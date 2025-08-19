Νέσιτς: «Στο χέρι μας να κάνουμε χαρούμενους τους οπαδούς του Πανιωνίου» 

Ο Ντράγκαν Νέσιτς θα καθοδηγήσει και φέτος την ομάδα βόλεϊ γυναικών του Πανιωνίου και έκανε δηλώσεις στο περιθώριο της πρώτης συγκέντρωσης της ομάδας, όπως και αρκετές παίκτριές του.

Ο Ντράγκαν Νέσιτς θα καθοδηγήσει και φέτος την ομάδα βόλεϊ γυναικών του Πανιωνίου. Ο Σέρβος προπονητής καλείται να οδηγήσει τον Ιστορικό σε έναν νέο δρόμο επιτυχιών και όπως ο ίδιος δήλωσε, είναι στο χέρι των «κυανέρυθρων» να κάνουν χαρούμενους τους οπαδούς της ομάδας. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Οι εντυπώσεις μου όταν είδα την ομάδα τον περασμένο Ιανουάριο ήταν εκπληκτικές. Το ίδιο θα επαναλάβω και φέτος. Έχουμε ένα εξαιρετικό γήπεδο και μία τρομερή ποιότητα σαν ομάδα. Πλέον είναι στο χέρι μας να κάνουμε χαρούμενους τους οπαδούς μας».

Από μέρους των παικτριών του Πανιωνίου το σύνθημα ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν έδωσε η Ξένια Κακουράτου. Η λίμπερο του Πανιωνίου παρέμεινε για τρίτη διαδοχική σεζόν στην ομάδα και τόνισε πως στόχος είναι η διεκδίκηση όλων των τίτλων. Για την έναρξη της σεζόν δήλωσε: «Αρχικά θα ευχηθώ να έχουμε όλοι καλή χρονιά με υγεία. Είμαστε όλες πολύ ενθουσιασμένες με το γήπεδο και πολύ χαρούμενες που ξεκινήσαμε την προπόνηση σε πολύ όμορφο κλίμα».

Για τους στόχους της ομάδας τόνισε: «Οι στόχοι της ομάδας εναρμονίζονται με τους δικούς μου και είναι ξεκάθαροι. Θέλουμε να διεκδικήσουμε όλους τους τίτλους, ακόμα και τον ευρωπαϊκό. Ελπίζω να έχουμε την υγεία μας και να τα καταφέρουμε».

Αναφερόμενη στον κόσμο του Πανιωνίου τόνισε: «Από πέρσι έχουμε δεθεί πολύ με τον κόσμο της ομάδας, ο οποίος μας στηρίζει πολύ. Είμαστε πολύ χαρούμενες γι’ αυτό και τους περιμένουμε σε κάθε παιχνίδι μας στο καινούργιο γήπεδο».

Πολύ σημαντική χαρακτήρισε τη νέα σεζόν η Εύη Φλιάκου, μετά το τέλος της πρώτης συγκέντρωσης του Πανιωνίου στο ανακαινισμένο «Ανδρέας Βαρίκας». Η πασαδόρος του Ιστορικού δήλωσε για την επιστροφή του στην ομάδα: «Επιστρέφω μετά από πολλά χρόνια στον Πανιώνιο. Είναι μία πολύ σημαντική χρονιά για το σύλλογο, έχει γίνει ανακαίνιση στο γήπεδο και οι στόχοι της ομάδας είναι πολύ υψηλοί, οπότε είναι τιμή μου που βρίσκομαι ξανά στην ομάδα».

Για την πρώτη προπόνηση σχολίασε: «Ήμασταν όλες πολύ χαρούμενες και ενθουσιασμένες που βρεθήκαμε στο γήπεδο. Υπάρχει πολλή όρεξη για δουλειά, η χρονιά για όλες μας είναι πολύ σημαντική».