Μετά τα τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα του Παναθηναϊκού, ο Ολυμπιακός κατάφερε πέρσι να επιστρέψει στην κορυφή και φυσικά θέλει να παραμείνει εκεί και φέτος. Οι «ερυθρόλευκες» κράτησαν τον βασικό τους κορμό και κυρίως την Μίλιτσα Κούμπουρα που πέρσι συνέβαλε τα μέγιστα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, του Κυπέλλου και του Σούπερ Καπ παίρνοντας τρία βραβεία MVP, ενώ στις μεταγραφές σημαντική είναι η απόκτηση της Γιοβάνα Στεβάνοβιτς. Μεγάλη η επιστροφή και του Μπράνκο Κοβάτσεβιτς στον πάγκο της ομάδας, του ανθρώπου που οδήγησε τις «ερυθρόλευκες» στην κατάκτηση του Challenge Cup. Οι μεταγραφικές κινήσεις Έμειναν: Χρύσα Καραγιάννη, Μαριαλένα Αρτακιανού, Ιβάνα Βάνιακ, Ιφιγένεια Σαμπάτη, Νάσια Φακοπουλίδου, Μελίνα Εμμανουηλίδου, Μίλιτσα Κούμπουρα, Γιασμίν Αμπντεραχίμ, Ιωάννα Δημητρίου, Ισαμπέλα Ντι Ιούλιο. Ήρθαν: Μαρία Οικονομίδου, Ελισάβετ Ηλιοπούλου, Κυριακή Τερζόγλου, Γιοβάνα Στεβάνοβιτς, Αμάντα Κόνεο. Έφυγαν: Γιαμίλα Νίζετιχ, Ευανθία Λάβδα, Τζίνα Λαμπρούση, Άννα Καλαντάτζε, Μπιάνκα Φαριόλ, Ιμάν Ισάνοβιτς. Ο στόχος του Ολυμπιακού Σε ομάδες όπως ο Ολυμπιακός ο στόχος είναι ένας και μοναδικός. Η κατάκτηση τίτλων και όχι μόνο του πρωταθλήματος, ενώ φέτος οι «ερυθρόλευκες» θέλουν να βρεθούν και στους ομίλους του Champions League κάτι που έχει χρόνια να κάνει ελληνική ομάδα. Μιλάμε για μια χρονιά μεγάλων απαιτήσεων τόσο σε Ελλάδα, όσο και σε Ευρώπη. Το ρόστερ του Ολυμπιακού Εκτίμηση: 1-3

Την περσινή χρονιά ο ΠΑΟΚ έκανε μια εξαιρετική πορεία φτάνοντας ως τον τελικό του πρωταθλήματος, όπου και ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό. Μια χρονιά που δεδομένα κρίνεται πετυχημένη και την οποία οι «ασπρόμαυρες» θέλουν να επαναλάβουν και φέτος. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης με προπονητή τον Κύπριο, Γιάννη Γιαπάνη και σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ ξέρει πως θα έχει δύσκολο έργο αλλά θα το παλέψει. Όσον αφορά τις αλλαγές, άλλαξε σε μεγάλο βαθμό ο ελληνικός κορμός, καθώς αποχώρησαν οι Ξανθοπούλου, Μπάκα, Τερζόγλου και Τσιόγκα, παίκτριες που συνέβαλαν τα μέγιστα στην περσινή εξαιρετική χρονιά. Οι μεταγραφικές κινήσεις Έμειναν: Τατιάνα Αρμουτσή, Ίλκα