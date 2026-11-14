Ο Πανιώνιος αν και ξεκίνησε άσχημα χάνοντας το πρώτο σετ, στην συνέχεια πάτησε γκάζι και εξαφανίστηκε επικρατώντας με 3-1 της Ελπίδας Αμπελοκήπων και κάνοντας το πέντε στα πέντε στην Volley League Γυναικών.

Το πέντε στα πέντε στην Volley League Γυναικών έκανε ο Πανιώνιος. Η ομάδα του Γιουνούς Οτσάλ αν και ξεκίνησε πολύ άσχημα, ίσως γιατί θα νόμιζε πως θα νικήσει άνετα, χάνοντας το πρώτο σετ, στην συνέχεια πάτησε γκάζι και εξαφανίστηκε επικρατώντας με 3-1 (22-25, 25-10, 25-18, 25-13) της Ελπίδας Αμπελοκήπων.

Ουσιαστικά το ματς στο «Ανδρέας Βαρίκας» ήταν ντέρμπι στο πρώτο σετ, όχι μόνο γιατί οι φιλοξενούμενες προσπάθησαν και με το παραπάνω, αλλά και γιατί οι γηπεδούχες δεν μπήκαν καθόλου καλά. Μετά το... χαστούκι του 0-1, οι «κυανέρυθρες» σοβαρεύτηκαν και όλα πήραν τον δρόμο τους με την μεγάλη διαφορά δυναμικότητας να φαίνεται ξεκάθαρα στο τάραφλεξ.

Αυτή ήταν η πέμπτη νίκη του Πανιωνίου στις πέντε πρώτες αγωνιστικές με την ομάδα της Νέας Σμύρνης να είναι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα και να περιμένει το Μαρκόπουλο – Παναθηναϊκός που θα διεξαχθεί την Κυριακή για να δει αν θα είναι μόνος ή με συγκάτοικο τις «πράσινες».