Μετά από τέσσερις συνεχόμενες ήττες, πέντε αν βάλουμε και αυτή για την Ευρώπη ο ΑΟ Θήρας επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας με 3-1 του Μαρκόπουλου εκτός έδρας.

Ο ΑΟ Θήρας έδωσε τέλος στο αρνητικό σερί των τεσσάρων ηττών και ταυτόχρονα υποχρέωσε τον ΑΟ Μαρκοπούλου Revoil στην 6η συνεχόμενη ήττα του.

Η γηπεδούχος ομάδα έκανε μια σπουδαία ανατροπή στο πρώτο σετ (βρέθηκε στο -8), αλλά δεν μπόρεσε να κρατήσει το προβάδισμα που είχε στο 2ο (προηγήθηκ3 22-20) και μετά το 1-1 έχασε πολύ εύκολα.

Διαιτητές: Μαυράκης, Γεωργάκη, Παρατηρητής: Καπάνταης, Επόπτες: Ράπτη Ρ., Μήτση, Γραμματεία: Λορέντζου.

Διακύμανση

1ο σετ: 4-8, 16-15, 21-18, 25-19

2ο σετ: 8-6, 15-16, 21-20, 23-25

3ο σετ: 3-8, 13-16, 17-21, 18-25,

4ο σετ: 2-8, 7-16, 10-21, 14-25

Τα σετ: 1-3 (25-19, 23-25, 18-25, 14-25) σε 106′.

*Οι πόντοι του ΑΟΜ προήλθαν από 6 άσσους, 37 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι του ΑΟΘ προήλθαν από 7 άσσους, 56 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων.

Μαρκόπουλο (Γιώργος Ρούσης): Xαλούσκα 14 (12/45 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Αλλαγιάννη 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ), Ζιρού 7 (4/12 επ., 3 μπλοκ), Μιχάλιεβιτς 8 (3/6 επ., 3 άσσοι, 2 μπλοκ), Γκουτς 8 (8/33 επ., 33% υπ. – 22% άριστες), Τιτέλη 7 (6/22 επ., 1 μπλοκ, 33% υπ. – 09% άριστες) / Κοντούδη (λ, 36% υπ. – 36% άριστες), Νικολαΐδη 1 (0/1 επ., 1 μπλοκ), Δήμου 1 (1/1 επ.), Ανδριοπούλου 1 (1 άσσος), Ραζακιά 3 (2/4 επ., 1 άσσος, 38% υπ. -12% άριστες).

ΑΟ Θήρας (Σωτήρης Γκότσης): Αντσάντε 5 (2/3 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Σιρίνινα 9 (4/9 επ., 3 άσσοι, 2 μπλοκ), Γενιτσαρίδη 19 (17/43 επ., 2 μπλοκ, 65% υπ.-35% άριστες), Φρικάνο 13 (12/31 επ., 1 μπλοκ), Φαγιάντ 3 (2/7 επ., 1 μπλοκ, 40% υπ.-20% άριστες), Κιουτσιούκη 12 (9/19 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ) / Θωμαΐδου (λ, 41% υπ.-26% άριστες), Σίζαρ 12 (10/30 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 50% υπ.-22% άριστες).