Βαν Ντε Βίβερ, Άλκηστις Καραφουλίδου. Ήρθαν: Τάρα Τάουμπνερ, Νίκη Απλαδά, Αριστέα Τοντάι, Τ'Αρα Σίζαρ, Στυλιανή Αντύπα, Λίνα Θεοδοσίου, Κωνσταντίνα Μπαλογιάννη, Μαρία Καραμπάση, Πάολα Σαντιάγο, Τάνια Κιουτσιούκη. Έφυγαν: Μαρτίνα Ξανθοπούλου, Ευαγγελία Αθανασιάδου, Ειρήνη Μπιτσακτσή, Έστερ Γιάσπερ, Χαρίκλεια Νταφοπούλου, Μαρία Κλέπκου, Έλενα Μπάκα, Κυριακή Τερζόγλου, Μαρίγια Κριβόσισκα, Ανδρομάχη Τσιόγκα, Μάρτα Ντρπα, Ελευθερία Γαργάλα. Ο στόχος του ΠΑΟΚ Η αλήθεια είναι πως όταν έχεις φτάσει την περσινή χρονιά στον τελικό, το λιγότερο που θέλεις και πάλι είναι να φτάσεις εκεί. Ο ΠΑΟΚ δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση από αυτόν τον άγραφο κανόνα, αλλά κάτι τέτοιο μόνο εύκολο δεν φαίνεται σε ένα πρωτάθλημα σαν το φετινό που δικαίως θεωρείται από τα πιο δυνατά της δεκαετίας. Όλα θα φανούν στο τάραφλεξ, αλλά σίγουρα ον αρχικός στόχος είναι η είσοδος στην τετράδα και μετά ότι άλλο έρθει ας έρθει. Το ρόστερ του ΠΑΟΚ Εκτίμηση: 4-6

Ο ΑΟ Θήρας έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να βρίσκεται στην ελίτ του ελληνικού βόλεϊ γυναικών και εκεί θέλει να παραμείνει και τη νέα χρονιά. Η διοίκηση της ομάδας του πανέμορφου νησιού, επένδυσε και φέτος αλλάζοντας ουσιαστικά όλο το ρόστερ με αρχικό στόχο να βρεθεί και πάλι στην τετράδα και μετά ό,τι καλύτερο έρθει ας έρθει. Όπως κάθε ομάδα θα ήθελε να κάνει το κάτι παραπάνω σε σχέση με πέρσι που τερμάτισε στην 3η θέση, αλλά όλοι ξέρουν πως αυτό μόνο εύκολο δεν είναι. Όσον αφορά το ρόστερ που αναφέραμε και πάνω, μόνο η Δημητριάδη από τις βασικές παρέμεινε στην ομάδα και αποκτήθηκαν 11 καινούργιες παίκτριες. Οι μεταγραφικές κινήσεις Έμειναν: Λίνα Σαουλίδου, Αθηνά Δημητριάδη Ήρθαν: Γιαντίρα Αντσάντε, Καταρίνα Πάβιτσιτς, Αναστασία Σιρίνινα, Ευαγγελία Τουλγαρίδου, Ελευθερία Μπαρμπαλιού, Ρίκα Μάασε, Χριστίνα Θωμαΐδου, Μαρία Γενιτσαρίδη, Ανδρομάχη Τσιόγκα, Σιμόν Άμποτ, Αναστασία Κεραμιτσοπούλου. Έφυγαν: Χριστίνα Αδαμοπούλου, Έλενα Μπέτσεβα, Τάι Μπιέρια, Άντρια Μιχάλιεβιτς, Τζένι Μόζερ, Εβίτα Ξηντάρα, Όλγα Λογαρά, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Στέλλα Χριστοδούλου, Ερμίνα Γκέκοβιτς, Μαρκέλλα Παπαγεωργίου. Ο στόχος του ΑΟ Θήρας Όπως αναφέραμε το συγκρότημα της Σαντορίνης έχει καταφέρει να εδραιωθεί στην Volley League Γυναικών και να είναι μια από τις δυνάμεις στην χώρα μας. Πλέον θέλει το κάτι παραπάνω, αλλά χωρίς να είναι αυτοσκοπός. Οι χαμηλοί τόνοι παραμένουν όπως και η όρεξη για να πετύχει κάτι καλό η ομάδα. Το ρόστερ του ΑΟ Θήρας Εκτίμηση: 4-6

