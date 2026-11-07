Χωρίς να συναντήσει το παραμικρό πρόβλημα ο Πανιώνιος επικράτησε στην Μίκρα του Άρη με 3-0 και έκανε το τέσσερα στα τέσσερα στην Volley League Γυναικών.

Ο Πανιώνιος γνώριζε πως είχε εύκολο έργο στην Μίκρα κόντρα στον Άρη, αυτό που χρειαζόταν ήταν να παίξει σοβαρά. Ε ακριβώς αυτό έγινε. Οι «κυανέρυθρες» δεν άφησαν το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης στις «κίτρινες», επικράτησαν με 3-0 (15-25, 11-25, 13-25) και έκαναν το τέσσερα στα τέσσερα.

Η ομάδα του Γιουνούς Οτσάλ θα περιμένει αύριο Κυριακή το ντέρμπι των επίσης αήττητων, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ για να δει ποιον θα έχει συγκάτοικο στην κορυφή.

Στα του αγώνα δεν χρειάζονται πολλά λόγια, καθώς τα λέει όλα η διαφορά των δύο ομάδων που φάνηκε ξεκάθαρα στο τάραφλεξ. Ο Άρης όχι μόνο δεν κατάφερε να βάλει δύσκολα στον Πανιώνιο, αλλά σε κανένα σετ δεν μπόρεσε να προσεγγίσει τους 20 πόντους, χάνοντας με κάτω τα χέρια.

Πρώτη σκόρερ για τις νικήτριες που έπαιξαν με πολλές αλλαγές ήταν η Βασιλαντωνάκη με 20 πόντους και 65% στην επίθεση με την Κούμπουρα να την ακολουθεί με 16 και την Σπανού με 10. Για τις ηττημένες καμία δεν έφτασε τον διψήφιο αριθμό πόντων.