Η εξαιρετική ανάρτηση της Κούμπουρα για την Ρόγκα: «Η αληθινή MVP»

Η Μίλιτσα Κούμπουρα που μετά την περσινή μαγική της χρονιά αναδείχθηκε πολυτιμότερη παίκτρια, ανέβασε φωτογραφία με την Πέννυ Ρόγκα γράφοντας «Η αληθινή MVP».

Σε μία εξαιρετική εκδήλωση σε παραλιακό μαγαζί της Γλυφάδας, παρουσιάστηκε το νέο πρωτάθλημα της Volley League Γυναικών. Ένα πρωτάθλημα που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς δικαίως θεωρείται πως θα είναι το πιο δυνατό της τελευταίας δεκαετίας (τουλάχιστον) αν κρίνουμε από τις μεταγραφικές κινήσεις των ομάδων.

Στο Caretta Athens βρέθηκαν όλα τα αστέρια του φετινού πρωταθλήματος και φυσικά την παράσταση έκλεψε η Μίλιτσα Κούμπουρα, με την Σέρβα διαγώνια μετά την περσινή φοβερή της χρονιά να αναδεικνύεται και δικαίως πολυτιμότερη παίκτρια της περσινής Volley League.

Η... μπόμπερ του Ολυμπιακού ωστόσο έκλεψε την παράσταση και με την εξαιρετική κίνηση που έκανε. Συγκεκριμένα ανέβασε φωτογραφία με την λίμπερο του Παναθηναϊκού, Πέννυ Ρόγκα την νικήτρια της ζωής και ως λεζάντα έγραψε: «Η αληθινή MVP, καλώς ήρθες πίσω».

Μια πραγματικά εξαιρετική κίνηση από την Κούμπουρα που δείχνει για ακόμα μία φορά πως οι αθλητές και αθλήτριες όχι μόνο δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν, αλλά απεναντίας έχουν πάρα πολλά που τους ενώνουν!