή δουλειά έχει αλλάξει εντελώς την εικόνα του ΠΑΟΚ και έχει κάνει τους παίκτες να παίζουν και γιαυτόν. Άξιζε την ευκαιρία και το δείχνει συνεχώς.

ΥΓ2: Τι ωραίο να βλέπεις ένα τόσο μεγάλο ντέρμπι και στους πάγκους να είναι δύο ανερχόμενοι Έλληνες προπονητές. Και ο Μαμάης και ο Βουρδέρης δείχνουν πως η προπονητική στην χώρα μας έχει μέλλον.

ΥΓ3: Μπορεί τα περισσότερα φώτα στη νίκη του ΠΑΟΚ να έπεσαν και σωστά στους Κοβάσεβιτς και Ερνάντες, αλλά σημαντική ήταν και η παρουσία του Κοκκινάκη. Ο ακραίος πλέον του «δικεφάλου του βορρά» δεν θα σου κερδίσει 30 πόντους, αλλά όταν έχει διψήφιο αριθμό με κοντά στο 50% επίθεση ανεβάζει όλη την ομάδα και αυτό έκανε και στο Ρέντη.