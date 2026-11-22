Μία μέρα μετά τον Παναθηναϊκό και ο Πανιώνιος έκανε το 7 στα 7 στην Volley League Γυναικών με τις «κυανέρυθρες» να επικρατούν με 3-1 του ΖΑΟΝ.

Το αήττητο σερί του συνέχισε και ο Πανιώνιος μετά τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης επικράτησε με 3-1 (25-14, 21-25, 25-19, 33-31) του ΖΑΟΝ και έφτασε το 7 στα 7 στην Volley League Γυναικών. Οι δύο αήττητοι θα αναμετρηθούν την επόμενη βδομάδα στο Μετς και έτσι θα έχουμε μόνο έναν στην κορυφή.

Ο ΖΑΟΝ από την πλευρά του που το πάλεψε και με το παραπάνω γνώρισε την 3η του ήττα, έχει και 4 νίκες και βρίσκεται στην 5η θέση με 11 βαθμούς, όσους έχει και η ΑΕΚ. Στα του αγώνα οι γηπεδούχες μπήκαν εντυπωσιακά και έκαναν περίπατο στο πρώτο σετ, κάτι που δείχνει και το 25-14.

Στο δεύτερο οι φιλοξενούμενες πιέζοντας πολύ στο σερβίς και κλείνοντας καλύτερα στο μπλοκ, όχι μόνο αντέδρασαν αλλά ουσιαστικά έφτασαν το ίδιο άνετα στην ισοφάριση, αν και στο τέλος οι «κυανέρυθρες» προσπάθησαν να αντιδράσουν και να μπουν στο σετ.

Μετά το 1-1 ο Πανιώνιος αντέδρασε εκ νέου και προηγήθηκε με 16-10 και 18-11, δείχνοντας πως θα έφτανε άνετα στο 2-1. Ο ΖΑΟΝ θέλησε να μπει και πάλι στην διεκδίκηση του σετ, αλλά το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει στους 4 (18-14)) με την ομάδα του Γιουνούς Οτσάλ να κάνει εύκολα το 2-1.

Στο τέταρτο και τελευταίο σετ είδαμε μια ματσάρα με τις δύο ομάδες να παλεύουν κυριολεκτικά ως το τέλος. Ο Πανιώνιος κατάφερε να προηγηθεί με 4 (16-12 και 20-16), αλλά στο σημείο εκείνο ο ΖΑΟΝ αντέδρασε και μείωσε στον πόντο. Και πάλι οι γηπεδούχες έδειχναν πως θα έκαναν άνετα το 3-1, καθώς έφτασαν στο 24-21, όμως τα κορίτσια του Γιάννη Καλμαζίδη δεδν το παράτησαν και έφτασαν να έχουν σετ μπολ με 24-25. Από εκείνο το σημείο τα σετ μπολ άλλαζαν συνεχώς χέρια μέχρι να φτάσουμε στο 32-31, όταν η Κούμπουρα σε κόντρα μπάλα διαμόρφωσε το 33-31 και το 3-1. Μια φάση που αρχικά δόθηκε άουτ, αλλά με παρέμβαση του VAR δόθηκε ο πόντος, όχι από τον διαιτητή VAR που έδωσε την μπάλα έξω, παρότι φαινόταν να βρίσκει γραμμή., αλλά από την Ράντσιου που το πήρε επάνω της.

Διαιτητές: Ράντσιου, Μιχαήλογλου, Τσάλεντζ ρέφερι: Πρέντζας, Παρατηρητής: Ονόπας, Γραμματεία: Θεοδωρίδου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-2, 16-10, 21-13, 25-14

2ο σετ: 5-8, 12-16, 16-21, 21-25

3ο σετ: 8-5, 16-9, 21-15, 25-19

4ο σετ: 7-8, 16-12, 21-19, 33-31

*Οι πόντοι του Πανιωνίου προήλθαν από 3 άσσους, 60 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 31 λάθη αντιπάλων και του ΖΑΟΝ προήλθαν από 6 άσσους, 52 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 26 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-1 (25-14, 21-25, 25-19, 33-31) σε 131′

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Γιουνούς Οτσάλ): Κούμπουρα 21 (20/50 επ., 1 μπλοκ), Βασιλαντωνάκη 18 (14/37 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ, 61% υπ. – 29% άριστες), Ατανασίγιεβιτς 15 (12/28 επ., 3 μπλοκ, 75% υπ. – 25% άριστες), Ντι Ιούλιο 1 (1/2 επ.), Ζακχαίου 14 (10/16 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Καρέλια 2 (1/5 επ., 1 μπλοκ) / Χάνα (λ, 42% υπ. – 24% άριστες), Ξανθοπούλου (λ), Γκρόζερ 2 (2/2 επ.),Λαμπρούση.

Ζ.Α.Ο.Ν. (Γιάννης Καλμαζίδης): Νομικού 1 (1 μπλοκ), Μάασε 14 (12/32 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Βάλκοβα 3 (2/3 επ., 1 άσσος), Ρουσό 13 (11/40 επ., 2 άσσοι, 39% υπ. – 6% άριστες), Τικμανίδου 20 (19/42 επ., 1 άσσος, 52% υπ. – 31% άριστες), Σαΐκοβα 8 (6/15 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ) / Τουλγαρίδου (λ, 37% υπ. – 5% άριστες), Σπυροπούλου (λ), Γιώτα 2 (2 μπλοκ), Νικόλοβα 1 (1/2 επ.), Φλιάκου, Καθάριου 1 (1/1 επ.).