Ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη με την Θέτιδα να νικάει με 3-2 την Ελπίδα

Στο καλύτερο παιχνίδι της 1ης μέρας της τέταρτης αγωνιστικής της Volley League Γυναικών η Θέτιδα πέρασε από τη Θεσσαλονίκη επικρατώντας με 3-2 της Ελπίδας Αμπελοκήπων.

Την δεύτερή της νίκη στο πρωτάθλημα και πρώτη εκτός έδρας πανηγύρισε η Θέτιδα Βούλας, η οποία επικράτησε με 3-2 σετ της Ελπίδας Αμπελοκήπων στη Θεσσαλονίκη, σε μία αναμέτρηση που διεξήχθη μπροστά σε γεμάτες κερκίδες και πρόσφερε έντονες συγκινήσεις.

Η ομάδα του Γιάννη Νικολάκη προηγήθηκε δύο φορές στα σετ, ωστόσο η Ελπίδα κατάφερε να απαντήσει ισάριθμες φορές, πραγματοποιώντας μάλιστα εντυπωσιακή ανατροπή στο τέταρτο σετ από το 19-23. Στο τάι μπρέικ, η Θέτιδα διατήρησε την ψυχραιμία της στα κρίσιμα σημεία και έφτασε στη νίκη με 15-12, με τον τελευταίο πόντο να έρχεται από άσσο της Άλαρντ.

Διαιτητές: Τοσουνίδης, Δρανίτσας, Παρατηρητής: Κουκουμάκας Ν., Επόπτες: Δρούκα, Μαλεφκερίδης, Γραμματεία: Αλεξίου Χρυσ..

Διακύμανση:

1ο σετ: 7-8, 13-16, 18-21, 22-25

2ο σετ: 8-3, 16-6, 21-9, 25-14

3ο σετ: 2-8, 10-16, 13-21, 14-25

4ο σετ: 6-8, 16-15, 19-21, 25-23

5ο σετ: 2-5, 9-10, 11-12, 12-15

*Οι πόντοι της Ελπίδας προήλθαν από 10 άσσους, 53 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων και της Θέτιδας προήλθαν από 9 άσσους, 53 επιθέσεις, 17 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 2-3 (22-25, 25-14, 14-25, 25-23, 12-15) σε 118′

Α.Σ. ΕΛΠΙΣ (Στέλιος Κουτουνίδης): Κώστογλου (4/9 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Παπαθανασίου 4 (2/2 επ., 2 μπλοκ), Απλαδά 6 (4/10 επ., 2 μπλοκ), Γκρέις 16 (11/38 επ., 4 άσσοι, 1 μπλοκ, 50% υπ. – 10% άριστες), Γουγούση 5 (4/14 επ., 1 μπλοκ, 22% υπ. – 0% άριστες), Κουάρτας 22 (18/53 επ., 4 άσσοι) / Μπάλλα (λ, 50% υπ. – 25% άριστες), Καϊτετζίδου (λ), Παπάζογλου 1 (1 μπλοκ), Ζεκιολλάρι, Σουπιώνη, Τριλυράκη 9 (8/18 επ., 1 μπλοκ, 60% υπ. – 40% άριστες), Γζουντέλλη 3 (2/12 επ., 1 άσσος, 40% υπ. – 20% άριστες).

Α.Σ.Π. ΘΕΤΙΣ (Γιάννης Νικολάκης): Ούτερμπακ 22 (16/34 επ., 1 άσσος, 5 μπλοκ), Νοβόα 22 (17/48 επ., 3 άσσοι, 2 μπλοκ, 58% υπ. – 22% άριστες), Άλαρντ 3 (1 άσσος, 2 μπλοκ), Ροσάδο 14 (11/29 επ., 3 άσσοι, 32% υπ. – 12% άριστες), Σταυρινίδης 9 (1/6 επ., 1 άσσος, 7 μπλοκ), Αργυρίου 4 (4/11 επ.) / Σαουλίδου (λ, 43% υπ. – 7% άριστες), Κοντονή (λ), Αντύπα 2 (2/8 επ., 43% υπ. – 14% άριστες), Γαροφαλάκη, Αγγελοπούλου, Αρμουτσή 3 (2/3 επ., 1 μπλοκ).

