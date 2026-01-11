Την ενδέκατη νίκη τους πανηγύρισαν οι ερυθρόλευκες κόντρα στο Μαρκόπουλο επικρατώντας με 3-0 και παίρνοντας και τη ρεβάνς για την ήττα που είχε γνωρίσει στα Μεσόγεια.

Αυτή ήταν η τέταρτη συνεχόμενη νίκη του Ολυμπιακού που ισοβαθμεί με τον ΠΑΟ στην κορυφή με 33 βαθμούς, αλλά οι πράσινες έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο (το ντέρμπι με τον Πανιώνιο που ξεκίνησε στις 18:15), ενώ ο ΑΟΜ γνώρισε την 8η συνεχόμενη ήττα του.

Και στα τρία σετ αρχικά ο ΑΟΜ έδειχνε ανταγωνιστικό πρόσωπο, ωστόσο μετά τον 10ο πόντο ο Ολυμπιακός κατάφερνε να χτίσει σημαντικές διαφορές, με τις ερυθρόλευκες να είναι εντυπωσιακά καλύτερες στην επίθεση (54% έναντι 27%) και να τις διατηρήσει με άνεση φτάνοντας στο τελικό 3-0.

Διαιτητές: Χατζηβασιλείου, Κουτσούλας, Παρατηρητής: Διαμαντόπουλος, Επόπτες: Δουκάκη, Τουλής, Γραμματεία: Καπουράνη.

Διακύμανση

1ο σετ: 8-6, 16-11, 21-15, 25-18

2ο σετ: 7-8, 16-11, 21-14, 25-17

3ο σετ: 7-8, 16-9, 21-12, 25-14

Τα σετ: 3-0 (25-18, 25-17, 25-14) σε 72'.

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 5 άσσους, 52 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 12 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι του ΑΟ Μαρκοπούλου προήλθαν από 2 άσσους, 24 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Εμμανουηλίδου 9 (8/11 επ., 1 μπλοκ), Κούμπουρα 17 (16/31 επ., 1 άσσος), Στεβάνοβιτς 13 (7/10 επ., 1 άσσος, 5 μπλοκ), Αμπντεραχίμ 13 (12/24 επ., 1 άσσος, 60% υπ.-36% άριστες), Κονέο 8 (8/19 επ., 40% υπ.-27% άριστες) / Αρτακιανού (λ, 60% υπ.-60% άριστες), Καραγιάννη, Ηλιοπούλου, Οικονομίδου 1 (1/2 επ.), Δημητρίου.

Α.Ο. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ REVOIL (Γιώργος Ρούσης): Γουόκερ 5 (2/4 επ., 3 μπλοκ), Μάρμεν 2 (2/19 επ., 43% υπ.-07% άριστες), Καθάριου 5 (4/8 επ., 1 μπλοκ), Σπανού 8 (8/20 επ., 57% υπ.-14% άριστες), Γκραμπόβσκα 2 (0/1 επ., 2 άσσοι), Λόχμαντσούκ 8 (8/30 επ.) / Δήμου (λ, 50% υπ.-33% άριστες), Μάτιου λ,60% υπ.-40% άριστες), Κωτσαρά, Αλλαγιάννη, Λογαρά.

Η γνώμη του πάγκου

Μπράνκο Κοβάτσεβιτς (προπονητής Ολυμπιακού): «Σήμερα θεωρώ ότι παίξαμε καλύτερα απ' ότι στο ματς με την Λαΐκοβατς για το Champions League. Μπήκαμε με σοβαρότητα από την αρχή έως το τέλος και γι' αυτό κερδίσαμε εύκολα. Είχαμε καλό σερβίς, παίξαμε καλά στην άμυνα, ίσως όχι τόσο καλά στο μπλοκ, αλλά μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι σήμερα.

Γιώργος Ρούσης (προπονητής ΑΟ Μαρκοπούλου Revoil): «Σήμερα ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλός στην άμυνα, αλλά η μεγάλη διαφορά ήταν στην επίθεση. Είχαμε πολύ χαμηλά ποσοστά και δεν μπορούσαμε να πάρουμε εύκολους πόντους όπως έκαναν οι αντίπαλοι μας. Εμείς μετά τις ατυχίες που είχαμε τώρα αρχίζουμε σιγά, σιγά να προπονούμαστε σαν ομάδα, αλλά το Σάββατο έχουμε μπροστά μας ένα ματς με τη Θέτιδα Βούλας το οποίο είναι χωρίς αύριο και πρέπει να το κερδίσουμε αν θέλουμε να μείνουμε στην κατηγορία».