ΖΑΟΝ: Μία ξεχωριστή έκπληξη για τα γενέθλια της Τικμανίδου από τις συμπαίκτριες της
Η Ελπίδα Τικμανίδου επέστρεψε από την Ταϊλάνδη και βρέθηκε στο Ζηρείνιο γυμναστήριο, εκεί όπου ο ΖΑΟΝ πραγματοποιεί την καλοκαιρινή του προετοιμασία. Η νεαρή αθλήτρια θέλησε να δει από κοντά τις συμπαίκτριές της και να αρχίσει σταδιακά την ένταξή της στην ομάδα.
Ωστόσο, στο γήπεδο την περίμενε μία όμορφη έκπληξη. Όλη η ομάδα είχε ετοιμάσει για εκείνη μία τούρτα, δημιουργώντας μία ιδιαίτερη ατμόσφαιρα χαράς. Παράλληλα, της χάρισαν μία μπάλα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, στην οποία είχαν υπογράψει όλες οι συμπαίκτριες.
Η νεαρή αθλήτρια γιόρτασε τα 17α γενέθλιά της την Παρασκευή 29 Αυγούστου και τα γέλια, τα χειροκροτήματα και οι ευχές έκαναν τη στιγμή ακόμη πιο ξεχωριστή. Η ίδια δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, καθώς η έκπληξη ήρθε απρόσμενα και συνδυάστηκε με την επιστροφή της από το εξωτερικό.
