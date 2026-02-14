Η Θέτιδα πέρασε με ευκολία από τα Ιλίσια επικράτησε του Ηλυσιακού με 3-0 και ξέφυγε 5 βαθμούς από τον Μίλωνα στην μάχη της οκτάδας.

Δεύτερη συνεχόμενη νίκη για τη Θέτιδα που εδραιώθηκε στην πρώτη 8αδα, με τον Ηλυσιακό να παραμένει ουραγός της βαθμολογίας. Η γηπεδούχος ομάδα σ' ένα ακόμη ματς ήταν ανταγωνιστική, ειδικά στα δύο πρώτα σετ (έχοντας τρία σετ μπολ στο δεύτερο), αλλά η Θέτις είχε τις λύσεις για να πάρει το τρίποντο.

Η Θέτις ξεκίνησε εντυπωσιακά τον αγώνα και προηγήθηκε 0-4, 3-9, αλλά ο Ηλυσιακός μπήκε γρήγορα στο ματς και με την Αγγελοπούλου στο σερβίς πλησίασε στον πόντο (11-12) και στο 11-15 με σερί 5-0 προσπέρασε με 16-15. Το ντέρμπι συνεχίστηκε μέχρι το 20-21, με τη Θέτιδα να τρέχει το δικό της σερί για το 20-25.

Το ντέρμπι συνεχίστηκε και στο β' σετ με εναλλαγές στο προβάδισμα (7-5, 8-10, 10-13, 16-18, 19-18) και τον Ηλυσιακό να φτάνει σε διπλό σετ μπολ (24-22) με μπλοκ της Νικολαΐδη. Ωστόσο η Βλαχάκη τα «έσβησε» και τα δύο με ισάριθμες επιθέσεις και στο 25-25 δύο μπλοκ από Ματσαρόκη και Νικολογιάννη διαμόρφωσαν το 25-27.

Μετά απ' αυτήν την εξέλιξη η Θέτις με άλλη ψυχολογία κυριάρχησε από νωρίς στο γ' σετ (2-7, 5-12, 7-15) και έφτασε εύκολα στο τελικό 10-25.

Διαιτητές: Τόλιος, Κατερλή, Παρατηρητής: Τσιμπινός, Επόπτες: Αλεξίου, Κατραντσιώτη, Γραμματεία: Καπελλάκη.

Διακύμανση:

1ο σετ: 3-8, 16-15, 19-21 20-25

2ο σετ: 8-7, 15-16, 20-21, 25-27

3ο σετ: 4-8, 8-16, 10-21, 10-25

*Οι πόντοι του Ηλυσιακού προήλθαν από 3 άσσους, 35 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 10 λάθη αντιπάλων και της Θέτιδας προήλθαν από 8 άσσους, 45 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 14 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (20-25, 25-27, 10-25) σε 72'

ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. (Μαρία Αριστείδου): Κίλιτς 11 (10/29 επ., 1 μπλοκ, 35% υπ. - 23% άριστες), Νικολαΐδη 6 (4/10 επ., 2 μπλοκ), Αγγελοπούλου Ειρ. 13 (10/25 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Αρντιλα 8 (8/21 επ., 57% υπ.-29% άριστες), Μητακίδου 4 (1/5 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Σακκά Σ. 3 (2/4 επ., 1 μπλοκ) / Σακκά Κ. (λ, 44% υπ. - 33% άριστες), Τσιάκου (λ), Παπαϊωάννου, Γκέκοβιτς, Πλεσέα.

Α.Σ.Π. ΘΕΤΙΣ (Γιάννης Νικολάκης): Φερέιρα 1 (0/3 επ., 1 μπλοκ), Βλαχάκη 21 (16/35 επ., 3 άσσοι, 2 μπλοκ, 20% υπ. - 20% άριστες), Σταυρινίδη 6 (4/6 επ., 2 μπλοκ), Ούτερμπακ 1 (1/2 επ.), Ματσαρόκη 8 (4/10 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Νικολογιάννη 17 (15/29 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 29% υπ. - 29% άριστες) / Μανιατογιάννη (λ, 50% υπ. - 36% άριστες), Γκιαούρη 2 (1/1 επ., 1 μπλοκ), Γαροφαλάκη 2 (2 άσσοι), Κυπαρίσση, Πάλαγκ 5 (4/7 επ., 1 μπλοκ, 52% υπ.-26% άριστες).

Η γνώμη του πάγκου

Μαρία Αριστείδου (Ηλυσιακός Α.Ο.): «Συγχαρητήρια στον αντίπαλο. Οι αθλήτριες μου εμφανίστηκαν πολύ βελτιωμένες, δυστυχώς όμως η απόδοση μας δεν κράτησε μέχρι τέλους, δεν είχαμε διάρκεια. Αυτό βέβαια οφείλεται και στην εμπειρία του αντιπάλου .Εγώ είμαι ικανοποιημένη με τα δύο πρώτα σετ και συνεχίζουμε».

Γιάννης Νικολάκης (Α.Σ.Π. Θέτις): «Φέτος η διοίκηση έκανε ένα βήμα πίσω στο κομμάτι του μπάτζετ. Φέτος ο στόχος ήταν να μπει η ομάδα στα πλέι-οφ. Μέχρι στιγμής είμαστε κοντά αλλά και μακριά ταυτόχρονα. Σήμερα είχαμε έναν απρόσμενο τραυματισμό, τελειώσαμε με τρεις ακραίες. Εγώ θέλω να πω περαστικά στην κοπέλα, να αξιολογήσουμε τον τραυματισμό της και από εκεί και πέρα το μυαλό μας είναι στο επόμενο ματς. Κάθε ματς για εμάς είναι τελικός».