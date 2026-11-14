Η ΑΕΚ πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Θέτιδας Βούλας, επικρατώντας με 3-0 σετ. Έτσι, έφτασε τις τρεις νίκες σε πέντε αγωνιστικές και παρέμεινε στην 5η θέση της Volley League γυναικών, ενώ η Θέτιδα γνώρισε την τρίτη φετινή της ήττα.

Την νίκη με 3-0 σετ στην έδρα της Θέτιδας Βούλας πανηγύρισε η ΑΕΚ. Η Ένωση πέτυχε την τρίτη νίκη της σε πέντε αγώνες στην Volley League γυναικών και διατηρήθηκε στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Αντίθετα, η Θέτιδα μετά από δύο συνεχόμενα θετικά αποτελέσματα γνώρισε την τρίτη της φετινή ήττα.

Οι «κιτρινόμαυρες» μπήκαν δυνατά στην αναμέτρηση, επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους και προηγήθηκαν με 5-10 και 15-20 στο πρώτο σετ. Η Θέτιδα προσπάθησε να επιστρέψει, μειώνοντας τη διαφορά, όμως η ΑΕΚ διατήρησε την ψυχραιμία της και έκανε το 0-1 με 23-25.

Μεγάλη μάχη έγινε στο δεύτερο σετ, όπου η Ένωση προηγήθηκε ακόμη και με οκτώ πόντους (3-11), αλλά είδε τη Θέτιδα να ανατρέπει την κατάσταση και να φτάνει στο 23-21. Εκεί, όμως, οι παίκτριες της ΑΕΚ αντέδρασαν, πήραν τους κρίσιμους πόντους και κατέκτησαν το σετ με 24-26.

Στο τρίτο σετ, η ΑΕΚ διαχειρίστηκε καλύτερα το παιχνίδι, πήρε σταδιακά διαφορά και έφτασε στο 20-25, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση χωρίς απώλεια σετ.

Διαιτητές: Βελώνης, Κατερλή, Παρατηρητής: Διαμαντόπουλος, Γραμματεία: Ιωάννου Μ.