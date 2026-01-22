Σημαντική ενίσχυση για τον Παναθηναϊκό στο βόλεϊ γυναικών, με τις αήττητες «πράσινες» να αποκτούν την Όλγα Στράντζαλη!

Ο Παναθηναϊκός δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν αρκείται σε όσα έχει πετύχει μέχρι τώρα και συνεχίζει να χτίζει με στόχο την κορυφή, σε Ελλάδα και Ευρώπη. Σε αυτή τη λογική εντάσσεται και η απόκτηση της Όλγας Στράντζαλη. Η ομάδα βόλεϊ γυναικών, αήττητη σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και Challenge Cup, προχώρησε σε μια σημαντική μεταγραφή, αποκτώντας την αρχηγό της Εθνικής Ελλάδας.

Η Όλγα Στράντζαλη επιστρέφει στην Ελλάδα μετά τη θητεία της στην Ιαπωνία με τη Saga Hisamitsu Springs, όπου είχε μια γεμάτη χρονιά. Όπως όλα δείχνουν, θα φορέσει άμεσα τα «πράσινα» και θα αποτελέσει βασικό «γρανάζι» της ομάδας για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου 2025/26.

Η προσθήκη της Στράντζαλη έρχεται σε μια περίοδο όπου ο Παναθηναϊκός πραγματοποιεί εντυπωσιακή πορεία. Η ομάδα του Αλεσάντρο Κιαπίνι παραμένει αήττητη εντός και εκτός συνόρων, μετρώντας 14 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στη Volley League Γυναικών. Παράλληλα, έχει εξασφαλίσει την παρουσία της στα προημιτελικά του CEV Challenge Cup, ενώ στο Κύπελλο Ελλάδας μπήκε με φόρα, φτάνοντας στους «8».