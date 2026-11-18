Μετά τον Παναθηναϊκό το έξι στα έξι στο πρωτάθλημα έκανε και ο Πανιώνιος. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης πέρασε σαν σίφουνας από το κλειστό του Ολυμπιακού Χωριού νικώντας με 3-0 της ΑΕΚ και παρέμεινε στην κορυφή μαζί με τις «πράσινες».

Την επέλασή του στην φετινή Volley League Γυναικών συνέχισε ο Πανιώνιος. Η ομάδα του Γιουνούς Οτσάλ πέρασε σαν σίφουνας από το κλειστό του Ολυμπιακού Χωριού, επικρατώντας της ΑΕΚ με 3-0 (22-25, 22-25, 24-26) και έκανε το έξι στα έξι στο πρωτάθλημα παραμένοντας στην κορυφή μαζί με τον Παναθηναϊκό. Η Ένωση με την ήττα της αυτή έχει 3 νίκες και ισάριθμες ήττες και βρίσκεται στην 6η θέση με 9 βαθμούς.

Στα του αγώνα και στα δύο πρώτα σετ, ο Πανιώνιος είχε τον έλεγχο, έφευγε μπροστά με καλή διαφορά και η ΑΕΚ στο τέλος προσπαθούσε να αντιδράσει αλλά όταν το κατάφερνε οι φιλοξενούμενες με όπλο το μπλοκ είχαν τις απαντήσεις κάνοντας έτσι το 0-2 πιο άνετα από όσο δείχνει το 22-25.

Στο τρίτο και τελευταίο σετ, η ΑΕΚ τα έπαιξε όλα για όλα. Τα κορίτσια του Κώστα Ταμπουρατζή ήταν συνεχώς μπροστά με δύο και τρεις πόντους και έφτασαν στο +4 στο 23-19, δείχνοντας πανέτοιμες για να μειώσουν και να μπουν στο ματς. Στο σημείο εκείνο μπήκε στον αγώνα η Σπανού που με εξαιρετικό σερβίς συνέβαλε τα μέγιστα στο να γίνει το 23-24. Η Ένωση ισοφάρισε σε 24-24, αλλά δύο πόντοι της Βαασιλαντωνάκη, ένας από επίθεση και ένας από μπλοκ διαμόρφωσαν το τελικό 24-26 και το 0-3 για τις «κυανέρυθρες».

Διαιτητές: Νικάκης, Αντωνόπουλος, Τσάλεντζ ρέφερι: Κατερλή, Παρατηρητής αγώνα: Πέρρος, Παρατηρητής διαιτησίας: Μαυρικίδης, Γραμματεία: Καρατζογλίδου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 6-8, 12-16, 20-21, 22-25

2ο σετ: 4-8, 14-16, 16-21, 22-25

3ο σετ: 7-8, 16-16, 21-19, 24-26

*Οι πόντοι της ΑΕΚ προήλθαν από 5 άσσους, 41 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλου, ενώ του Πανιωνίου Betsson προήλθαν από 1 άσσο, 42 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλου

Τα σετ: 0-3 (22-25, 22-25, 24-26) σε 96′

ΑΕΚ (Κώστας Ταμπουρατζής): Λέιβα 11 (9/26, 2 άσσοι, 46% υπ. – 21% άριστες), Εμμανουηλίδου 6 (6/11 επ.), Βαν Ντε Βίβερ 2 (2 άσσοι), Ινβεόβου 20 (18/44 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Καββαδία 1 (1 μπλοκ), Κουρόγο 4 (4/13 επ., 71% υπ. – 57% άριστες) / Μανιατογιάννη (λ, 68% υπ. – 42% άριστες), Φακοπουλίδου 2 (1/6 επ., 1 μπλοκ), Γράβαρη 3 (3/3 επ.)

Πανιώνιος Betsson (Γιουνούς Οτσάλ): Κούμπουρα 15 (13/32 επ., 2 μπλοκ), Βασιλαντωνάκη 10 (8/17 επ., 1 μπλοκ, 1 άσσος, 62% υπ. – 35% άριστες), Ατανασίεβιτς 13 (11/32 επ., 2 μπλοκ, 70% υπ. – 40% άριστες), Ντι Ιούλιο 4 (3/3 επ., 1 μπλοκ), Ζακχαίου 8 (6/11 επ., 2 μπλοκ), Καρέλια / Ξανθοπούλου (λ, 60% υπ. – 40% άριστες), Γκρόζερ, Σπανού, Λαμπρούση 1 (1/2 επ.)