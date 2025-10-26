Τη πρώτη του φετινή νίκη πανηγύρισε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επικράτησε με 3-0 σετ του Άρη, στο τηλεοπτικό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης που ολοκλήρωσε την 2η αγωνιστική της Volley League γυναικών.

Μετά την ήττα στην πρεμιέρα της Volley League Γυναικών, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πετύχει την πρώτη του νίκη. Οι «ασπρόμαυρες» επικράτησαν στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης του Άρη με 3-0 (19-25, 21-25, 17-25) και πήραν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα. Στον αντίποδα οι «κίτρινες» γνώρισαν την δεύτερη ήττα τους.

Στα του αγώνα το πρώτο σετ ήταν ντέρμπι μέχρι και το 11-11, σημείο στο οποίο οι φιλοξενούμενες ξέφυγαν και έφτασαν σχετικά άνετα στην κατάκτησή του. Το δεύτερο ήταν λίγο πιο ντέρμπι με τις παίκτριες του Χρήστου Πάτρα να κάνουν ένα 4-1, αλλά οι φιλοξενούμενες να αντιδρούν και να φτάνουν στο 6-11. Το ντέρμπι συνεχίστηκε με τον Άρη να μειώνει στο 13-14 και στο 20-21, αλλά εκεί ο ΠΑΟΚ έφτασε στο 21-24 και όλα τελείωσαν.

Με την ψυχολογία υπέρ του ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 1-8, αλλά οι γηπεδούχες προσπάθησαν να αντιδράσουν και μείωσαν στους 2 (10-12). Και πάλι όμως οι φιλοξενούμενες ξέφυγαν κάνοντας το 13-21 και έφτασαν με άνεση στην κατάκτηση του σετ και της νίκης.

Διαιτητές: Δανιηλίδου, Δημητρίου, Παρατηρητής διαιτησίας: Μιχελινάκης, Παρατηρητής αγώνα: Γεωργιάδης, Τσάλεντζ ρέφερι: Αβραμίδης, Επόπτες: Κοτσικάρη, Μακρίδης, Γραμματεία: Πασπαλά.

Διακύμανση

1ο σετ: 8-6, 16-12, 18-21, 19-25

2ο σετ: 6-8, 14-16, 18-21, 21-25

3ο σετ: 1-8, 12-16, 13-21, 17-25

Τα σετ: 0-3 (19-25, 21-25, 17-25) σε 89'.

*Οι πόντοι του Άρη προήλθαν από 4 άσσους, 32 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 14 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι του προήλθαν από 3 άσσους, 46 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 15 λάθη αντιπάλων.

Άρης (Χρήστος Πάτρας): Μίλιεβιτς 2 (1/5 επ., 1 μπλοκ), Πλακιά 3 (2/8 επ., 1 μπλοκ), Μερτέκη 7 (6/17 επ., 1 μπλοκ, 29% υπ.-24% άριστες), Ράιλιτς 6 (4/23 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 75% υπ.-33% άριστες), Νίλσον 11 (6/9 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Ζαντοροϊνάι 14 (13/34 επ., 1 άσσος) / Αδάμου (λ, 62% υπ.-26% άριστες), Τόλιου, Γζουντέλη, Λαμπριανίδου.

ΠΑΟΚ (Γιάννης Γιαπάνης): Τάουμπνερ 17 (14/26 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Τοντάι 9 (6/9 επ., 3 μπλοκ), Σίζαρ 14 (13/30 επ., 1 μπλοκ, 25% υπ.-00% άριστες), Βαν Ντε Βίβερ 4 (1/4 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Σαντιάγο 9 (9/14 επ., 48% υπ.-31% άριστες), Κιουτσιούκη 6 (3/7 επ., 3 μπλοκ) / Καραμπάση (λ, 69% υπ.-46% άριστες), Αρμουτσή 1 (1 άσσο).

Η γνώμη του πάγκου

Χρήστος Πάτρας (Α.Σ. Άρης): «Δεν παίξαμε καλά. Κολλήσαμε σε μία περιστροφή στο πρώτο σετ και είχαμε ένα σερί 9-0 που ήταν περίεργο. Έχουμε δύσκολο πρόγραμμα μπροστά μας. Κάναμε κάποια πράγματα, αλλά δεν έφτασαν. Θέλουμε δουλειά στην επίθεση και κάποιες αθλήτιρες δεν έχουν πιστέψει ακόμα που βρίσκονται. Τώρα αρχίζουν και το καταλαβαίνουν και πιστεύω ότι θα είμαστε καλύτερα στο μέλλον. Το πρωτάθλημα έχει περίεργα αποτελέσματα και είναι ακόμα η αρχή της σεζόν. Θέλω να πιστεύω ότι θα παρουσιαστούμε καλύτεροι στα επόμενα παιχνίδια».

Γιάννης Γιαπάνης (Π.Α.Ο.Κ.): «Σημαντική νίκη και ειδικά μέσα στην έδρα του συμπολίτη μας. Ήμασταν βελτιωμένοι σε κάποια σημεία, αλλά είχαμε και αδυναμίες τις οποίες δουλεύουμε. Κάθε εβδομάδα θέλουμε να είμαστε και καλύτεροι και αυτός είναι ο στόχος μας».

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής

Παρασκευή 24/10

Πανιώνιος – Παναθηναϊκός 2-3 (25-17, 24-26, 19-25, 25-20, 10-15)

Σαββάτο 25/10

Μαρκόπουλο – Ολυμπιακός 3-2 (19-25, 25-23, 18-25, 25-19, 15-8)

Μίλωνας – ΑΟ Θήρας 3-1 (27-25, 18-25, 25-21, 25-19)

Ηλυσιακός – ΑΕΚ 3-2 (25-17, 21-25, 15-25, 25-21, 15-12)

ΖΑΟΝ – Θέτιδα 3-2 3-2 (23-25, 25-19, 25-19, 18-25, 15-12)

Κυριακή

Άρης – ΠΑΟΚ 0-3 (19-25, 21-25, 17-25)

Η βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

ΖΑΟΝ 5

Παναθηναϊκός 5

Μίλωνας 5

Μαρκόπουλο 4

ΠΑΟΚ 4

Ολυμπιακός 4

Πανιώνιος 4

Ηλυσιακός 2

ΑΟ Θήρας 1

ΑΕΚ 1

Θέτιδα 1

Άρης 0