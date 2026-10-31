Χωρίς να συναντήσει το παραμικρό πρόβλημα η ΑΕΚ πέρασε από το Μαρκόπουλο επικρατώντας με 3-0.

Μετά από δύο ήττες στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές, η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει την πρώτη της νίκη στην φετινή Volley League Γυναικών. Η Ένωση πέρασε σαν σίφουνας από το Μαρκόπουλο επικρατώντας της τοπικής ομάδας με 3-0 (13-25, 23-25, 14-25), έχοντας σε εξαιρετικό απόγευμα την Ινβεόβου που έφτασε τους 25 πόντους.

Οι φιλοξενούμενες κυριάρχησαν απόλυτα στο πρώτο και τρίτο σετ, ενώ στο δεύτερο είχαμε ντέρμπι το οποίο κατέκτησαν και αυτό φτάνοντας έτσι στο άνετο 3-0.

Διαιτητές: Κατερλή, Βαρατάσης, Παρατηρητής: Γεροθόδωρος, Γραμματεία: Μισιάκα.

Διακύμανση

1ο σετ: 6-8, 10-16, 13-21, 13-25

2ο σετ: 4-8, 9-16, 19-21, 23-25

3ο σετ: 3-8, 7-16, 12-21, 14-25

Τα σετ: 0-3 (13-25, 23-25, 14-25) σε 74′.

*Οι πόντοι του ΑΟΜ προήλθαν από 4 άσσους, 27 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 14 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι της ΑΕΚ προήλθαν από 8 άσσους, 41 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων.

ΑΟ Μαρκοπούλου Revoil (Γιώργος Ρούσης): Xαλούσκα 16 (13/42 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Αλλαγιάννη 4 (2/4 επ., 3 μπλοκ), Ζιρού 3 (3/8 επ., Μιχάλιεβιτς, Γκουτς 5 (3/20 επ., 2 άσσοι, 20% υπ. – 20% άριστες), Τιτέλη 6 (6/17 επ., 19% υπ. – 11% άριστες) / Κοντούδη (λ, 59% υπ. – 41% άριστες), Παιδοκούκη, Ανδριοπούλου 1 (1 μπλοκ), Ραζακιά.

ΑΕΚ (Κώστας Ταμπουρατζής): Λέιβα 10 (7/14 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ, 40% υπ. – 13% άριστες), Εμμανουηλίδου 7 (6/11 επ. 1 μπλοκ), Φαν ντε Βίβερ 2 (0/1 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Ινβεόβου 25 (16/35 επ., 5 άσοι, 3 μπλοκ), Καββαδία 3 (3/3 επ.), Κουρόγκο 9 (8/18 επ, 1 άσσος, 50% υπ. – 50% άριστες)/ Σακκά (λ, 23% υπ. – 23% άριστες), Μανιατογιάννη (), Ζαφειρίου, Μητακίδου.