Μετά τα τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα, ο Παναθηναϊκός πέρσι δεν κατάφερε όχι να κατακτήσει, αλλά ούτε να διεκδικήσει τον τίτλο, μένοντας στην 4η θέση. Αυτό έφερε αλλαγές με μεγαλύτερη αυτή του προπονητή με τον Ιταλό, Αλεσάντρο Κιαπίνι να κάθεται πλέον στον πάγκο της ομάδας. Σημαντική αλλαγή και στην πάσα, με την σπουδαία Αθηνά Παπαφωτίου να βάζει τέλος στην τεράστια καριέρα της και την Λαμπρινή Κωνσταντινίδου να αναλαμβάνει τα ηνία. Πιο σημαντικό από όλα είναι η επιστροφή της Πέννυς Ρόγκα, με την έμπειρη λίμπερο να γυρίζει στα γήπεδα έχοντας κερδίσει τον καρκίνο. Οι «πράσινες» με δυνατό ελληνικό κορμό θέλουν να επιστρέψουν στην κορυφή και θα παλέψουν γιαυτό. Οι μεταγραφικές κινήσεις Έμειναν: Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου, Ευαγγελία Τάνη, Μαρτίνα Σάμανταν, Μανωλίνα Κωνσταντίνου, Πέννυ Ρόγκα, Γεωργίνα Αντωνακάκη, Άντζελα Παπά. Ήρθαν: Μονέτ Μικάγια Γουάιτ, Αφροδίτη Γιώτα, Λιν Χέιλι Μπένετ, Μάρα Ράπτη, Λαμπρινή Κωνσταντινίδου, Μόνικα Λαμπρόβσκα, Μαρκέλλα Παπαγεωργίου. Έφυγαν: Μαριάννα Μπελιά, Αναστασία Σιρίνινα, Μάρετ Γκρότους, Αθηνά Παπαφωτίου, Ναταλία Μεταξά, Μπογκουμίλα Μπιάρντα. Ο στόχος του Παναθηναϊκού Για μια ομάδα που έχει κατακτήσει τους περισσότερους τίτλους στην χώρα, ο στόχος όταν ξεκινάει κάθε πρωτάθλημα είναι να το κατακτήσει. Και φέτος ο Παναθηναϊκός θέλει να επιστρέψει στην κορυφή, κάτι που μόνο εύκολο δεν είναι έχοντας μεγάλους αντιπάλους όπως τον Ολυμπιακό και τον Πανιώνιο. Το σίγουρο είναι πως ξέρει τον δρόμο για να φτάσει ως το τέλος. Το ρόστερ του Παναθηναϊκού Εκτίμηση: 1-3

