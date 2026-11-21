Την αγωνιστική του άνοδο επιβεβαίωσε ο Άρης. Οι «κίτρινες» επικράτησαν με 3-1 και της Ελπίδας Αμπελοκήπων πετυχαίνοντας την δεύτερη νίκη τους.

Τη δεύτερη του νίκη στο ελληνικό πρωτάθλημα πανηγύρισε ο Άρης, ο οποίος επικράτησε με 3-1 σετ της Ελπίδας Αμπελοκήπων στο κλειστό γυμναστήριο της Μίκρας.

Ο Άρης υπερίσχυσε σε σερβίς (9-4) και μπλοκ (12-9), ενώ είχε και αρκετές βοήθειες από το κέντρο του, από όπου πήρε 23 πόντους έναντι 15 της Ελπίδας.

Σε ατομικό επίπεδο η Οκένουα είχε 18 πόντους για τον Άρη, ενώ εξαιρετική ήταν η Λεονταρίδου που είχε 12 πόντους με 6/8 επιθέσεις, 3 άσσους και 3 μπλοκ. Για την Ελπίδα κορυφαίες ήταν η Πινέρες (23π.) και η Γκρέις (18π.).

Διακύμανση

1ο σετ: 8-5, 16-13, 21-14, 25-17

2ο σετ: 8-7, 10-16, 14-21, 19-25

3ο σετ: 8-7, 16-12, 21-16, 25-20

4ο σετ: 8-7, 16-15, 21-18, 25-23

Τα σετ: 3-1 (25-17, 19-25, 25-20, 25-23).

*Οι πόντοι του Άρη προήλθαν από 9 άσσους, 47 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 26 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι της Ελπίδας προήλθαν από 4 άσσους, 50 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων.

Α.Σ. ΑΡΗΣ (Χρήστος Πάτρας): Νεσίμοβιτς 11 (5/17 επ., 1 άσσος, 5 μπλοκ), Ντιμάρ 14 (12/39 επ., 2 μπλοκ, 50% υπ. – 25% άριστες), Ξανθοπούλου 4 (2 άσσοι, 2 μπλοκ), Λεονταρίδου 12 (6/8 επ. 3 άσσοι, 3 μπλοκ), Αλεξόγλου 5 (5/14 επ., 60% υπ. – 32% άριστες), Οκέγουα 18 (16/40 επ., 2 μπλοκ) / Δεινοπούλου (λ, 64% υπ. – 50% άριστες), Ευθυμιοπούλου (λ), Τόλιου, Σκουλούδη, Σζουκς 3 (3/9 επ., 75% υπ. – 50% άριστες)

Α.Σ. ΕΛΠΙΣ (Στέλιος Κουτουνίδης): Κώστολου 6 (6 μπλοκ), Παπαθανασίου 1 (1 μπλοκ), Απλαδά 7 (3/12 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Γκρέις 18 (18/48 επ., 2 άσσοι, 58% υπ.-29% άριστες), Γουγούση Γιαννάκη 3 (3/18 επ., 50% υπ.-50% άριστες), Πινέρες 23 (22/61 επ., 1 άσσος) / Μπάλλα (λ, 29% υπ.-29% άριστες), Καϊτετζίδου (λ), Τριλυράκη, Γκόγκου 2, Παπάζογλου 2 (2/2 επ.) Γζουντέλη 3 (2/13 επ., 1 άσσος, 40% υπ.-20% άριστες)