Χωρίς να συναντήσει το παραμικρό πρόβλημα ο Ολυμπιακός επικράτησε του ΝΟΠΕΡ με 3-0 και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Novibet League Cup όπου και θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Κηφισιά – Μίλων.

Ο Ολυμπιακός είναι η πρώτη χρονικά ομάδα που προκρίθηκε στα ημιτελικά του Novibet League Cup. Οι «ερυθρόλευκοι» χωρίς να συναντήσουν το παραμικρό πρόβλημα και τον Αλμπέρτο Τζουλιάνι να κάνει πολλές αλλαγές, επικράτησαν με 3-0 (25-17, 25-18, 25-22) του ΝΟΠΕΡ και θα περιμένουν αύριο Τετάρτη το ματς της Κηφισιάς με τον Μίλωνα για να δουν τον αντίπαλό τους στους «4» της διοργάνωσης.

Στα του αγώνα η διαφορά των δύο ομάδων ήταν τέτοια που δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο στο μαχητικό Ρέθυμνο να πιστέψει πως θα μπορούσε να φύγει με την πρόκριση από το «Μελίνα Μερκούρη». Οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν στα δύο πρώτα σετ, ενώ στο τρίτο πιέστηκαν από τους φιλοξενούμενους αλλά στο τέλος παίζοντας σοβαρά έκαναν το 3-0.

Τα σετ: 3-0 (25-17, 25-18, 25-22)

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού ONEX προήλθαν από 6 άσους, 49 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 15 λάθη αντιπάλων ενώ του ΝΟΠΕΡ από 3 άσους, 29 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ONEX (Αλμπέρτο Τζουλιάνι): Σπένσερ 8 (4/8 επ., 3 άσοι, 1 μπλοκ), Αναγνώστου 8 (7/10 επ., 1 μπλοκ), Μπαρανόβιτς 3 (1/1 επ., 2 μπλοκ), Χέινς 19 (17/30 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Ράπτης 13 (11/22 επ., 2 άσοι, 15% υπ. – 0% άριστες), Ρερς 8 (8/16 επ., 31% υπ. – 12% άριστες) / Τζιάβρας (λ., 50% υπ. – 44% άριστες), Χασμπάλα, Κωτσάκης 1 (1/1 επ., 100% υπ. – 100% άριστες), Ζουπάνη

Ν.Ο.Π.Ε.Ρ (Τόμας Γκαλιμπέρτι): Μαρούλης 2 (0/1 επ., 2 άσοι), Μπαρέρα 13 (11/23 επ., 2 μπλοκ), Γκάγκο 6 (2/5 επ., 4 μπλοκ), Καρντόσο 7 (6/20 επ., 1 άσος, 37% υπ. – 26% άριστες), Πιετρούτσουκ 7 (6/14 επ., 1 μπλοκ), Ολντάνι 3 (2/4 επ., 1 μπλοκ) / Παχιαδάκης (λ., 50% υπ. – 20% άριστες), Κανακάκης 1 (1/1 επ.), Αυλωνίτης, Μανωλάκης 1 (1/1 επ.)

ΛΙΓΚ ΚΑΠ: ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΩΝ

Ολυμπιακός – ΝΟΠΕΡ 3-0 (25-17, 25-18, 25-22)

4/11, 17:00 ΟΦΗ – Καλαμάτα ‘80

4/11, 18:00 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

4/11, 19:00 Κηφισιά – Μίλων

ΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΣΤΑ ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

Ολυμπιακός – Κηφισιά ή Μίλων

ΟΦΗ ή Καλαμάτα ’80 – ΠΑΟΚ ή Παναθηναϊκός