Ο ΠΑΟΚ και το τμήμα βόλεϊ των ανδρών του προχώρησαν στην ανακοίνωση για την έναρξη της συνεργασίας με τον κεντρικό, Τζέφρι Κέντρικ.

Ο Τζέντρικ - όπως είχατε διαβάσει σχετικά στο Gazzetta - έκλεισε στον ΠΑΟΚ και θα έρθει στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Η ανακοίνωση του Δικεφάλου του Βορρά:

Ο ΠΑΟΚ, και το τμήμα Βόλεϊ ανδρών, ανακοινώνουν την έναρξη συνεργασίας με τον αθλητή, Τζέφρεϊ Γιέντρικ. Γεννημένος στις 15/09/1995, ο Τζέφρεϊ Γιέντρικ αγωνίζεται ως κεντρικός και έχει ύψος 208cm.

Έκανε τα πρώτα του βήματα στο βόλεϊ στο Πανεπιστήμιο Λόγιολα του Σικάγο τη σεζόν 2014-15, όπου και αποφοίτησε τη σεζόν 2017-18. Εκεί, κατέκτησε το Κολεγιακό Πρωτάθλημα τη σεζόν 2014-15, όντας ο MVP του πρωταθλήματος, ο καλύτερος κεντρικός και ο καλύτερος μπλοκέρ, με τις εμφανίσεις του να του ανοίγουν την πόρτα της Κ21 της Εθνικής Αμερικής, και μετέπειτα της Team USA.

Η σεζόν 2018-19 τον βρήκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη, και πιο συγκεκριμένα στην Γερμανία για λογαριασμό της Berlin Recycling Volleys. Στην πρώτη του χρονιά κατέκτησε την Bundesliga. Σε εθνικό επίπεδο κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο VNL και το χάλκινο στο Παγκόσμιο Κύπελλο με την Team USA.

Η επόμενη σεζόν (2019-20) τον βρήκε και πάλι στην Berlin Recycling Volleys, με την οποία κατέκτησε το Κύπελλο Γερμανίας και στο Σούπερ Καπ Γερμανίας, σε μία αγωνιστική χρονιά όπου δεν ολοκληρώθηκε σωστά, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Την σεζόν 2020-21 αγωνίστηκε στην Πολωνία, σ' ένα εκ των κορυφαίων πρωταθλημάτων στην Ευρώπη, παίζοντας για την Asseco Resovia Rzeszów.

Την σεζόν 2021-22 επέστρεψε στην Γερμανία και στην Berlin Recycling Volleys. Κατέκτησε τη Bundeslinga και το Σούπερ Καπ Γερμανίας, ενώ αναδείχθηκε καλύτερος επιθετικός, καλύτερος κεντρικός και καλύτερος μπλοκέρ του πρωταθλήματος. Παράλληλα, κέρδισε το αργυρό μετάλλιο στο VNL.

Η επόμενη σεζόν (2022-23) τον βρήκε στην Πολωνία, αυτή τη φορά για λογαριασμό της LUK Lublin. Ορόσημο εκείνης της σεζόν ωστόσο, ήταν το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο με την Team USA, το οποίο διεξήχθη στην Ιαπωνία.

Την σεζόν 2023-24 αγωνίστηκε στην Ιταλία και την Gioiella Prisma Taranto, παίζοντας στην Serie A1. Η χρονιά αυτή συνοδεύτηκε και με την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, εκεί όπου ο Αμερικανός κεντρικός ήταν βασικό μέλος της Team USA και συνέβαλλε τα μέγιστα στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου.

Την προηγούμενη αγωνιστική σεζόν (2024-25) έπαιξε στην Τουρκία και την Fenerbahçe, με την οποία κατέκτησε το Κύπελλο Τουρκίας.

Ο Αμερικανός κεντρικός θα ενισχύσει τον ΠΑΟΚ ύστερα από τις 01/12/2025, όπου θα έρθει στην Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Δικεφάλου.

Το συνολικό κόστος του συμβολαίου του Αμερικανού αθλητή θα καλυφθεί πλήρως από τον κ. Αριστοτέλη Μυστακίδη, ως ενίσχυση του ΤΑΑ βόλεϊ ανδρών του ΠΑΟΚ.

Καλώς ήρθες στον ΠΑΟΚ, Τζεφ!