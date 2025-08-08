Την απόκτηση του νεαρού ακραίου, Βαγγέλη Ρούσου, ανακοίνωσε ο Φοίνικας Σύρου στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ομάδας για την επόμενη σεζόν της Volley League ανδρών.

Με τον Φοίνικα Σύρου θα κάνει το ντεμπούτο του στη μεγάλη κατηγορία ο Βαγγέλης Ρούσος, ο οποίος ανακοινώθηκε από την νησιωτική ομάδα.

Ο 20χρονος ξεχώρισε τα τελευταία χρόνια με τον Ηρακλή και τις μικρές Εθνικές ομάδες και η ομάδα της Σύρου τον πήρε στο ρόστερ της θέλοντας να δώσει νεανική αύρα, αλλά και ποιότητα ενόψει της επόμενης σεζόν στη Volley League ανδρών.

H ανακοίνωση του Φοίνικα Σύρου

«Ο Α.Ο. Φοίνικας Σύρου είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας του με τον Βαγγέλη Ρούσο για τη σεζόν 2025/2026.

Ο Ρούσος είναι γεννημένος στις 27 Αυγούστου 2005, έχει ύψος 1.93μ. και αγωνίζεται ως ακραίος.

Έκανε τα πρώτα του βήματα στο βόλεϊ στον ΑΟ Πρέβεζας και από το 2023 βρισκόταν στον Ηρακλή, όπου εξελίχθηκε σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού του. Παράλληλα, κατέκτησε δύο πρωταθλήματα ΕΠΕΣΘ με την Κ21 του Ηρακλή, όντας MVP σε back to back διοργανώσεις.

Είναι διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες με τις οποίες συμμετείχε σε τελικές φάσεις ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που θα αγωνιστώ στον Φοίνικα. Ανυπομονώ να δώσω το 100% για να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της και να ζήσω μοναδικές στιγμές μαζί με τον κόσμο της Σύρου», δήλωσε ο ταλαντούχος ακραίος μετά την υπογραφή του συμβολαίου του και είναι έτοιμος για το ντεμπούτο του στη Volley League.

Καλωσορίζουμε τον Βαγγέλη στην οικογένεια του Φοίνικα και το όμορφο νησί της Σύρου και του ευχόμαστε μια σεζόν με υγεία και επίτευξη των συλλογικών και ατομικών του στόχων.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

2020-2023 ΑΟ Πρέβεζας

2023-2025 Ηρακλής».