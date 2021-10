Το σύστημα διεξαγωγής της Volley League ανδρών

Χωρίς playoffs θα είναι δυστυχώς και το φετινό πρωτάθλημα της Volley League ανδρών. Δείτε ακριβώς πως θα διεξαχθεί στους δύο γύρους που θα υπάρξουν.

Το σύστημα διεξαγωγής του πρωταθλήματος Volley League 2021-22 όπως αναφέρεται στην προκήρυξη:

3.2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ



3.2.1. Το Πρωτάθλημα Volley League 2021-2022 θα διεξαχθεί σε δύο Φάσεις:



● Α’ ΦΑΣΗ - ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ



● Β’ ΦΑΣΗ – ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ/ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 1-6 & PLAY OUT 7-8



3.2.2. Α’ ΦΑΣΗ - ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ



Οι ομάδες θα αγωνιστούν σε πρωτάθλημα δύο (2) γύρων , σε αγώνες εντός και εκτός έδρας, με βαθμολογία σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα προκύψει μετά την κλήρωση. Μετά τους αγώνες αυτούς και σύμφωνα με τη βαθμολογία (άρθρο 3.4.1) oι ομάδες κατατάσσονται από την 1η έως την 8η θέση.





3.2.3. Β’ ΦΑΣΗ – ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ/ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 1-6 & PLAY OUT 7-8



ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ/ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 1-6



Οι ομάδες που τερμάτισαν στις θέσεις 1 μέχρι 6 θα αγωνιστούν σε μίνι-πρωτάθλημα δυο (2) γύρων, σε αγώνες εντός και εκτός έδρας, μεταφέροντας το 50% της διαφοράς της βαθμολογίας που έχει προκύψει από την κανονική περίοδο.







Παράδειγμα (βάσει της βαθμολογίας 2020-21)



Θ.

ΟΜΑΔΕΣ

Βαθμ.

Καν. Περιοδου

50% της Διαφοράς

Διαφορά από πρώτο

50% Διαφ.

Με Στρογγ.

Είσοδος στο Μini Πρωτάθλημα

Διαφορά Ομάδων

1.

Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.

39

0

0

0

12

0

2.

Α.Ο.Φοίνικας Σύρου ΟΝΕΧ

30

9

4,5

5

7

5

3.

Παναθηναϊκός Α.Ο.

27

12

6

6

6

1

4.

Π.Α.Ο.Κ.

25

14

7

7

5

1

5.

Α.Ο.Π.Κηφισιάς

18

21

10,5

11

1

4

6.

Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων

15

24

12

12

0

1





ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ



Οι ομάδες θα τοποθετηθούν βάσει την τελικής κατάταξης της κανονικής περιόδου σε ζευγάρια, όπως παρακάτω:



1η Αγωνιστική

6η Αγωνιστική

1ος

-

6ος

6ος

-

1ος

2ος

-

5ος

5ος

-

2ος

3ος

-

4ος

4ος

-

3ος

2η Αγωνιστική

7η Αγωνιστική

6ος

-

4ος

4ος

-

6ος

5ος

-

3ος

3ος

-

5ος

1ος

-

2ος

2ος

-

1ος

3η Αγωνιστική

8η Αγωνιστική

2ος

-

6ος

6ος

-

2ος

3ος

-

1ος

1ος

-

3ος

4ος

-

5ος

5ος

-

4ος

4η Αγωνιστική

9η Αγωνιστική

6ος

-

5ος

5ος

-

6ος

1ος

-

4ος

4ος

-

1ος

2ος

-

3ος

3ος

-

2ος

5η Αγωνιστική

10η Αγωνιστική

3ος

-

6ος

6ος

-

3ος

4ος

-

2ος

2ος

-

4ος

5ος

-

1ος

1ος

-

5ος





Η ομάδα που τερματίσει στην 1η θέση του μίνι πρωταθλήματος (Β’ Φάση), ανακηρύσσεται Πρωταθλήτρια της Volley League 2021-22.



Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του μινι πρωταθλήματος (Β’ Φάση) , βαθμολογικά έχει κριθει η θέση της Πρωταθλήτριας ομάδας και η κατάταξη των υπολοίπων ομάδων, οι αγώνες θα ολοκληρωθούν κανονικά εως την λήξη του μινι πρωταθλήματος (Β’ Φάση).



PLAY OUT:



Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 7 και 8 της κανονικής περιόδου θα αγωνιστούν σε αγώνες Play out μεταξύ τους και μέχρι τη συμπλήρωση των τεσσάρων (4) νικών, εναλλάσοντας τις έδρες που γίνονται οι αγώνες. Οι αγώνες ξεκινούν από την έδρα της ομάδας που τερμάτισε στην 7η θέση της κατάταξης.



Δύναται να συμφωνηθεί μεταξύ της 7ης και 8ης ομάδας η διεξαγωγή των play out με το σύστημα 2-2-1-1-1 (2 εντός-2 εκτός-1 εντός-1 εκτός-1 εντός) και για να ισχύει θα πρέπει να υπάρχει έγκριση από το Δ.Σ. της ΕΣΑΠ.



Η ηττημένη ομάδα από την σειρά των Play Out καταλαμβάνει την 8η θέση.



H ομάδα που θα καταλάβει την 8η θέση μετά την ολοκλήρωση των Play Out, θα αγωνιστεί σε αγώνες μπαράζ, με τον 3ο της Pre League, μέχρι την συμπλήρωση των δυο (2) νικών. Η έναρξη της σειράς των αγώνων γίνεται από την έδρα της ομάδας της Volley League και οι έδρες εναλάσσονται.



Οι ημερομηνίες των αγώνων θα καθοριστούν κατόπιν κοινής συμφωνίας μεταξύ ΕΣΑΠ-ΕΟΠΕ.



3.2.4. ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ



Σε περίπτωση δυο νικών της 3ης ομάδας της Pre League στους αγώνες μπαράζ με τον 8ο της Volley League, o 8ος της Volley League, υποβιβάζεται στην Pre League για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023.



Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθούν οι αγώνες μπαράζ λόγω μέτρων πανδημίας Covid-19 και κατόπιν σχετικής εξουσιοδοτικής διάταξης νόμου, η 8η ομάδα της Volley League παραμένει στην κατηγορία για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023, σε περίπτωση δε κατά την οποία για τον ίδιο λόγο δεν διεξαχθεί το πρωτάθλημα της PRE LEAGUE 2021/2022 τότε του ΔΣ της ΕΣΑΠ μπορεί να αποφασίσει, είτε την συμπλήρωση της κατηγορίας με κάρτες ελεύθερης συμμετοχής είτε την διεξαγωγή του πρωταθλήματος 2022/2023 με τις οκτώ συμμετέχουσες στο πρωτάθλημα 2021/2022, ομάδες.