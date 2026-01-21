Ο ΑΟ Θήρας πέρασε νικηφόρα με 3-1 σετ από την έδρα του Μαρκόπουλου και συνεχίζει στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας γυναικών.

Ο ΑΟ Θήρας, 18 ημέρες μετά τη νίκη του με 3-1 για την 12η αγωνιστική της Volley League, νίκησε ξανά με το ίδιο σκορ το Μαρκόπουλο στα Μεσόγεια και προκρίθηκε στους 8 του Κυπέλλου.

Με τη γηπεδούχο ομάδα να ξεκινά καλύτερα και να παίρνει το πρώτο σετ, η ομάδα της Σαντορίνης απάντησε και ισοφάρισε σχετικά εύκολα για να ακολουθήσει το καθοριστικό-όπως αποδείχθηκε- τρίτο σετ.

Το Μαρκόπουλο είχε σταθερά το προβάδισμα και μια διαφορά από δύο έως τέσσερις πόντους φτάνοντας στο 18-14. Ο ΑΟΘ πλησίασε στον πόντο (18-17), ενώ κατάφερε να ισοφαρίσει 22-22 με μπλοκ των Μάασε, Τσιόγκα και να προηγηθεί (22-23) με άουτ της Λόχμαντσουκ, με την Ουκρανή όμως να σταματά στην επόμενη φάση την Άμποτ για το 23-23. Η ίδια έσβησε το σετ μπολ της Σαντορίνης (24-24) και το Μαρκόπουλο έφτασε σε δικό του σετ μπολ (25-24) με το άουτ της Γενιτσαρίδη.

Εκεί, ακολούθησε η φάση του αγώνα με την Αντσάντε να κάνει καταπληκτικό ντουμπλάζ (σε μπλοκ των γηπεδούχων σε επίθεση της Μάασε), το Μαρκόπουλο να χάνει τέσσερις κόντρες για να τελειώσει το σετ και την Μάασε να κάνει το 25-25. Αμέσως μετά μπλοκ της Δημητριάδη και άσος της Τσιόγκα διαμόρφωσαν το 25-27.

Η Σαντορίνη προηγήθηκε με 0-5 και 2-8 στις αρχές του δ' σετ, ο ΑΟΜ πλησίασε σε 7-8 και 8-9, αλλά η διαφορά άνοιξε και πάλι (9-13, 10-16) με τις φιλοξενούμενες να φτάνουν στη νίκη και την πρόκριση.

Διαιτητές: Λιδωρικιώτη, Κατερλή, Παρατηρητής: Ράπτης, Επόπτες: Μαστοράκη, Πεσίνογλου, Γραμματεία: Καπελλάκη.

Διακύμανση

1ο σετ: 8-5, 16-13, 21-18, 25-18

2ο σετ: 8-6, 14-16, 16-21, 18-25

3ο σετ: 8-5, 16-13, 21-19, 25-27

4ο σετ: 2-8, 10-16, 15-21, 17-25

Τα σετ: 1-3 (25-18, 18-25, 25-27, 17-25) σε 113'.

*Οι πόντοι του ΑΟΜ προήλθαν από 3 άσσους, 45 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 26 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι του ΑΟ Θήρας προήλθαν από 4 άσσους, 62 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων.

Α.Ο. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ (Γιώργος Ρούσης): Γουόκερ 6 (4/10 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Μάρμεν 12 (8/27 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ, 57% υπ.-35% άριστες), Καθάριου 7 (4/7 επ., 3 μπλοκ), Σπανού 11 (8/33 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 23% υπ.-18% άριστες), Γκραμπόβσκα (0/1 επ.) / Δήμου (λ, 58% υπ.-47% άριστες), Κωτσαρά 1 (1/5 επ., 75% υπ.-75% άριστες), Αλλαγιάννη, Λογαρά 1 (1/1 επ.).

Α.O. ΘΗΡΑΣ (Μανώλης Σκουλικάρης): Αντσάντε 4 (2/3 επ., 2 άσσοι), Πάβισιτς 13 (12/30 επ., 1 μπλοκ, 51% υπ.-34% άριστες), Σιρίνινα 3 (2/2 επ., 1 μπλοκ), Μάασε 23 (20/48 επ., 3 μπλοκ), Τσιόγκα 9 (5/13 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Άμποτ 18 (16/38 επ., 2 μπλοκ, 45% υπ.-35% άριστες) / Τουλγαρίδου (λ, 33% υπ.-33% άριστες), Σαουλίδου (λ, 33% υπ.-00% άριστες), Μπαρμπαλιού, Δημητριάδη 7 (5/11 επ., 2 μπλοκ), Γενιτσαρίδη (0/6 επ., 56% υπ.-22% άριστες), Θωμαΐδου 1 (1 άσσος), Κεραμιτσοπούλου.