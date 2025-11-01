Η ΑΕΚ πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη Volley League, στο ντεμπούτο του Κώστα Ταμπουρατζή στον πάγκο της στο ελληνικό πρωτάθλημα, υποχρεώνοντας τον ΖΑΟΝ στην πρώτη του φετινή ήττα.

Κλειδί για το τελικό αποτέλεσμα το 2ο σετ, όπου οι φιλοξενούμενες (αγωνίστηκαν χωρίς την Μπελιά) είχαν την ευκαιρία να ισοφαρίσουν (προηγήθηκαν 22-24 και είχαν κόντρα μπάλα) με την ΑΕΚ να κάνει την ανατροπή με Ντιούφ, Κυπαρίσση.

Διαιτητές: Κουτσούλας, Μιτσής, Παρατηρητής: Ονόπας, Επόπτες: Τουκτούκας, Τρίκκα, Γραμματεία: Γκυκού.

Διακύμανση

1ο σετ:8-5, 16-11, 21-14, 25-14

2ο σετ: 8-6, 15-16, 19-21, 27-25

3ο σετ: 8-4, 16-10, 21-16, 25-22

Τα σετ: 3-0 (25-14, 27-25, 25-22) σε '.

*Οι πόντοι της ΑΕΚ προήλθαν από 3 άσσους, 45 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι του ΖΑΟΝ προήλθαν από 1 άσσο, 38 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 14 λάθη αντιπάλων.

ΑΕΚ (Κώστας Ταμπουρατζής): Βάλκοβα 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ), Ντιούφ 16 (16/35 επ., 33% υπ.-19% άριστες), Καββαδία 3 (2/6 επ., 1 άσσος), Γιούζκεντς 13 (10/31 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Κυπαρίσση 16 (12/31 επ., 4 μπλοκ, 36% υπ.-09% άριστες), Σάβατζ 6 (3/4 επ., 3 μπλοκ) / Ξηντάρα (λ, 50% υπ.-36% άριστες), Κλέπκου, Πολυνοπούλου 4 (1/4 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Κοκκότη.

ΖΑΟΝ (Μπάμπης Μυτσκίδης): Γιώτα 4 (2/4 επ., 2 μπλοκ), Τικμανίδου 3 (3/21 επ., 54% υπ.-31% άριστες), Γράβαρη 9 (4/11 επ., 5 μπλοκ), Στογίλκοβιτς 2 (1/1 επ., 1 άσσος), Μπέκτας 7 (7/16 επ.,24% υπ.-12% άριστες), Κραϊντούμπα 14 (13/43 επ., 1 μπλοκ) / Σπυροπούλου (λ, 40% υπ.-33% άριστες), Φουμάκη, Ζιώγα 2 (2/8 επ.), Νικόλοβα 6 (6/17 επ., 2 μπλοκ, 43% υπ.-29% άριστες).

Η γνώμη του πάγκου

Κώστας Ταμπουρατζής (προπονητής ΑΕΚ): «Σήμερα εφαρμόσαμε το πλάνο της ομάδας όπως το είχαμε σχεδιάσει όλη την εβδομάδα και θέλαμε πολύ αυτή τη νίκη για να χτίσουμε εμπιστοσύνη. Κοιτάμε με αισιοδοξία την επόμενη μέρα και θέλουμε τη νίκη στη Σερβία για να κλειδώσουμε την πρόκριση στην επόμενη φάση του Challenge Cup.»

Μπάμπης Μυτσκίδης (προπονητής Ζ.Α.Ο.Ν.): «Ήταν σημαντικό το δεύτερο σετ και αν το κατακτούσαμε θα μπαίναμε στον αγώνα. Δεν παρουσιαστήκαμε όμως όπως έπρεπε. Δεν διαχειριστήκαμε σωστά κάποια πράγματα και υστερήσαμε στην επίθεση. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε τα λάθη μας, να δουλέψουμε πάνω σε αυτά και να παρουσιαστούμε καλύτεροι στην συνέχεια».