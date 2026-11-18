Στο πιο αμφίρροπο παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής ο Άρης κατάφερε να περάσει από το Κερατσίνι επικρατώντας με 3-2 του Απολλώνιου και να πετύχει την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα.

Αλλού περιμέναμε την ματσάρα και συγκεκριμένα στο ΑΕΚ – Πανιώνιος και αλλού μας ήρθε. Στο Κερατσίνι Απολλώνιος και Άρης πάλεψαν μέχρι τον τελευταίο πόντο για να πάρουν την πρώτη τους νίκη, με τις «κίτρινες» να είναι αυτές που το κατάφεραν επικρατώντας με 3-2 (19-25, 26-24, 25-17, 20-25, 13-15).

Ένα μεγάλο ντέρμπι από δύο ομάδες που έχουν ως στόχο την παραμονή στην κατηγορία και που πάλεψαν κάθε πόντο για να κάνουν το πρώτο τους βήμα φέτος.

Πρώτες σκόρερ για τις νικήτριες ήταν η Ντιμάρ και η Οκενούα που σταμάτησαν στους 23 πόντους, ενώ ακολούθησε η Νεσίμοβιτς που είχε 13. Για τις ηττημένες η Θεοδοσίου είχε 19, η Αδαμοπούλου 18, η Σελαϊντίν 13, η Πίτα 12 και η Κοκότη 11, αλλά δεν έφτασαν για να μπορέσει η ομάδα τους να πάρει την πρώτη της νίκη.

Διαιτητές: Κυριοπούλου, Βαρατάσης, Παρατηρητής: Γεωργόπουλος, Επόπτες: Πολάτος, Τουλής, Γραμματεία: Μισιάκα.

Διακύμανση:

1ο σετ: 4-8, 14-16, 17-21, 19-25

2ο σετ: 5-8, 10-16, 19-21, 26-24

3ο σετ: 5-8, 13-16, 21-17, 25-17

4ο σετ: 5-8, 10-16, 17-21, 20-25

5ο σετ: 5-3, 8-10, 10-12, 13-15

*Οι πόντοι του Απολλώνιου προήλθαν από 7 άσσους, 59 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων και του Άρη προήλθαν από 7 άσσους, 58 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 30 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 2-3 (19-25, 26-24, 25-17, 20-25, 13-15) σε 138′

Ο.Φ.Α. ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ (Κώστας Λιώσης): Σόουζα 19 (17/50 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Αδαμοπούλου 18 (18/47 επ., 40% υπ. – 29% άριστες), Σελιαντίν 13 (8/40 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ, 38% υπ. – 25% άριστες), Κουτσάρσκα 3 (1/4 επ., 2 μπλοκ), Πήττα 12 (6/15 επ., 2 άσσοι, 4 μπλοκ), Κοκότη 11 (9/17 επ., 2 μπλοκ) / Σακαρέλου (λ, 46% υπ. – 38% άριστες), Μπουλούμπαση 2 (2 άσσοι), Βυθούλκα.

Α.Σ. ΑΡΗΣ (Χρήστος Πάτρας): Νεσίμοβιτς 13 (7/20 επ., 1 άσσος, 5 μπλοκ), Ντιμάρ 23 (20/51 επ., 3 μπλοκ, 28% υπ. – 21% άριστες), Ξανθοπούλου 3 (1/11 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Λεονταρίδου 1 (1/6 επ.), Σζουτς 7 (7/24 επ., 48% υπ. – 38% άριστες), Οκένγουα 23 (19/49 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ) / Ντινοπούλου (λ, 44% υπ. – 41% άριστες), Ευθυμιοπούλου (λ), Τόλιου, Σκουλούδη 3 (2/7 επ., 1 μπλοκ), Αλεξόγλου 3 (1/7 επ., 2 άσσοι, 33% υπ. – 33% άριστες).