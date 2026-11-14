Μπορεί να δυσκολεύτηκε περισσότερο από όσο θα περίμενε, αλλά ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει τη νίκη επικρατώντας με 3-1 του μαχητικού Άρη.

Την τέταρτη νίκη του σε πέντε αγώνες πανηγύρισε ο Ολυμπιακός επικρατώντας με 3-1 του Άρη στο κλειστό “Μελίνα Μερκούρη”.

Για την ομάδα του Μπράνκο Κοβάσεβιτς μεγάλη πρωταγωνίστρια ήταν η Ανδρικοπούλου που είχε 26 πόντους, ενώ ακολούθησε η Μλεΐνκοβα με 14 πόντους. Από την άλλη πλευρά για τον Άρη ξεχώρισε η Ντίμαρ με 18 πόντους, ενώ τον πρώτο της αγώνα με την ομάδα της Θεσσαλονίκης έκανε η διαγώνια, Οκένουα που πέτυχε 13 πόντους.

Διαιτητές: Τόλιος, Μεταξά, Τσάλεντζ ρέφερι: Πρέντζας, Παρατηρητής: Οικονόμου, Γραμματεία: Καπουράνη.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-3, 16-7, 21-13, 25-16

2ο σετ: 8-6, 16-8, 21-14, 25-17

3ο σετ: 8-5, 16-7, 21-13, 24-26

4ο σετ: 8-5, 16-11, 21-15, 25-20

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 5 άσσους, 57 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 29 λάθη αντιπάλων και του Άρη προήλθαν από 8 άσσους, 38 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-1 (25-16. 25-17. 24-26, 25-20)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. (Μπράνκο Κοβάσεβιτς): Ανδρικοπούλου 26 (23/57 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Τράμπαλι 12 (12/27 επ., 82% υπ., – 27% άριστες), Σάφμαστερ 4 (3/5 επ., 1 άσσος), Κριβοσίσκα 6 (4/9 επ., 2 μπλοκ), Τερζόγλου 6 (2/9 επ., 4 μπλοκ), Μλεΐνκοβα 14 (11/30 επ., 2 μπλοκ, 1 άσσος, 53% υπ. – 18% άριστες), / Αρτακιανού (λ, 53% υπ. – 37% άριστες), Σαμπάτη (λ), Γάλλου, Καράγκουτη, Ζαφειρίου, Μπάνιστερ 1 (1/5 επ.)

Α.Σ. ΑΡΗΣ (Χρήστος Πάτρας): Σκουλούδη 3 (1/3 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Νεσίμοβιτς 12 (5/6 επ., 1 άσσος 6 μπλοκ), Ξανθοπούλου 1 (1 μπλοκ), Ντίμαρ 18 (14/36 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ, 50% υπ., 25% άριστες), Οκένουα 13 (11/50 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Σζούκς 5 (2/19 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 41% υπ. – 22% άριστες) / Ντινοπούλου (λ, 50% υπ. – 25% άριστες), Πούρτιτς 3 (3/6 επ.), Τόλιου, Λεονταρίδου 4 (2/5 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ)