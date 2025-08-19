Με νέα όνειρα και πολλές φιλοδοξίες ξεκίνησε η προετοιμασία της ομάδας βόλεϊ γυναικών του Πανιωνίου, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Οι «Κυανέρυθρες» συγκεντρώθηκαν στο ανακαινισμένο «Ανδρέας Βαρίκας» και υπό τις οδηγίες του κόουτς Νέσιτς και των συνεργατών του (αλλά και με την παρουσία ανθρώπων του συλλόγου) πραγματοποίησαν την πρώτη προπόνηση της νέας σεζόν. Απούσες από το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της γυναικείας ομάδας βόλεϊ του Πανιωνίου είναι οι διεθνείς Τζίνα Λαμπρούση, Μαρτίνα Ξανθοπούλου και Μαρλένα Κοβαλέφσκα, καθώς βρίσκονται στην Ταϊλάνδη για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα των Εθνικών ομάδων.