Πανιώνιος: Ξεκίνησε η προετοιμασία της γυναικείας ομάδας βόλεϊ με όνειρα και φιλοδοξίες
Οι «Κυανέρυθρες» συγκεντρώθηκαν στο ανακαινισμένο «Ανδρέας Βαρίκας» και υπό τις οδηγίες του κόουτς Νέσιτς και των συνεργατών του (αλλά και με την παρουσία ανθρώπων του συλλόγου) πραγματοποίησαν την πρώτη προπόνηση της νέας σεζόν. Απούσες από το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της γυναικείας ομάδας βόλεϊ του Πανιωνίου είναι οι διεθνείς Τζίνα Λαμπρούση, Μαρτίνα Ξανθοπούλου και Μαρλένα Κοβαλέφσκα, καθώς βρίσκονται στην Ταϊλάνδη για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα των Εθνικών ομάδων.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.