Η γνώμη του πάγκου

Στέλιος Κουτουνίδης (Α.Σ. Ελπίς): «Και σήμερα κάναμε μια πολύ καλή προσπάθεια. Όχι βέβαια με μεγάλη διάρκεια, αλλά κατά διαστήματα. Δείξαμε ότι μπορούμε να πάρουμε επιτέλους τη νίκη, την οποία χρειαζόμαστε για ψυχολογικούς λόγους. Η ομάδα μας έχει δυνατότητες και είμαι σίγουρος ότι θα τις δείξουμε στη συνέχεια. Θα μπορούσαμε να πάμε καλύτερα στο πέμπτο σετ, όπως και με τη Σαντορίνη, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι παίξαμε απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα που έχει δυσκολέψεις όλους τους μεγάλους αντιπάλους και θα κάνει ζημιές στο πρωτάθλημα. Μια πολύ άξια ομάδα, απέναντι στην οποία σταθήκαμε ως ίσοι. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που ήταν κοντά μας και μας βοήθησε. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε και περιμένουμε το επόμενο παιχνίδι ή τα επόμενα παιχνίδια για να ξεκινήσουμε να μαζεύουμε τις νίκες που μας χρειάζονται».

Αγνή Τριλυράκη (Α.Σ. Ελπίς): «Θεωρώ ότι ήμασταν αξιόλογες και οι δύο ομάδες. Κάθε ματς κρίνεται στα τελευταία σετ και εκεί φάνηκε η Θέτιδα λίγο καλύτερη. Παιχνίδι με παιχνίδι θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και κάποια στιγμή, επειδή προσπαθούμε πάρα πολύ, θα έρθει και η νίκη. Κρατάμε τα θετικά στοιχεία πάντα. Κρατάμε το γεγονός ότι παίζουμε αρκετά ομαδικά, χρειαζόμαστε όλες οι αθλήτριες στην ομάδα και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι επειδή είναι η πρώτη μας φορά, χρειάζεται λίγο η κάθε μία να βρει τα δικά της τα πατήματα, να γεμίσουμε εμπειρίες και κάποια στιγμή θα καταφέρουμε να πάρουμε και την πρώτη μας νίκη. Ήταν πάρα πολύ θετικό το γεγονός ότι σήμερα παίξαμε στο γήπεδό μας και ήταν ο κόσμος να μας στηρίξει εδώ».

Γιάννης Νικολάκης (Α.Σ.Π. Θέτις): «Ήταν ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Ξέραμε ότι για την Ελπίδα ήταν το πρώτο παιχνίδι στο γήπεδό της στη Volley League και ότι προερχόταν από μια πολύ καλή εμφάνιση στη Σαντορίνη. Επομένως, έπρεπε να δείξουμε πάρα πολλή υπομονή, πράγμα που είχε η ομάδα μας σήμερα. Η Ελπίδα έπαιξε πάρα πολύ καλά. Εμείς θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολλά να δώσουμε και αν απελευθερωθούμε ακόμα περισσότερο, σίγουρα θα παίξουμε ακόμα καλύτερα. Θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει λίγο πιο εύκολα, αφού στο τέταρτο σετ προηγηθήκαμε 23-19. Το νούμερο ένα σημείο που έκρινε το παιχνίδι ήταν η υπομονή και η ψυχραιμία. Το νούμερο δύο ήταν το σέρβις. Στο τάι μπρέικ είχαμε καλύτερο μομέντουμ στο σέρβις, παρότι πάλι προηγηθήκαμε και μας ισοφάρισε η Ελπίδα, η οποία ήταν μια σκληρή ομάδα. Από εκεί και πέρα έπρεπε να κλείσουμε κάποια ατού της Ελπίδας. Το κατορθώσαμε. Σημασία είναι ότι φεύγουμε με μια νίκη η οποία θα μας βοηθήσει πάρα πολύ για τη συνέχεια. Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο ήταν καταπληκτική. Ο κόσμος έδωσε παλμό. Θέλουμε τον κόσμο στα γήπεδα. Ήταν ένα παιχνίδι που πραγματικά αποτέλεσε διαφήμιση του γυναικείου βόλεϊ».