Κιαπίνι: «Αρχίσαμε με άγχος, χαίρομαι που λειτούργησαν οι αλλαγές»

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού στις τοποθετήσεις του στην ΕΡΤ μετά το 3-2 στη Νέα Σμύρνη επί του Πανιωνίου έκανε την ανάλυσή του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Αλεσάντρο Κιαπίνι έπειτα από τη νίκη του Παναθηναϊκού (3-2 σετ) απέναντι στον Πανιώνιο:

«Αρχικά, θέλω να πω ότι αρχίσαμε με άγχος. Δεν κάναμε αυτά που δοκιμάζουμε στην προπόνηση και χάσαμε τον ρυθμό μας στην επίθεση. Από το δεύτερο σετ και μετά, ξεκινήσαμε να βρίσκουμε το ρυθμό μας, τα κορίτσια άρχισαν να το πιστεύουν ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε.

Οι αλλαγές έπαιξαν μεγάλο ρόλο, και χαίρομαι που λειτούργησαν. Έτσι μπορώ να υπολογίζω σε πολύ περισσότερες αθλήτριες στη διάρκεια της σεζόν».