Σε ένα αμφίρροπο παιχνίδι που χρειάστηκε να παιχτεί τάι μπρέικ για να βγει νικητής, ο Μίλωνας επικράτησε στη Μίκρα του Άρη με 3-2 και συνεχίζει την μάχη εισόδου στην οκτάδα.

Ο Μίλωνας παρότι βρέθηκε με τη πλάτη στο τοίχο στη Θεσσαλονίκη κατάφερε να ανατρέψει το εις βάρος του 2-0 επί του Άρη και να πάρει το δίποντο στο τάι μπρέικ.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα δεν είχε στη διάθεσή του την Κούλερκαν, με τη Σάρις να αγωνίζεται ξανά ως διαγώνια. Οι κιτρινόμαυρες προηγήθηκαν με 2-0 σετ αλλά δεν κατάφεραν να κρατήσουν το υπέρ τους προβάδισμα και αρκέστηκαν στον έναν βαθμό. Ο Μίλωνας με το δίποντο διατήρησε τις ελπίδες του για την οκτάδα και την αποφυγή των πλέι άουτ.

Στα του αγώνα οι «κίτρινες» έκαναν σχετικά άνετα το 2-0, δείχνοντας πως ήταν κοντά στο να πάρουν και το τρίποντο. Οι φιλοξενούμενες όμως αντέδρασαν πήραν το ίδια άνετα τα υπόλοιπα δύο και όλα κρίθηκαν στο τάι μπρέικ. Εκεί τα κορίτσια του Κώστα Παπαδόπουλου ήταν πιο συγκεντρωμένα στο τέλος παίρνοντας έτσι την σημαντική νίκη.

Διαιτητές: Βασιλειάδης, Τσιούλα, Παρατηρητής: Γεωργιάδης, Επόπτες: Ψύχου, Σταυρίδου, Γραμματεία: Παναγιωτίδου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-2, 16-11, 21-16, 25-22

2ο σετ: 8-6, 16-10, 21-11, 25-14

3ο σετ: 3-8, 4-16, 10-21, 14-25

4ο σετ: 4-8, 15-16, 17-21, 20-25

5ο σετ: 3-5, 5-10, 6-12, 12-15

*Οι πόντοι του Άρη προήλθαν από 3 άσσους, 57 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων και του Μίλωνα προήλθαν από 9 άσσους, 61 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 2-3 (25-22, 25-14, 14-25, 20-25, 12-15) σε 128'

Α.Σ. ΑΡΗΣ (Χρήστος Πάτρας): Όλουτς 15 (14/41 επ., 1 μπλοκ, 35% υπ. - 17% άριστες), Πολυνοπούλου 11 (7/11 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Μερτέκη 12 (10/32 επ., 2 μπλοκ, 62% υπ. - 25% άριστες), Ξανθοπούλου 1 (1/5 επ.), Ζαντοροζνάι 27 (22/60 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Κοκότη 6 (3/8 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ) / Γεωργιάδου (λ, 42% υπ. - 12% άριστες), Ευθυμιοπούλου (λ, 34% υπ. - 25% άριστες), Τόλιου, Γζουντέλλη, Έριτς 1 (1 μπλοκ).

Α.Ο.Ν.Σ. ΜΙΛΩΝ (Κώστας Παπαδόπουλος): Σάρις 18 (14/47 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Σαλκούτε 21 (18/48 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 50% υπ. - 26% άριστες), Πήττα 9 (5/10 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Ζαφειρίου 19 (18/39 επ., 1 μπλοκ, 79% υπ. - 43% άριστες), Αργυρίου 11 (5/17 επ., 4 άσσοι, 2 μπλοκ), Ζαμπορόφσκα 2 (1/3 επ., 1 μπλοκ) / Χάνα (λ, 56% υπ. - 38% άριστες), Ωραιοπούλου (λ), Λεονταρίδου, Χατζηγρηγορίου, Σκουλούδη, Μπρουκς.