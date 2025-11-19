Τα βλέμματα στο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο μεγάλο ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής της Volley Leaguwe Γυναικών. Ενδιαφέρον παιχνίδι και το ΖΑΟΝ – Μίλωνας.

Με ένα μεγάλο για την 6η αγωνιστική της Volley League Γυναικών, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Κυριακή τον ΠΑΟΚ. Οι «πράσινες» που είναι στην 2η θέση με 12 βαθμούς και είναι επίσης η μοναδική ομάδα χωρίς ήττα, θα φιλοξενήσουν τις «ασπρόμαυρες» που έχουν επίσης 12 βαθμούς. Αναλυτικά το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής έχει ως εξής:

Volley League Γυναικών - 6η αγωνιστική

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Γυμναστήριο «Ανδρέας Βαρίκας» Νέα Σμύρνη, 20.15: Πανιώνιος Betsson - Α.Σ.Π. Θέτις

Διαιτητές: Βελώνης, Φραγκάκης, Τσάλεντζ ρέφερι: Ράντσιου, Παρατηρητής: Πέρρος, Επόπτες: Πολάτος, Ανδρέου, Γραμματεία: Καλιγέρη.

Γυμναστήριο Ολυμπιακού Χωριού, 21.30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Α.Ε.Κ. - Α.Ο. Θήρας

Διαιτητές: Κυριοπούλου, Αντωνόπουλος, Παρατηρητής: Ονόπας, Επόπτες: Κώτσιας, Δημόπουλος, Γραμματεία: Καπελλάκη.

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Γυμναστήριο Μίκρας, 18.00: Α.Σ. Άρης - Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil

Διαιτητές: Δημητρίου, Τοσουνίδης, Παρατηρητής: Γεωργιάδης Εμμ., Επόπτες: Καπλάνης, Σταυρίδου, Γραμματεία: Αλεξίου Χρ..

Γυμναστήριο «Αντώνης Φώτσης» Ιλίσια, 18.00: Ηλυσιακός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.

Διαιτητές: Μαυράκης, Βαρατάσης, Παρατηρητής: Κουτσής, Επόπτες: Σταυράτη, Κουρτετσιώτης, Γραμματεία: Λορέντζου.

Γυμναστήριο Ζηρίνειου, 18.30: Ζ.Α.Ο.Ν. - Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων

Διαιτητές: Ισκάς, Μεταξά, Παρατηρητής: Καπάνταης, Επόπτες: Πεσίνογλου, Σταυρόπουλος, Γραμματεία: Τζαννέτου.

Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Γυμναστήριο Μετς, 19.30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Παναθηναϊκός Α.Ο. - Π.Α.Ο.Κ. F&U

Διαιτητές: Κουτσούλας, Λιδωρικιώτη, Τσάλεντζ ρέφερι: Μυλωνάκης, Παρατηρητής: Γεωργουλέας, Επόπτες: Σπίγγου, Σωνάκης, Γραμματεία: Γλυκού.