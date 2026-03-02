Η Μίλιτσα Κούμπουρα αναδείχθηκε πολυτιμότερη αθλήτρια της 19ης αγωνιστικής στη Volley League γυναικών, μετά την επιβλητική εμφάνιση στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Με εκπληκτική εμφάνιση κόντρα στον Παναθηναϊκό, όπου πέτυχε 40 πόντους, η Μίλιτσα Κούμπουρα αναδείχθηκε στην MVP της 19ης αγωνιστικής στη Volley League γυναικών. Η έμπειρη διαγώνια κατάφερε να βοηθήσει τον Ολυμπιακό να πετύχει μία μεγάλη ανατροπή από 0-2 σετ, παίρνοντας για 5η φορά το βραβείο της πολυτιμότερης.

Οι 40 πόντοι της ίδιας, στο μεγάλο ντέρμπι με τις «πράσινες» προήλθαν, μετά από 36/68 επιθέσεις, έναν άσο και τρία μπλοκ. Η ίδια αποτελεί ηγέτη ηγέτη της ομάδας του Ολυμπιακού και κάθε σεζόν παρουσιάζεται βελτιωμένη με νέα στοιχεία στο παιχνίδι της.

Σημειώνεται πως παρά τον αποκλεισμό της ομάδας του Πειραιά από το Champions League γυναικών, η έμπειρη αθλήτρια βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των σκόρερ έχοντας πετύχει 211 πόντους.