Την περσινή χρονιά, έχοντας ανέβει για πρώτη φορά στην Volley League μετά από 13 χρόνια, ο Πανιώνιος κατάφερε να φτάσει στον τελικό του Κυπέλλου και να φτάσει ως και την 5η θέση στο πρωτάθλημα παίρνοντας για πρώτο φορά το εισιτήριο για την Ευρώπη και συγκεκριμένα στο Challenge Cup. Φέτος η ομάδα της Νέας Σμύρνης θέλει να κάνει ακόμα μεγαλύτερο βήμα και να βρεθεί στην κορυφή. Το καλοκαίρι πήρε σπουδαίες παίκτριες όπως η Ατανασίγιεβιτς, η Ραχίμοβα, η Κοβαλέσκα και η Ζακχαίου και φιλοδοξεί να κάνει πραγματικότητα το μεγάλο όνειρο όλων. Να πάρει πρωτάθλημα. Οι μεταγραφικές κινήσεις Έμειναν: Μπιάνκα Ριστίσεβιτς, Μαρία Νομικού, Ευφροσύνη Αλεξάκου, Ξένια Κακουράτου, Έλενα Μιλεντίγιεβιτς, Ιωάννα Καρέλια. Ήρθαν: Μαρλένα Κοβαλέσκα, Μαρτίνα Ξανθοπούλου, Εύη Φλιάκου, Ελίτσα Ατανασίγιεβιτς, Πολίνα Ραχίμοβα, Κατερίνα Ζακχαίου, Βικτώρια Λόχμαντσουκ, Τζίνα Λαμπρούση. Έφυγαν: Σέρινταν Άτκινσον, Ελισάβετ Ηλιοπούλου, Ασημίνα Νικολογιάννη, Κριστίνα Γκούντσεβα, Μαριοριέ Κορέα, Αριάδνη Καθάριου, Ματέα Ίκιτς, Ευδοξία Γεωργιάδου. Ο στόχος του Πανιωνίου Δεν χρειάζεται να γράψουμε εμείς για τον στόχο. Τον είπε στην παρουσίαση και ο πρόεδρος του τμήματος, Στάθης Νικολούζος λέγοντας πως θέλει να κατακτήσει τίτλους. Ο Πανιώνιος έχει φτιαχτεί ακριβώς γιαυτό το πράγμα, με παίκτριες που ξέρουν πως θα φτάσουν ως το τέλος κάθε διοργάνωσης. Το γήπεδο υπάρχει, ο κόσμος υπάρχει, ο Ντράγκαν Νέσιτς στον πάγκο ξέρει να κατακτά τίτλους, οπότε μένει να δούμε αν θα τα καταφέρει. Το ρόστερ του Πανιωνίου Εκτίμηση: 1-3

Έχοντας κάνει μια μέτρια χρονιά πέρσι, στην ΑΕΚ αποφάσισαν να αλλάξουν σχεδόν τα πάντα με στόχο φυσικά να επιστρέψει η ομάδα στο προσκήνιο. Οι «κιτρινόμαυρες» θα έχουν και πάλι Τούρκο προπονητή, τον Ντεχρί Ντεχρίογλου, ενώ και όσον αφορά τις μεταγραφές πήραν την εξαιρετική πασδαδόρο, Κατερίνα Βάλκοβα, ενώ ατραξιόν θα είναι και η Τρίστιν Σαβάτζ που θα είναι η ψηλότερη αθλήτρια στην Volley League. Η Ένωση θα παλέψει για το καλύτερο δυνατό με μεγάλο της στόχο να είναι η είσοδος στην τετράδα και θα παλέψει με ΠΑΟΚ και ΑΟ Θήρας γι’ αυτό. Οι μεταγραφικές κινήσεις Έμειναν: Ιωάννα Πολυνοπούλου, Αγγελική Καββαδία. Ήρθαν: Μαρία Κλέπκου, Μαρίνα Στάικου, Εβίτα Ξηντάρα, Κατερίνα Βάλκοβα, Μαρία Αντριάνα Μπουρτέα, Γκεβέ Ντιουφ, Μπούρτσου Γιουζγκέντς, Σταματία Κυπαρίσση, Φωτεινή Βουλγαράκη, Τρίστιν Σαβάτζ, Κατερίνα Κοκότη. Έφυγαν: Ζόε Γουεδέρινγκτον, Στέλλα Γκιούρδα, Αφροδίτη Κάβουρα, Ευαγγελία Τουλγαρίδου, Μάρα Ράπτη, Αουμπούκε Οζντεμίρ, Μπριάνα Έντουαρντς, Σάρα Σακρατζίγια, Μάρτε