Τις πέντε νίκες στις οκτώ πρώτες αγωνιστικές πέτυχε η ΑΕΚ, με την Ένωση να επικρατεί με 3-1 του ανεβασμένου Άρη και να ανεβαίνει προσωρινά στην τετράδα.

Η ΑΕΚ πήρε τη δεύτερη συνεχόμενη της νίκη στη Volley League γυναικών επικρατώντας με 3-1 του Άρη ο οποίος δεν μπόρεσε να πανηγυρίσει την τρίτη συνεχόμενη νίκη του.

Η ομάδα του Κώστα Ταμπουρατζή υπερτέρησε σε σερβίς (5-1) και μπλοκ (9-5) του Άρη, αλλά τη μεγάλη διαφορά έκαναν τα 35 λάθη αντιπάλου από πλευράς της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Πρώτη σκόρερ για τις νικήτριες ήταν η Ενβεόνβου με 18 πόντους, ενώ μεγάλη ήταν η συνεισφορά των κεντρικών της ΑΕ,. με τις Γράβαρη και Εμμανουηλίδου να μετρούν 28 πόντους.

Από την άλλη πλευρά για τον Άρη ξεχώρισε η Γιούλια Ντίμαρ η οποία είχε 22 πόντους ενώ έκανε εξαιρετική δουλειά στην υποδοχή.

Διαιτητές: Πρέντζας, Μεταξά, Παρατηρητής: Οικονόμου, Επόπτες: Σφυρίδη, Σαμοθράκης Αριστ., Γραμματεία: Καλιγέρη.

Διακύμανση

1ο σετ: 8-6, 16-13, 21-18, 25-21

2ο σετ: 7-8, 15-16, 21-20, 26-28

3ο σετ: 8-6, 16-12, 21-15, 25-15

4ο σετ: 8-3, 16-9, 21-12, 25-14

Τα σετ: 3-1 (25-21, 26-28, 25-15, 25-14).

*Οι πόντοι της ΑΕΚ προήλθαν από 5 άσσους, 52 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 35 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι του Άρη προήλθαν από 1 άσσο, 54 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων.

Α.Ε.Κ. (Κώστας Ταμπουρατζής): Εμμανουηλίδου 13 (10/16 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Βαν Ντε Βίβερ 2 (1/1 επ., 1 μπλοκ), Φακοπουλίδου 3 (2/11 επ., 1 μπλοκ, 43% υπ. – 23% άριστες) Ενβεόνβου 18 (16/36 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Κουρόγκο 12 (10/27 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 62% υπ. – 38% άριστες), Γράβαρη 15 (11/16 επ., 1 άσσπς, 3 μπλοκ) / Μανιατογιάννη (λ, 50% υπ. – 44% άριστες), Ζαφειρίου 1 (1/9 επ., 50% υπ. – 50% άριστες), Μητακίδου 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ)

Α.Σ. ΑΡΗΣ (Χρήστος Πάτρας): Νεσίμοβιτς 7 (5/13 επ., 2 μπλοκ), Ντιμάρ 22 (21/41 επ., 1 μπλοκ, 69% υπ. – 44% άριστες), Ξανθοπούλου 4 (2/4 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Λεονταρίδου 1 (1/4 επ.), Σζουκς 1 (1/5 επ., 57% υπ. – 7% άριστες), Οκένουα 16 (15/37 επ., 1 μπλοκ) / Δεινοπούλου (λ, 51% υπ. – 37% άριστες), Τόλιου, Σκουλούδη 3 (3/6 επ.), Αλεξόγλου 6 (6/19 επ., 50% υπ. – 33% άριστες).

Τιμήθηκε η Λέιβα

Πριν το ξεκίνημα του αγώνα πραγματοποιήθηκε η βράβευση της Άνχελα Λέιβα για τον τίτλο της MVP της 7ης αγωνιστικής της Volley League γυναικών. Τη βράβευση πραγματοποίησε ο τιμ μάνατζερ της ΑΕΚ, Κώστας Αγγελίδης.