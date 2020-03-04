ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 81vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 86vs
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 96vs
ΚΙΜΚΙ 85
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛAΝΟ 73vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 72vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 65
ΠΑΟΚ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΑΕΚ -vs
ΑΡΗΣ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -vs
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ -vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ -
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ -vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ -
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ -vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ -vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ -
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ -vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ -
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ -vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ -
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ -vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ -
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ -vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ -
ΑΕΚ -vs
ΑΡΗΣ -
ΠΑΟΚ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΤΟΦΑΣ -vs
ΑΝΔΟΡΑ -
ΝΤΑΡΟΥΣAΦΑΚΑ -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
ΜΟΝΑΚΟ -vs
OΥΝΙΚΣ ΚΑΖAΝ -
ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ -vs
ΟΥΝΙΚAΧΑ ΜAΛΑΓΑ -
ΠΑΡΤΙΖAΝ -vs
ΤΡΕΝΤΟ -
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -vs
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ (Γ) -
ΧAΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ -vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -
ΣΑΡΑΓΟΣΑ -vs
ΛΙΕΤΚΑΜΠΕΛΙΣ -
ΝΤΙΝΑΜΟ ΣAΣΑΡΙ -vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -
ΑΕΚ -vs
ΒΟΝΝΗ -
ΝΤΙΖΟΝ -vs
ΝΙΖΝΙ ΝΟΒΓΚΟΡΟΝΤ -
ΜΙΡAΝΤΕΣ -vs
ΣΟΣΙΕΔAΔ -
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -
ΤΟΤΕΝΑΜ -vs
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -
ΛΕΣΤΕΡ -vs
ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ -
ΑΡΚAΣ ΙΖΜΙΡ -vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -
ΛΙΝΤΕΜΑΝΣ ΑΛΣΤ -vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ -
ΜΟΝΤΕΝΑ -vs
ΑΖΑΞΙΟ -
ΚΟΥΖΜΠΑΣ ΚΕΜΕΡΟΒΟ -vs
ΚΕΝΤΖΙΕΡΖΙΝ - ΚΟΖΛΕ -
ΦΑΚΕΛ ΝΟΒΙ ΟΥΡΕΝΓΚΟΙ -vs
ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ -
ΚΝΑΚ ΡΟΖΕΛAΡΕ -vs
ΛΟΥΜΠΕ ΤΣΙΒΙΤΑΝΟΒΑ -
LIVE
SP FC / BARUERI (W) 1vs
ΠΙΝΕΙΡΟΣ (Γ) 1
LIVE
ΜΠΑΝΑΝA ΜΠ 1vs
C. R. FLAMENGO (W) 0
LIVE
ΣΕΣΚ (Γ) 1vs
ΣAΟ ΣΕΤAΝΟ (Γ) 0
LIVE
ΣΕΣΙ ΜΠΑΟΥΡΟΥ (Γ) 1vs
VALINHOS (W) 0
LIVE
ΜΟΛΙΚΟ/ΟΣΑΣΚΟ (Γ) 0vs
ITAMBE MINAS (W) 0
LIVE
VIKTORIA AZARENKA 0vs
TAMARA ZIDANSEK 1
LIVE
ΕΟΥΜΠΑΝΚΣ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ 1vs
ΓΚΙΟΥΣΤΙΝΟ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 0
LIVE
ΡΟΤΖΕΡΣ ΣΕΛΜΠΥ 1vs
NICOLE GIBBS 0
LIVE
ΜΠΡΟΑΝΤΙ ΛΙΑΜ 0vs
ΝΑΚΑΣΙΜΑ ΜΠΡAΝΤΟΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΝΤΛΑ ΝΤΕΝΙΣ 2vs
ΧΑΝΒΙΕΡ ΜΑΞΙΜ 0
CAKO/TJANDRAMULIA -vs
VAN NGUYEN/ZHU -
PEREZ/ZHU -vs
GRILLS/WALKIN -
BLUMENBERG/FOX -vs
HOVHANNISYA/SARKISS. -
BAPTISTE/LIU -vs
GLEASON/LOEB -
MCADOO/PARKS -vs
XU/YOU -
BARRERE/POUILLE -vs
ARNEODO/CARUSO -
MANDLIK/SHAPATAVA -vs
JOVIC/PERRIN -
BARRIENTOS/ORE -vs
ALLEN/BRASWELL -
CHRIS O'CONNELL -vs
ΚΟΡΝΤΑ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ -
ΡΕΝΤΛΙΚΙ ΜAΙΚΛ -vs
ΝΤΟΝΣΚΟΙ ΕΒΓΕΝΙ -
ΤΖΟΥΝΓΚ ΤΖΕΙΣΟΝ -vs
ΑΛΤΜΙΡAΝΟ ΚΟΛΙΝ -
KODAT/SMOLA -vs
BUTSCH/RYBAKOV -
ΚΡΟΥΓΚΕΡ ΜΙΤΣΕΛ -vs
ΑΛΜΠΟΤ ΡAΝΤΟΥ -
GUILLERMO/MANASSE -vs
MONTEZ/VALDES -
KATERINA SINIAKOVA -vs
ΒΙΚΕΡΙ ΣΑΣΙΑ -
ANASTASIA POTAPOVA -vs
ΓΚAΤΟ-ΜΟΝΤΙΚΟΝΕ ΤΖΙΟΥΛΙΑ -
K. KING/PATINO -vs
DESCOTTE/HERNANDEZ -
MINORI IMADA -vs
ΑΚΙΤΑ ΣΧΙΧΟ -
MICHIKA OZEKI -vs
ΠΟΥΛΟΣ ΑΝΝΕΡΛΙ -
ΚΕΛΛΙ ΝΤΕΙΝ -vs