Φρίκα. Ο στόχος της ΑΕΚ Αρχικά ο βασικός στόχος που ήταν η κατάκτηση του Βαλκανικού Κυπέλλου που έδωσε και την έξοδο στο Challenge Cup επετεύχθη. Πλέον ο επόμενος είναι να βρει η ομάδα σταθερότητα και να παλέψει για την τετράδα, κάτι που μόνο εύκολο δεν φαντάζει, αλλά από την άλλη ούτε και ακατόρθωτο. Το ρόστερ της ΑΕΚ Εκτίμηση: 4-6

Με τον Γιάννη Νικολάκη που μετά από χρόνια επέστρεψε σε πάγκο ελληνικής ομάδας, η Θέτιδα Βούλας θα προσπαθήσει και φέτος να καταφέρει να βρεθεί στα Play Offs και μετά ό,τι καλύτερο έρθει θα είναι καλοδεχούμενο. Η ομάδα των Νοτίων Προαστείων θα στηριχθεί σε μεγάλο βαθμό στο ελληνικό κορμό και συγκεκριμένα στις Νικολογιάννη, Βλαχάκη και Μανιατογιάννη, ενώ και στις ξένες έγιναν προσεγμένες κινήσεις. Μεταγραφικές κινήσεις Έμειναν: Αθανασία Γκιαούρη, Κωνσταντίνα Βλαχάκη, Ευαγγελία Γαροφαλάκη, Αναστασία Φωκιανού, Φανή Κοντονή, Ελευθερία Μανιατογιάννη. Ήρθαν: Ελίζ Φερέιρα, Τζάιντα Κλαρκ, Ραφαηλία Κυπαρίσση, Ολίβια Ούτερμπακ, Άγκνες Πάλαγκ, Αναστασία Ματσαρόκη, Ασημίνα Νικολογιάννη. Έφυγαν: Αλεξάνδρα Λινκ, Ευαγγελία Μερτέκη, Λουκία Παυλοπούου, Λίζι Φλέμινγκ, Μάγκι Σπικς, Μαρία Πλέουρα, Ρίκα Μάασε, Αλκμήνη Παναγοπούλου, Τάνια Κιουτσιούκη, Ζαχαρούλα Γιαννέλου. Ο στόχος της Θέτιδας Όπως αναφέραμε ο βασικός στόχος της Θέτιδας είναι να καταφέρει να βρεθεί στα Play Offs, καθώς έτσι και θα διεκδικήσει το κάτι παραπάνω, αλλά και θα αποφύγει τα παιχνίδια για την παραμονή. Το υλικό για να τα καταφέρει υπάρχει και μένει αυτό να φανεί και στα τάραφλεξ. Το ρόστερ της Θέτιδας Εκτίμηση: 7-9

Στο φετινό πρωτάθλημα είχαμε πολλές αλλαγές με τον Άρη να είναι η ομάδα που έκανε από τις περισσότερες. Για την ακρίβεια οι «κίτρινες» με εξαίρεση τις νεαρές Εβελίνα Γζουντέλη, Κική Αντωνιάδου, Ιωάννα Λεοντζίνη που προωθήθηκαν από τις αναπτυξιακές ομάδες του συλλόγου οι υπόλοιπες αθλήτριες που έχουν είναι νέες. Με τον Χρήστο Πάτρα στον πάγκο θα προσπαθήσει να βρεθεί στην οκτάδα και να κοιτάξει το κάτι παραπάνω, πράγμα που μόνο εύκολο δεν είναι βέβαια. Οι μεταγραφικές κινήσεις Έμειναν: Εβελίνα Γζουντέλη, Κυριακή Αντωνιάδου, Ιωάννα Λεοντζίνη. Ήρθαν: Σοφία Τόλιου, Έλενα Κόντη, Μαρίγια Μίλιεβιτς, Αθανασία Αδάμου, Νικολέτα Πλακιά, Φωτεινή