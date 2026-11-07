Παρότι βρέθηκε πίσω στα σετ με 0-1, η ΑΕΚ αντέδρασε και νίκησε τον ΑΟ Θήρας με 3-1 στο κλειστό του Ολυμπιακού Χωριού.

Ντέρμπι για ένα σετ στο κλειστό του Ολυμπιακού Χωριού με την ΑΕΚ να χάνει το πρώτο με 25-21, αλλά να αντιδρά και να επικρατεί με 3-1 (21-25, 25-19, 25-20, 25-18) της ομάδας της Σαντορίνης πετυχαίνοντας την δεύτερη συνεχόμενη νίκη της.

Τα κορίτσια του Κώστα Ταμπουρατζή μετά το πρώτο σετ κυριάρχησαν και έφτασαν με χαρακτηριστική άνεση στη νίκη με τις φιλοξενούμενες να μην μπορούν σε κανένα σημείο να αντιδράσουν.

Διαιτητές: Κουτσούλας, Λιδωρικιώτη, Τσάλεντζ ρέφερι: Μουλά Λ., Παρατηρητής: Γεροθόδωρος, Γραμματεία: Λορέντζου.

Διακύμανση

1ο σετ: 7-8, 14-16, 18-21, 21-25

2ο σετ: 8-7, 16-10, 21-12, 25-19

3ο σετ: 8-6, 16-11, 21-16, 25-20

4ο σετ: 8-5, 16-10, 21-13, 25-18

Τα σετ: 3-1 (21-25, 25-19, 25-20, 25-18) σε 121′.

*Οι πόντοι της ΑΕΚ προήλθαν από 5 άσσους, 50 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 30 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι του ΑΟ Θήρας προήλθαν από 2 άσσους, 49 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων.

Α.Ε.Κ. (Κώστας Ταμπουρατζής): Λέιβα 16 (13/40 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 59% υπ. – 19% άριστες), Εμμανουηλίδου 7 (5/16 επ. 2 μπλοκ), Βαν ντε Βίβερ 2 (1/4 επ., 1 μπλοκ), Ενβεόβου 19 (16/42 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Μέλι 14 (12/30 επ, 2 μπλοκ, 64% υπ. – 27% άριστες), Καββαδία 8 (3/8 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ)/ Σακκά (λ, 45% υπ. – 55% άριστες), Μανιατογιάννη (λ, 70% υπ.-26% άριστες), Ζαφειρίου.

Α.Ο. ΘΗΡΑΣ (Μανώλης Σκουλικάρης): Αντσάντε 2 (1/4 επ., 1 άσσος), Σίζαρ 20 (18/40 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 50% υπ.-29% άριστες), Σιρίνινα 7 (5/13 επ., 2 μπλοκ), Φαγιάντ 13 (11/28 επ., 2 μπλοκ, 67% υπ.-21% άριστες), Κιουτσιούκη 2 (2/10 επ.), Φρικάνο 9 (8/30 επ., 1 μπλοκ) / Γεωργιάδου (λ, 85% υπ.-45% άριστες), Γιόλλα (λ), Μερτέκη 6 (4/17 επ., 2 μπλοκ) Θωμαΐδου, Γενιτσαρίδη.