ΜΑ ΟΥΙΛΙΑΜ -
ANRI NAGATA -vs
ΚΟΜΠΟΡΙ ΜΟΜΟΚΟ -
VINCENT STOUFF -vs
JAI CORBETT -
KIM CLIJSTERS -vs
JOHANNA KONTA -
ERIN ROUTLIFFE -vs
IVANA POPOVIC -
XUN FANG YING -vs
ΚAΖΙ ΧΑΡΟΥΚΑ -
ΚΟΥΒAΤΑ ΧΙΡΟΚΟ -vs
ΧΟΝΤAΜΑ ΜAΙ -
ΤΟΜΙΤΣ ΣAΡΑ -vs
ΜAΡΣΑΛ ΑΜΠΕΡ -
RHETT PURCELL -vs
BRUNO NKOMBA BENARD -
ΖΛΟΣΧΟΒΑ ΖΟΥΖAΝΑ -vs
ΧΟΣΟΓΚΙ ΣΑΚΟΥΡΑ -
ΣAΤΟ ΝAΧΟ -vs
ΣΙΜΙΖΟΥ ΑΓΙAΝΟ -
NIKITA VOLONSKI -vs
ΠΟΥΤΕΡΓΚΙΛ ΚAΛΟΥΜ -
PABLO ANDUJAR-ALBA -vs
ΓΙΑΝΓΚ ΝΤΟΝΑΛΝΤ -
KAWACHI/TAKEUCHI -vs
TAYLOR/TAYLOR -
ΡΑΜΙAΛΙΣΟΝ ΙΡΙΝΑ -vs
ΜΙΧΑΛΙΚΟΒΑ ΤΕΡΕΖΑ -
E. PAPAC TOMISLAV -vs
HSU YU HSIOU -
ΟΥΕΝΤA ΡAΜΟΥ -vs
ALICIA SMITH -
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒΑ ΑΡΙΝΑ -vs
ROOPA BAINS -
ΜΠΟΖΟΒΙΤΣ ΑΛΕΞAΝΤΡΑ -vs
ΓΚΑΡΛAΝΤ ΤΖΟAΝΑ -
SCOTT PUODZIUNAS -vs
ΙΜΠΡΑΧΙΜ ΤΖΕΙΜΣ -
ZARA BRANKOVIC -vs
ΜAΓΙΕΡΣ ΑΜΠΙ -
ΕΛΙ ΤΖΕΝΙΦΕΡ -vs
KATHERINE WESTBURY -
BRANDON LAUBSER -vs
ΜAΧΕΡ ΓΟΥΙΛ -
ΣΤΟΝΤΕΡ ΤΙΜΟ -vs
ΣΑΒΙΛ ΛΟΥΚ -
ΚΑΒΑΜΟΥΡΑ ΜΑΝA -vs
ΖΑΚAΡΛΙΟΥΚ ΜΑΡΙAΝΝΑ -
ΠAΡΝΑΜΠΙ ΑΛΑΝA -vs
ANNA UREKE -
JORDAN SMITH -vs
JAYDEN COURT -
KLEIN/PUODZIUNAS -vs
NOGUCHI/TAJIMA -
BAINS/BEREZOV -vs
MIHALIKOVA/MYERS -
HSU/ROMIOS -vs
CORBETT/IBRAHIM -
OZEKI/UEDA -vs
HOSOGI/MATSUDA -
BEALE/FANCUTT -vs
PURCELL/PUTTERGILL -
RODIONOVA/ROUTLIFFE -vs
BARRY/TOMIC -
INOUE/YAMAGUCHI -vs
OKAMURA/OKUNO -
POULOS/SYMONS -vs
BOZOVIC/POPOVIC -
SAKATSUME/USHIJIMA -vs
SAIGO/SAIGO -
MOCHIZUKI/OMURA -vs
IMADA/SUENO -
ΑΣΤAΚΧΟΒΑ ΝΤAΡΙΑ -vs
ΛAΖΑΡΟ ΓΚΑΡΣΙΑ ΑΝΤΡΕΑ -
ΒΕΡΝΕΡ ΚΑΡΟΛΙΝ -vs
ΑΙΝΙΤΝΤΙΝΟΒΑ ΓΚΟΤΖAΛ -
ΓΟΥΟΛΤΕΡΤ ΣΙΜΟΝΑ -vs
PAULA KANIA -
ΝΕΝΤΕΛΚΟ ΙΒAΝ -vs
ΚΙΠΣΟΝ ΠAΤΡΙΚ -
ΠΟΤΟΣΝΙΚ ΝΙΝΑ -vs
ΓΚAΛΦΙ ΝΤAΛΜΑ -
ΒΑΝΓΚΕΛΟΒΑ ΑΝΙ -vs
ΜΑΛΕΣΚΟΒΑ ΤΖΕΣΙΚΑ -
ΜΠΟΝΖΙ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ -vs
ΡΑΝΤΟΖΚΟΒΙΤΣ ΜΙΛΑΝ -
ΝΟΟΥΖΑ ΠΕΤΡ -vs
ΚΟΠ Σ. -
MELIS SEZER -vs
ΓΙAΝΙ ΡΕΚΑ-ΛΟΥΚΑ -
ΑΚΣΟΥ ΣΕΝΓΚΙΖ -vs
BOGDAN IONUT APOSTOL -
PAULA ORMAECHEA -vs
ΝΤΑΝΙΛΙΝΑ ΑΝΝΑ -
ΚΟΒΑΛ ΒΛAΝΤΑ -vs
ΣΟΝΜΕΖ ΖΕΓΝΕΠ -
ANNA ZAJA -vs
ΛΕ ΜΠΙΧAΝ, ΚΕΛΙΑ -
ΣΕΠΕΛ ΚAΑΝ -vs
ΜΠΟΓΙΕΡ ΤΡΙΣΤAΝ -
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΕΣΠΟΙΝΑ -vs
