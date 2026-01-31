ΠΑΟΚ: Ο Α.Σ.Π. Θέτις Βούλας απέτισε φόρο τιμής στους οπαδούς του Δικεφάλου που χάθηκαν
Λίγο πριν τον αγώνα με τον Άρη για τη 16η αγωνιστική της Volley League Γυναικών, αντιπροσωπεία του Α.Σ.Π. Θέτις Βούλας βρέθηκε στο γήπεδο της Τούμπας για να αποτίσει φόρο τιμής στους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, όταν ταξίδευαν για να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδας.
Την ομάδα εκπροσώπησαν ο Αντιπρόεδρος Ιερώνυμος Κοντονής, η αρχηγός Ελευθερία Μανιατογιάννη, ο προπονητής Γιάννης Νικολάκης και ο assistant coach Αλέξανδρος Πολυχρονιάδης. Κατέθεσαν λουλούδια τιμώντας τη μνήμη τους. «Ο αθλητισμός ενώνει. Η μνήμη δεν σβήνει», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανάρτηση του συλλόγου.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας: «Πριν τον αγώνα με τον Άρη για τη 16η αγωνιστική της Volley League Γυναικών, αντιπροσωπεία του Α.Σ.Π. Θέτις Βούλας βρέθηκε στο γήπεδο της Τούμπας για να αποτίσει φόρο τιμής στους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους τόσο άδικα. Εκπροσωπώντας τον Σύλλογο της Θέτιδας, ο Αντιπρόεδρος Ιερώνυμος Κοντονής, μαζί με την αρχηγό Ελευθερία Μανιατογιάννη, τον προπονητή Γιάννη Νικολάκη και τον assistant coach Αλέξανδρο Πολυχρονιάδη, κατέθεσαν λουλούδια, τιμώντας τη μνήμη τους και στεκόμενοι με σεβασμό δίπλα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Ο αθλητισμός ενώνει. Η μνήμη δεν σβήνει».
