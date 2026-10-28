Την πρόκριση στα προημιτελικά του Novibet League Cup πήρε η Καλαμάτα 80' με τους Μεσσήνιους να επικρατούν με 3-2 του Φλοίσβου Παλαιού Φαλήρου.

Η Καλαμάτα 80' ήταν μπροστά στο σκορ 2-0 σετ, ισοφαρίστηκε από την Φλοίσβο Members Paron 2-2 σετ και μετά από συγκλονιστικό αγώνα στο 5ο σετ επικράτησε με 3-2 σετ και για πρώτη φορά στην ιστορία της προκρίθηκε στα προημιτελικά του Novibet League Cup Νίκος Σαμαράς όπου θα ταξιδέψει στο Ηράκλειο για να αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ. Πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης ήταν ο Άγγελος Μάρκου που αναδείχτηκε MVP.

H Kαλαμάτα 80 Affidea παρότι σε απόλυτους αριθμούς ήταν χειρότερη σε ποσοστά αποτελεσματικότητας στην επίθεση και στην υποδοχή, έκανε λιγότερα λάθη, ειδικά στο 5ο σετ που οι πόντοι μέτρησαν για το τελικό σκορ. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Μάρκου με 19 πόντους και από τον Φλοίσβο ο Σούτεν.

MVP ο Άγγελος Μάρκου

Ο διαγώνιος της Kαλαμάτας 80 Affidea Άγγελος Μάρκου αναδείχτηκε MVP του αγώνα.

Διαιτητές: Φραγκάκης – Σπίνας, Διαιτητής Challenge: Καραγιαννόπουλος, Παρατηρητής: Κανελλίδης, Γραμματεία: Ραβάνη.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-7, 15-16, 21-19, 25-20

2ο σετ: 8-7, 16-15, 21-18, 25-23

3ο σετ: 4-8, 12-16, 15-21, 16-25

4ο σετ: 6-8, 15-16, 16-21, 18-25

5ο σετ: 5-3, 10-8, 12-10, 15-13

*Οι πόντοι της Καλαμάτας προήλθαν από 12 άσσους, 45 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 33 λάθη αντιπάλων και του Φλοίσβου προήλθαν από 14 άσσους, 51 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 33 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-2 (25-20, 25-23, 16-25, 18-25, 15-13) σε 130'

Α.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 80 AFFIDEA (Φλάβιο Γκουλινέλι): Ντιέντιου 14 (8/11 επ., 2 άσσοι, 4 μπλοκ), Ροντρίγκες 14 (9/15 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ), Μάρκου 19 (13/34 επ., 4 άσσοι, 2 μπλοκ), Ζος 2 (2 άσσοι), Χόρβαθ 10 (8/19 επ., 2 άσσοι, 28% υπ. - 11% άριστες), Αμπντελρμάν 7 (7/21 επ., 52% υπ. - 33% άριστες) / Γκρουμούσας (λ, 47% υπ. - 17% άριστες), Μπαρδούκας, Τσετσίλας, Ντάκουρης, Κοντοστάθης.

Α.Ο. ΦΛΟΙΣΒΟΣ MEMBERS PARON (Αργύρης Ψάρρας): Εσένκο 9 (6/8 επ., 3 μπλοκ), Κουμεντάκης 2 (2/5 επ., 10% υπ. - 10% άριστες), Σχάουτεν 27 (19/33 επ., 6 άσσοι, 2 μπλοκ), Ντολγκοπόλοφ 1 (1 άσσος), Τζιάνι 18 (13/28 επ., 4 άσσοι, 1 μπλοκ, 28% υπ. - 6% άριστες), Πόλακ 5 (2/5 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ) / Κοντοστάθης (λ, 46% υπ. - 19% άριστες), Γεωργούντζος, Καπετανίδης 12 (9/19 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 62% υπ. - 25% άριστες).