Μπαρμπαλιού, Ευαγγελία Μερτέκη, Δέσποινα Λαμπριανίδου, Μίλανα Ράιλιτς, Θεοδώρα Ευθυμιοπούλου, Τζούλια Νίλσον, Ιωάννα Λεοντζίνη, Ιούνα Ζαντοροϊνάι. Έφυγαν: Νίκη Απλαδά, Μίσλινα Κίλιτς, Μαρίνα Στάικου, Λίνα Θεοδοσίου, Νικόλινα Λούκιτς, Ευτυχία Χωριάτη, Αγνή Τριλυράκη, Ιωάννα Μουστάκη, Στυλιανή Αντύπα, Τζέσικα Αγκιλέρα, Παναγιώτα Ξανθοπούλου, Χριστίνα Στεργιάκη, Ελεάνα Κουτέ, Ιωάννα Καλαποδά, Κάντι Κούλερκαν. Ο στόχος του Άρη Αρχικά ο βασικός στόχος του Άρη είναι να γίνει ομάδα, καθώς όλες οι παίκτριες που θεωρητικά θα τραβήξουν κουπί, είναι καινούργιες. Μετά αυτό που θέλει το συγκρότημα της Θεσσαλονίκης είναι να καταφέρει να βρεθεί στα Play Offs και μετά μπορεί να κοιτάξει για το κάτι παραπάνω. Το ρόστερ του Άρη Εκτίμηση: 8-10

Το Μαρκόπουλο έχει καταφέρει να βρίσκεται στην μεγάλη κατηγορία για 25 ολόκληρα χρόνια και αυτό θέλει να κάνει και φέτος. Η ομάδα των Μεσογείων θα δώσει και φέτος βάρος στα νεαρά κορίτσια, κάτι που κάνει με εξαιρετικά μεγάλη επιτυχία. Με τον Γιώργο Ρούση στο πάγκο θα παλέψει όπως αναφέραμε να παραμείνει για 26η χρονιά στην Volley League και μετά θα κοιτάξει και το κάτι καλύτερο που αυτό θα είναι η είσοδος στα Play Offs. Οι μεταγραφικές κινήσεις Έμειναν: Υακίνθη Οικονόμου, Νίκη Κωτσαρά, Κατερίνα Αλλαγιάννη, Αναστασία Δήμου, Δωροθέα Καράγκουτη, Μαρκέλλα Φραγκομίχαλου, Αντιγόνη Δήμου. Ήρθαν: Κλόι Γουόκερ, Γουίλοου Τζόνσον, Βιτάλια Μάρμεν, Όλγα Λογαρά, Αριάδνη Καθάριου, Άννα Σπανού, Κβιέτα Γκραμπόβσκα. Έφυγαν: Κατερίνα Παγιαυλά, Ουσούε Γκερέκα, Σεριλίν Μπασορούν, Μαρίζα Σουβαλιώτη, Αουρέλια Εμπατομπό, Άμεθιστ Χάρπερ, Κατερίνα Λεπούρη, Αναστασία Ματσαρόκη, Κατερίνα Σουφλέρη. Ο στόχος του Μαρκόπουλου Όπως αναφέραμε και στο ξεκίνημα ο στόχος είναι ένας, η παραμονή στην κατηγορία για 26ο χρόνο. Αν πάλι αυτό γίνει και με την αποφυγή των Play Out θα είναι όλα τέλεια. Με όπλο το γήπεδο που έχει ανακαινιστεί και θα είναι ένα ακόμα όμορφο γήπεδο στην Volley League, το Μαρκόπουλο θα είναι και πάλι εδώ και σκοπεύει να μείνει για πολλά πολλά χρόνια ακόμα. Το ρόστερ του Μαρκόπουλου Εκτίμηση: 9-11

