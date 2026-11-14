Ολυμπιακός – Άρης 3-1: Πήραν το τρίποντο αλλά πιο δύσκολα από όσο θα περίμεναν οι «ερυθρόλευκες»
Την τέταρτη νίκη του σε πέντε αγώνες πανηγύρισε ο Ολυμπιακός επικρατώντας με 3-1 του Άρη στο κλειστό “Μελίνα Μερκούρη”.
Για την ομάδα του Μπράνκο Κοβάσεβιτς μεγάλη πρωταγωνίστρια ήταν η Ανδρικοπούλου που είχε 26 πόντους, ενώ ακολούθησε η Μλεΐνκοβα με 14 πόντους. Από την άλλη πλευρά για τον Άρη ξεχώρισε η Ντίμαρ με 18 πόντους, ενώ τον πρώτο της αγώνα με την ομάδα της Θεσσαλονίκης έκανε η διαγώνια, Οκένουα που πέτυχε 13 πόντους.
Διαιτητές: Τόλιος, Μεταξά, Τσάλεντζ ρέφερι: Πρέντζας, Παρατηρητής: Οικονόμου, Γραμματεία: Καπουράνη.
Διακύμανση:
1ο σετ: 8-3, 16-7, 21-13, 25-16
2ο σετ: 8-6, 16-8, 21-14, 25-17
3ο σετ: 8-5, 16-7, 21-13, 24-26
4ο σετ: 8-5, 16-11, 21-15, 25-20
*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 5 άσσους, 57 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 29 λάθη αντιπάλων και του Άρη προήλθαν από 8 άσσους, 38 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων.
Τα σετ: 3-1 (25-16. 25-17. 24-26, 25-20)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. (Μπράνκο Κοβάσεβιτς): Ανδρικοπούλου 26 (23/57 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Τράμπαλι 12 (12/27 επ., 82% υπ., – 27% άριστες), Σάφμαστερ 4 (3/5 επ., 1 άσσος), Κριβοσίσκα 6 (4/9 επ., 2 μπλοκ), Τερζόγλου 6 (2/9 επ., 4 μπλοκ), Μλεΐνκοβα 14 (11/30 επ., 2 μπλοκ, 1 άσσος, 53% υπ. – 18% άριστες), / Αρτακιανού (λ, 53% υπ. – 37% άριστες), Σαμπάτη (λ), Γάλλου, Καράγκουτη, Ζαφειρίου, Μπάνιστερ 1 (1/5 επ.)
Α.Σ. ΑΡΗΣ (Χρήστος Πάτρας): Σκουλούδη 3 (1/3 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Νεσίμοβιτς 12 (5/6 επ., 1 άσσος 6 μπλοκ), Ξανθοπούλου 1 (1 μπλοκ), Ντίμαρ 18 (14/36 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ, 50% υπ., 25% άριστες), Οκένουα 13 (11/50 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Σζούκς 5 (2/19 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 41% υπ. – 22% άριστες) / Ντινοπούλου (λ, 50% υπ. – 25% άριστες), Πούρτιτς 3 (3/6 επ.), Τόλιου, Λεονταρίδου 4 (2/5 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.