Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας: «Πριν τον αγώνα με τον Άρη για τη 16η αγωνιστική της Volley League Γυναικών, αντιπροσωπεία του Α.Σ.Π. Θέτις Βούλας βρέθηκε στο γήπεδο της Τούμπας για να αποτίσει φόρο τιμής στους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους τόσο άδικα. Εκπροσωπώντας τον Σύλλογο της Θέτιδας, ο Αντιπρόεδρος Ιερώνυμος Κοντονής, μαζί με την αρχηγό Ελευθερία Μανιατογιάννη, τον προπονητή Γιάννη Νικολάκη και τον assistant coach Αλέξανδρο Πολυχρονιάδη, κατέθεσαν λουλούδια, τιμώντας τη μνήμη τους και στεκόμενοι με σεβασμό δίπλα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Ο αθλητισμός ενώνει. Η μνήμη δεν σβήνει».