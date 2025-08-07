Ποινή σοκ για Κουμεντάκη: 4 χρόνια αποκλεισμός για απαγορευμένες ουσίες

Βαριά ποινή στον Ραφαήλ Κουμεντάκη για χρήση απαγορευμένων ουσιών.

Σε ακόμα μεγαλύτερες περιπέτειες μπαίνει ο Ραφαήλ Κουμεντάκης για την υπόθεση της χρήσης απαγορευμένων ουσιών, η οποία έγινε γνωστή στο τέλος της περασμένης σεζόν.

Στον 32χρονο ακραίο του Ολυμπιακού, επιβλήθηκε ποινή αποκλεισμού 4 ετών, η οποία χωρίς υπερβολή προκάλεσε σοκ στην αθλητική κοινότητα.

To χρονικό της υπόθεσης Κουμεντάκη

Θυμίζουμε οτι το... κουβάρι της υπόθεσης Κουμεντάκη είχε αρχίσει να ξετυλίγεται στις αρχές Ιουνίου, όταν και έγινε γνωστό οτι υπήρξε θετικό δείγμα σε έλεγχο που έκανε ο ΕΟΚΑΝ κατά την διάρκεια των τελικών της Volley League, μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού.

Στο διάστημα που μεσολάβησε, εξετάστηκαν όλα τα δείγματα που πάρθηκαν από τον 32χρονο ακραίο και αφού βγήκαν θετικά, αποφασίστηκε το μέγεθος της ποινής, η οποία ορίστηκε στα 4 χρόνια.

Όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, αν τελικά εξαντληθεί όλο το χρονικό διάστημα αυτό, είναι πολύ πιθανό να αναγκαστεί να εγκαταλείψει τους αγωνιστικούς χώρους.

Η πλευρά του παίκτη πάντως, θα καταθέσει έφεση κατά της ποινής, ενώ ο Ολυμπιακός θα παρακολουθεί την εξέλιξη της υπόθεσης και αναλόγως θα αποφασίσει για το μέλλον του στην ομάδα.