Ιδανική επιστροφή για ΖΑΟΝ με μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί του Ηλυσιακού

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο επέστρεψε στην Volley League Γυναικών ο ΖΑΟΝ, επικρατώντας εκτός έδρας του Ηλισιακού με 3-0.

Η ομάδα της Κηφισιάς, η οποία πέρσι είχε ηττηθεί εντός έδρας στην πρεμιέρα της Pre League (και αντίστοιχα στην 1η αγωνιστική του Β' γύρου) από τον Ηλυσιακό, πήρε τη ρεβάνς έχοντας σε μεγάλη μέρα την Ουκρανή διαγώνια Αναστασία Κραϊντούμπα (21 πόντοι), ενώ η Ντέσι Νικόλοβα με την είσοδο της βοήθησε τις φιλοξενούμενες να αλλάξουν την εικόνα τους.

Ο Ηλυσιακός στο πρώτο σετ είδε τον ΖΑΟΝ να ξεφεύγει με 4-9, αλλά ροκάνισε τη διαφορά (10-11) και όταν πλησίασε ξανά στον πόντο (16-17 με άσο της Κάντγουορθ) ο Μυτσκίδης πέρασε την Νικόλοβα και το 17-18 έγινε 17-22 (λάθος σερβίς και κόντρες Κραϊντούμπα, Νικόλοβα) για να έρθει το 0-1.

Η γηπεδούχος ομάδα ξεκίνησε μ' ένα γρήγορο 3-0 στο β' σετ, με τον ΖΑΟΝ να απαντά άμεαα για το 3-6 (με τέσσερα λάθη στην επίθεση) κι από εκείνο το σημείο ο ΖΑΟΝ είχε σταθερά μια διαφορά 2-4 πόντων μέχρι το 15-18. Εκεί ο Ηλυσιακός με σερί 4-0 προσπέρασε 19-18, αλλά άουτ της Μουτίρι, δύο μπλοκ της Κατερίνας Γιώτα και πλασέ της Στογίλκοβιτς διαμόρφωσαν το 19-22 για να φτάσει ο ΖΑΟΝ στο 0-2.

Στο τρίτο σετ ο Ηλυσιακός έμεινε στο ματς μέχρι το 10-12, καθώς εκεί με επιμέρους σκορ 2-8 ο ΖΑΟΝ ξέφυγε με 12-20 και έφτασε άνετα στη νίκη.

Διαιτητές: Μουλά Ειρ., Λιδωρικιώτη, Παρατηρητής: Ανδρονικίδης, Επόπτες: Τσιλάλης, Σταυράτη, Γραμματεία: Μισιάκα.

Διακύμανση:

1ο σετ: 4-8, 14-16, 17-21, 19-25

2ο σετ: 7-8, 12-16, 19-21, 21-25

3ο σετ: 7-8, 11-16, 14-21, 14-25

Τα σετ: 0-3 (19-25, 21-25, 14-25)

*Οι πόντοι του Ηλυσιακού προήλθαν από 3 άσσους άσσους, 36 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 11 λάθη αντιπάλων και του ΖΑΟΝ προήλθαν από 3 άσσους, 39 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων.

Ηλυσιακός (Αντώνης Παπαδόπουλος): Κάντγουορθ 15 (12/24 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 34% υπ.-21% άριστες), Αγγελοπούλου Γ. 7 (7/23 επ., 23% υπ.-07% άριστες), Σταυριανίδη 5 (4/8 επ., 1 μπλοκ), Στόκμαν 5 (5/9 επ.), Μουτίρι 10 (8/30 επ., 2 μπλοκ) / Γεωργιάδου (λ, 88% υπ.-62% άριστες), Νικολαϊδη, Σακκά Σ..

ΖΑΟΝ (Μπάμπης Μυτσκίδης): Γιώτα 7 (2/6 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Τικμανίδου 2 (2/4 επ., 22% υπ.-00% άριστες), Γράβαρη 8 (6/11 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Στογίλκοβιτς 3 (3/4 επ.), Μπέκτας 7 (4/11 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 53% υπ.-41% άριστες), Κραϊντούμπα 21 (17/37 επ., 4 μπλοκ) / Μπελιά (λ, 64% υπ.-45% άριστες), Νικόλοβα 7 (5/12 επ., 2 μπλοκ, 54% υπ.-31% άριστες), Μπλιάτσου.

Η γνώμη του πάγκου

Αντώνης Παπαδόπουλος (προπονητής Ηλυσιακού): «Δεν παίξαμε καλά, παρότι τα κορίτσια στο τακτικό κομμάτι ήταν αρκετά συγκεντρωμένες. Ωστόσο κάναμε λάθη τα οποία δεν τα είχαμε δείξει στα φιλικά. Είναι κάτι που μπορούμε να το διορθώσουμε, έχω εμπιστοσύνη στα κορίτσια και στην ομάδα και στα επόμενα ματς θα εμφανιστούμε πολύ καλύτεροι».

Μπάμπης Μυτσκίδης (προπονητής ΖΑΟΝ): «Κάναμε μια σπουδαία νίκη, η πρώτη νίκη της χρονιάς στη μεγάλη κατηγορία και αυτή που δεν είχαμε κάνει τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ήταν καλό ποιοτικό ματς, υπήρχε το άγχος της πρεμιέρας, αλλά περάσαμε από μια δύσκολη έδρα και με αντίπαλο μια σκληρή ομάδα. Ήμασταν καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, με το μπλοκ μας να λειτουργεί σωστά στο β' σετ όταν χρειάστηκε, αλλά θεωρώ ότι το σερβίς μας ήταν αυτό που μας έδωσε τη νίκη».