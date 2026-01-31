«Ζωντανός» στην... μάχη για την οκτάδα έμεινε ο Μίλωνας με την ομάδα της Νέας Σμύρνης να επικρατεί με 3-1 του Μαρκόπουλου.

Ο Μίλωνας επικράτησε στο ντέρμπι με το Μαρκόπουλο με 3-1 σετ και έβαλε στοπ στο σερί έξι ηττών που είχε.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης ανέβηκε στους 15 βαθμούς και είναι πλέον στο +5 από την ομάδα των Μεσογείων και μείωσε την διαφορά από την 8η Θέτιδα τους τρεις αλλά με αγώνα περισσότερο. Το Μαρκόπουλο έχασε ευκαιρία στο τρίτο σετ να προηγηθεί με 1-2 σετ όταν ήταν μπροστά με 19-22 και έμεινε στους 10 βαθμούς και στην 10η θέση.

Διαιτητές: Φραγκάκης, Αρβανίτης, Τσάλεντζ ρέφερι: Γεωργιάδης, Παρατηρητής: Μαυρικίδης, Επόπτες: Πεσίνογλου, Πολάτος, Γραμματεία: Ταλάρου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-0, 16-8, 21-10, 25-20

2ο σετ: 3-8, 15-16, 21-20, 23-25

3ο σετ: 6-8, 14-16, 18-21, 25-23

4ο σετ: 8-5, 16-8, 21-10, 25-15

*Οι πόντοι του Μίλωνα προήλθαν από 2 άσσους, 73 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλων και του Μαρκόπουλου προήλθαν από 3 άσσους, 51 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-1 (25-20, 23-25, 25-23, 25-15) σε 126'

Α.Ο.Ν.Σ. ΜΙΛΩΝ (Κώστας Παπαδόπουλος): Σάρις 17 (16/48 επ., 1 άσσος, 35% υπ. - 17% άριστες), Σαλκούτε 26 (25/55 επ., 1 μπλοκ, 59% υπ. - 29% άριστες), Πήττα 10 (8/11 επ., 2 μπλοκ), Αργυρίου 12 (9/18 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Ζαμπορόφσκα 3 (1/5 επ., 2 μπλοκ), Κούλερκαν 14 (14/33 επ.) / Χάνα (λ, 47% υπ. - 29% άριστες), Ωραιοπούλου (λ), Σκουλούδη, Ζαφειρίου.

Α.Ο. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ REVOIL (Γιώργος Ρούσης): Γουόκερ 1 (1 μπλοκ), Μάρμεν 16 (12/30 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ, 25% υπ. - 14% άριστες), Καθάριου 5 (4/10 επ., 1 μπλοκ), Σπανού 13 (12/42 επ., 1 μπλοκ, 53% υπ. - 18% άριστες), Γκραμπόφσκα 2 (2/5 επ.), Λόχμαντσουκ 21 (18/53 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ) / Δήμου (λ, 56% υπ. - 32% άριστες), Μάτιου (λ), Κωτσαρά, Αλλαγιάννη 5 (3/6 επ., 2 μπλοκ), Λογαρά.

Η γνώμη του πάγκου

Κώστας Παπαδόπουλος (Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων): «Αμυνθήκαμε καλά και η αποτελεσματικότητα του Μαρκόπουλου έπεσε, ενώ πήγαμε καλά και στην επίθεση. Θέλουμε να είμαστε επιθετικοί και αποφασιστικοί και πολλές φορές θα πάρεις τον πόντο ακόμη και αν εκτελέσεις άσχημα. Aκόμη και όταν χάσαμε το δεύτερο σετ, πιστέψαμε στη νίκη. Στο πρώτο, ακόμη και όταν πλησίασε το Μαρκόπουλο, είχαμε τον έλεγχο. Το πιο σημαντικό, εκτός από τους τρεις βαθμούς, είναι ότι δείξαμε ανταγωνιστικό πρόσωπο και ήμασταν έτοιμοι για μάχη. Ξέραμε τη σημασία του αγώνα. Δεν έχει τελειώσει τίποτα, αλλά νιώσαμε μετά από καιρό ότι μπορούμε να κάνουμε καλά πράγματα».

Γιώργος Ρούσης (Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil): «Ήταν κρίσιμο και το πρώτο σετ, όχι μόνο το τρίτο. Στους πρώτους 10 πόντους κάναμε 7 λάθη. Δίνεις το δικαίωμα στον αντίπαλο να πατήσει καλά. Είμαι απογοητευμένος από την εμφάνιση της ομάδας, δεν το κρύβω. Είναι κόντρα σε αυτά που είχαμε δείξει στους προηγούμενους αγώνες. Καταλαβαίνω ότι έχουμε προβλήματα, αλλά αυτό πρέπει να τελειώσει. Παίζοντας έτσι, η κατηγορία είναι δύσκολο να σωθεί. Πρέπει να κάνουμε τα αδύνατα δυνατά για να πλασαριστεί καλύτερα η ομάδα στη βαθμολογία».