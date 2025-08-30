Με μία ζεστή και απρόσμενη έκπληξη υποδέχτηκαν οι συμπαίκτριές της στον ΖΑΟΝ την Ελπίδα Τικμανίδου, η οποία γιόρτασε τα 17α γενέθλιά της στο Ζηρείνιο γυμναστήριο.

Η Ελπίδα Τικμανίδου επέστρεψε από την Ταϊλάνδη και βρέθηκε στο Ζηρείνιο γυμναστήριο, εκεί όπου ο ΖΑΟΝ πραγματοποιεί την καλοκαιρινή του προετοιμασία. Η νεαρή αθλήτρια θέλησε να δει από κοντά τις συμπαίκτριές της και να αρχίσει σταδιακά την ένταξή της στην ομάδα.

Ωστόσο, στο γήπεδο την περίμενε μία όμορφη έκπληξη. Όλη η ομάδα είχε ετοιμάσει για εκείνη μία τούρτα, δημιουργώντας μία ιδιαίτερη ατμόσφαιρα χαράς. Παράλληλα, της χάρισαν μία μπάλα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, στην οποία είχαν υπογράψει όλες οι συμπαίκτριες.

Η νεαρή αθλήτρια γιόρτασε τα 17α γενέθλιά της την Παρασκευή 29 Αυγούστου και τα γέλια, τα χειροκροτήματα και οι ευχές έκαναν τη στιγμή ακόμη πιο ξεχωριστή. Η ίδια δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, καθώς η έκπληξη ήρθε απρόσμενα και συνδυάστηκε με την επιστροφή της από το εξωτερικό.