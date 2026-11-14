Θέτις Βούλας – ΑΕΚ 0-3: Τρίτη νίκη στη Volley League για την Ένωση!
Την νίκη με 3-0 σετ στην έδρα της Θέτιδας Βούλας πανηγύρισε η ΑΕΚ. Η Ένωση πέτυχε την τρίτη νίκη της σε πέντε αγώνες στην Volley League γυναικών και διατηρήθηκε στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Αντίθετα, η Θέτιδα μετά από δύο συνεχόμενα θετικά αποτελέσματα γνώρισε την τρίτη της φετινή ήττα.
Οι «κιτρινόμαυρες» μπήκαν δυνατά στην αναμέτρηση, επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους και προηγήθηκαν με 5-10 και 15-20 στο πρώτο σετ. Η Θέτιδα προσπάθησε να επιστρέψει, μειώνοντας τη διαφορά, όμως η ΑΕΚ διατήρησε την ψυχραιμία της και έκανε το 0-1 με 23-25.
Μεγάλη μάχη έγινε στο δεύτερο σετ, όπου η Ένωση προηγήθηκε ακόμη και με οκτώ πόντους (3-11), αλλά είδε τη Θέτιδα να ανατρέπει την κατάσταση και να φτάνει στο 23-21. Εκεί, όμως, οι παίκτριες της ΑΕΚ αντέδρασαν, πήραν τους κρίσιμους πόντους και κατέκτησαν το σετ με 24-26.
Στο τρίτο σετ, η ΑΕΚ διαχειρίστηκε καλύτερα το παιχνίδι, πήρε σταδιακά διαφορά και έφτασε στο 20-25, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση χωρίς απώλεια σετ.
Διαιτητές: Βελώνης, Κατερλή, Παρατηρητής: Διαμαντόπουλος, Γραμματεία: Ιωάννου Μ.
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