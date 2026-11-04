ΟΦΗ – Καλαμάτα 80' 3-0: Με περίπατο στον ημιτελικό του Novibet League Cup οι Κρητικοί
Χωρίς να συναντήσει το παραμικρό πρόβλημα, ο ΟΦΗ επικράτησε με άνεση της Καλαμάτας 80' με 3-0 (25-18, 25-16, 25-22) και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Novibet League Cup. Στους «4» οι Ηρακλειώτες θα παλέψουν για πρόκριση στον τελικό σε μονό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό που θα γίνει στο γήπεδο των «ασπρόμαυρων».
Στα του αγώνα με εξαίρεση το τρίτο σετ στο οποίο οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να αντιδράσουν, οι γηπεδούχοι έκαναν περίπατοι φτάνοντας με χαρακτηριστική άνεση στη νίκη και την πρόκριση.
ΤΑ ΣΕΤ: 25-18, 25-16, 25-22
*Οι πόντοι του ΟΦΗ προήλθαν από 7 άσους, 32 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 29 λάθη αντιπάλων ενώ της Καλαμάτας ’80 από 4 άσους, 31 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων
ΟΦΗ (Φρανκ Ντεπέστελε): Μάκινεν 10 (9/16 επ., 1 άσος, 47% υπ. – 18% άριστες), Στρουγκάρεβιτς 2 (1/6 επ., 1 μπλοκ), Μιχαΐλοβιτς 11 (10/19 επ., 1 άσος), Πουλ 11 (8/11 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ, 75% υπ. – 42% άριστες), Οζοκόγε 9 (4/6 επ., 2 άσοι, 3 μπλοκ), Μίτιτς 3 (0/2 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ) / Μιχελάκης (λ., 91% υπ. – 91% άριστες), Παπαδόσηφος, Αυτζιόγλου
ΚΑΛΑΜΑΤΑ ’80 (Φλάβιο Γκουλινέλι): Μπαρδούκας 7 (7/19 επ.), Ντιεντιού 5 (5/8 επ.), Ροντρίγκες 6 (4/8 επ., 2 μπλοκ), Ζος 2 (1/1 επ., 1 άσος), Χόρβαθ 8 (6/17 επ., 2 άσοι, 55% υπ. – 36% άριστες), Ελχοσινί 10 (8/18 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 67% υπ. – 17% άριστες) / Γκρουμούσας (λ., 33% υπ. – 22% άριστες), Ντάκουρης (λ.), Κοντοστάθης (0/3 επ.)
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