Μια από τις ομάδες που ναι μεν θέλουν αρχικά να μπορέσουν να σωθούν, αλλά γλυκοκοιτάζουν και τα Play Offs είναι ο Μίλωνας. Το συγκρότημα της Νέας Σμύρνης με τον Κώστα Παπαδόπουλο στον πάγκο και προσεγμένες κινήσεις δεν θα είναι καθόλου εύκολος αντίπαλος για τον καθένα. Φυσικά το έργο της εισόδου στην οκτάδα μόνο εύκολο δεν είναι αλλά σίγουρα θα το παλέψει. Οι μεταγραφικές κινήσεις Έμειναν: Μαργαρίτα Χάνα, Λαμπριάνα Πήττα, Κασιανή Αμπατζή, Γεωργία Αργυρίου. Ήρθαν: Νεφέλη Χατζηγρηγορίου, Νταϊάνα Σεγκόβια, Μάντισον Σάρις, Μόνικα Σαλκούτε, Παυλίνα Κίντου, Αμαλία Σκουλούδη, Γεωργία Τζαγκαράκη, Ιωάννα Σπανάκη, Αγάπη Μπρουκς, Παυλίνα Ζαμπορόφσκα. Έφυγαν: Γιανέλι Σάντος, Δήμητρα Παυλίδου, Δέσποινα Λουκά, Σοφία Σακκά, Γιοβάνα Γκόγκιτς, Βαλέρια Πάπα, Ισιδώρα Γούλα, Μαρία Γενιτσαρίδη, Ιλιόνη Κελεσίδη, Γεωργία Αγγελοπούλου, Αναστασία Γούνου, Μεγκ Μπράουν. Ο στόχος του Μίλωνα Ναι μεν αλλά θα λέγαμε. Δηλαδή ναι μεν ο στόχος είναι η παραμονή, αλλά αν έρθει δύσκολα και όχι με ευκολία, δηλαδή την συμμετοχή στα Play Offs δεν θα την λες και τόσο πετυχημένη την χρονιάς. Το ρόστερ του Μίλωνα Εκτίμηση: 8-10

Ο ΖΑΟΝ δεν επέστρεψε απλά για να μείνει, αλλά στοχεύει να γίνει και η έκπληξη του πρωταθλήματος. Και για τον λόγο αυτό αποκτήθηκαν αθλήτριες που μπορούν να κάνουν την διαφορά όπως η Κατερίνα Γιώτα, η Νίνα Στογιλίκοβιτς, η Μαριάννα Μπελιά, αλλά και οι υπόλοιπες. Με τον Χαράλαμπο Μυτσκίδη στον πάγκο και το ανακαινισμένο Ζηρίνειο να θυμίζει κουκλί θα κοιτάξει να μπει στα Play Offs και μετά γιατί όχι και το κάτι παραπάνω. Οι μεταγραφικές κινήσεις Έμειναν: Ελπίδα Τικμανίδου, Θεοδώρα Φουμάκη, Ιωάννα Κασδοβασίλη, Φερονίκη Ζιώγα, Ντεσίσλαβα Νικόλοβα, Χαρά Σπυροπούλου. Ήρθαν: Κατερίνα Γιώτα, Μαριάννα Μπελιά, Έρρικα Γράβαρη, Νίνα Στογιλίκοβιτς, Ελένη Μπλιάτσου, Εζγκί Μπεκτάς, Αναστασία Κραϊντούμπα. Έφυγαν: Μαρία Κάβοτρα, Γεωργία Μητροπούλου, Ειρήνη Κακλαμάνου, Γεωργία Μανώλαινα, Ειρήνη Κουμπούνη, Διονυσία Μάτιου, Νίκη Γιολλά, Χριστίνα Θάνου, Βασιλική Μαμίτσα, Άντζελα Γιοβάνοβιτς. Ο στόχος του ΖΑΟΝ Μετά από χρόνια επέστρεψε στην μεγάλη κατηγορία και αν κρίνουμε από τις κινήσεις που έχουν γίνει στόχος δεν είναι απλά να μείνει αλλά και το κάτι παραπάνω. Το πόσο παραπάνω θα φανεί στο τάραφλεξ και λέμε τάραφλεξ κυριολεκτικά, καθώς έχει τοποθετηθεί στο ανακαινισμένο Ζηρίνειο. Το ρόστερ του ΖΑΟΝ Εκτίμηση: 7-9