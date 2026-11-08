Ο Παναθηναϊκός ήταν κυρίαρχος στο ντέρμπι της Volley League Γυναικών. Οι «πράσινες» επικράτησαν με 3-0, έκαναν το τέσσερα στα τέσσερα και υποχρέωσαν τις «ασπρόμαυρες» στην πρώτη τους ήττα.

Σε υγιεινό περίπατο μετέτρεψε ο Παναθηναϊκός το ντέρμπι των αήττητων έως τώρα ομάδων (μαζί με Πανιώνιο) στην Volley League Γυναικών. Οι «πράσινες» πραγματοποιώντας εμφατική εμφάνιση επικράτησαν του ΠΑΟΚ με 3-0 (25-22, 25-13, 25-19), έκαναν το τέσσερα στα τέσσερα και βρίσκονται στην κορυφή μαζί με τις «κυανέρυθρες».

Ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του γνώρισε την πρώτη του ήττα, σε ένα παιχνίδι στο οποίο ουσιαστικά σε κανένα σημείο δεν μπόρεσε να βάλει δύσκολα στον αντίπαλό του.

Στα του αγώνα οι «πράσινες» μπήκαν εξαιρετικά από το ξεκίνημα του πρώτου σετ και πήραν μια μεγάλη διαφορά. Οι φιλοξενούμενες προσπάθησαν να αντιδράσουν αλλά το μόνο που κατάφεραν ήταν να μειώσουν στους 3 με την ομάδα του Αλεσάντρο Κιαπίνι να κάνει το 1-0 παίρνοντας το σετ με 25-23.

Στο δεύτερο η κυριαρχία των γηπεδούχων ήταν ακόμα μεγαλύτερη κάτι που φαίνεται και από την διαφορά. Στο διάστημα αυτό ο Παναθηναϊκός έκανε ό,τι ήθελε χωρίς σε κανένα σημείο ο ΠΑΟΚ να μπορέσει να αντιδράσει με το 25-13 να μιλάει από μόνο του.

Και στο τρίτο το «τριφύλλι» είχε τον απόλυτο έλεγχο και παίρνοντας από νωρίς μια διαφορά δεν άφησε το περιθώριο στις φιλοξενούμενες να μπορέσουν να σκεφτούν πως μπορούν να κάνουν την ανατροπή.

Διαιτητές: Κυριοπούλου, Τόλιος, Τσάλεντζ ρέφερι: Ράντσιου, Παρατηρητής Διαιτησίας: Ράπτης, Παρατηρητής Αγώνα: Καλπακτσόγλου, Γραμματεία: Καρατζογλίδου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-6, 16-8, 21-14, 25-22

2ο σετ: 8-3, 16-7, 21-11, 25-13

3ο σετ: 7-8, 16-13, 21-16, 25-19

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 6 άσσους, 38 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων και του ΠΑΟΚ προήλθαν από 35 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 15 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-22, 25-13, 25-19) σε 69′

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Γουάιτ 7 (6/25 επ., 1 άσσος, 39% υπ. – 6% άριστες), Κωνσταντινίδου 5 (1/1 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Λαμπκόφσκα 7 (5/13 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 50% υπ. – 8% άριστες), Παπαγεωργίου 12 (7/10 επ., 5 μπλοκ), Ορβόσοβα 13 (11/26 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Τίμερμαν 8 (7/12 επ., 1 άσσος) / Αντωνακάκη (λ, 44% υπ. – 11% άριστες), Γκρέκα 1 (1 μπλοκ), Ηλιοπούλου, Ράπτη, Κυπαρίσση 1 (1/1 επ.).

Π.Α.Ο.Κ. F&U (Φίλιπο Σκιάβο): Αριέιλ 7 (6/9 επ., 1 μπλοκ), Άντερσον 8 (8/18 επ., 38% υπ. – 21% άριστες), Τάνη 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ), Γιάσπερ 2 (2/12 επ., 20% υπ. – 20% άριστες), Γουεδέρινγκτον 12 (11/31 επ., 1 μπλοκ), Δημητριάδης 8 (7/12 επ., 1 μπλοκ) / Καραμπάση (λ, 59% υπ. – 30% άριστες), Καραφουλίδου, Ρατσκόφσκα, Μπαρμπαλιού.