ΟΤΖ ΙΠΕΚ -
ΡAΝΤΙΣΙΤΣ ΝΙΚΑ -vs
MAIAR SHERIF -
ROBBIE ARENDS -vs
MUZINGAYE SIBANDA -
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΚΤΣAΙ ΚAΓΚΛΑ -vs
ΤΖΓΙΟΡΤΣΕΣΚΑ ΛΙΝΑ -
MARION VIERTLER -vs
ΚΑΡΝΤAΒΑ ΖΟΖΙΓΙΑ -
ΒΡΜΠΕΝΣΚΙ ΜΙΚΑΕΛ -vs
GUSTAF STROM -
ΓΚΟΡΓΚΟΝΤΖΕ ΕΚΑΤΕΡΙΝ -vs
ΜΠΟΥΡΙΛΟ ΕΣΚΟΡΙΧΟΥΕΛΑ ΙΡΕΝΕ -
ELEONORA MOLINARO -vs
OANA GEORGETA SIMION -
ΕΜΝΤΛΟΥΛΒΑ ΓΟΥΑΡΟΝΑ -vs
ΣΙΜΟΝΤΣ ΣΑΝΕΛ -
UMUT KAAN YENILMEZ -vs
ΧΕΛΕΡ ΠΙΤΕΡ -
AMINA ANSHBA -vs
ΜAΡΚΟΒΑ ΓΙΟΧAΝΑ -
LUCIANO TACCHI -vs
ΒΑΝΚAΝ ΜΑΡΛΟΝ -
ΣΚΟΡΙΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ -vs
ΤΖΕΙΝΙΣ ΤΖΕΙΣΟΝ -
ΚΟΥΜΠΚΑ ΜΑΡΤΙΝΑ -vs
ΕΣΕ ΑΜΑΝΤΙΝ -
JOSE ZEHNDER MARIA -vs
ΓΟΥAΝΓΚ ΜΕΙΛΙΝΓΚ -
ΡΑΦAΑΤ ΜΕΡΝΑ -vs
ΡΟΜΕΟ ΚΑΡΟΛΙΝΕ -
MARTHA MATOULA -vs
RAFAILIA FULOP -
ΝΤΟΥΜΠΙΑ ΣAΝΤΙΟ -vs
ΘΙΡΟΥΙΝ ΖΑΝ -
MARIA KALLISTROU -vs
ΓΚΛΟΥΣΚΟ ΛΙΝΑ -
ΝΤΕΣAΙ ΖΕΕΛ -vs
ΒΑΝ ΠΟΠΕΛ ΕΜΑ -
ΝΤΑΛΑΚΙΣΒΙΛΙ ΜAΡΙΑΜ -vs
ΤΣΙΛΠAΚ, ΑΓΚΟΥΣΤΙΝΑ -
ΤΕΙΛΟΡ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ -vs
ΜΠΕΡΕΖΝΙΑΚ ΣΕΛΛΙ -
NICHOLAS DAVID IONEL -vs
ΚΙΡΚΟΒ ΒΑΣΙΛ -
PAIGE MARY HOURIGAN -vs
KATY DUNNE -
ΚΟΛΜΕΝΙΑ ΜΑΡΤΙΝΑ -vs
ΜΤΣΕΝΤΛΙΝΤΖΕ ΕΛΕΝΗ -
ANASTASIA ZOLOTAREVA -vs
ΚΡAΣΝΟΒΑ ΝΤAΡΙΑ -
ΟΛΙΝΙΝΚΟΒΑ ΟΛΕΞAΝΤΡΑ -vs
ΣΒΑΤΙΚΟΒΑ ΛAΟΥΡΑ -
LUCA NARDI -vs
ΚAΝΤΕΡ ΑΛΕΞΙΣ -
CHRISTOS KEISIDIS -vs
A. CORNUT CHAUVINC -
ΜΠΑΝΤΕΤΣΙ ΣΟΥΖΑΝ -vs
ΚΟΥΚΑΡΤΣΟΥΚ ΝΙΚΑ -
ZEINA SHAABAN -vs
FARIDA SABRA -
ΜΕΡΣ, ΛΟΥΝΑ -vs
HALA FOUAD -
KAROLA BEJENARU -vs
ΟΣΤΛΟΥΝΤ ΦAΝΙ -
CARL ROOTHMAN -vs
ΟΡΤΕΓΚΑ-ΟΛΜΕΝΤΟ ΡΟΜΠΕΡΤΟ -
ΜΟΥΡΤΑ ΙΝΕΣ -vs
ΚΟΕΛΖΕΡ ΡΟΜΙ -
HAGAR RAMADAN -vs
ΓΙΟΥΣΤΣΕΝΚΟ ΒΑΛΕΡΙΓΙΑ -
CHANTAL SKAMLOVA -vs
ΟΥΚΟΛΟΒΑ ΑΝΝΑ -
ΓΟΥΕΙΤΝΕΙΜΠ ΣΕΙΤA -vs
ΠΟΣΠΙΣΙΛ ΓΙΑΡΟΣΛAΒ -
NINO EHRENSCHNEIDER -vs
MATVEY KHOMENTOVSKIY -
FANNI STOLLAR -vs
ΚΑΡΕΓΚAΡΟ ΜΑΡΤΙΝΑ -
ΣΑΜΙΡ ΣAΝΤΡΑ -vs
HANA EL DEEB -
ΚΟΥΝΣΕΚΟΒΑ ΒΑΛΕΡΙΑ -vs
SAUMYA VIG -
ΓΚΑΣΠAΡ ΙΩAΝΝΑ -vs
MIRIAM KOLODZIEJOVA -
EVGENY TYURNEV -vs
ΠΕΣAΚ ΣΤΕΠAΝ -
CONSTANTIN SCHMITZ -vs
ΧΑΜΠΕΛ ΛΕΝΙ -
ΣΤΑΜAΤΟΒΑ ΤΖΟΥΛΙΑ -vs
ΚΟΥΡΟΒΙΤΣ ΤΑΜAΡΑ -
ELISA CAMERANO -vs
ΑΛΧΑΣΕΙΝ ΑΜΝΤΕΛ ΑΖΙΖ ΛAΜΙΣ -
JUSTINE PYSSON -vs
ΡΟΓΚΟΖΙΝΣΚΑ ΝΤΖΙΚ ΣΤΕΦΑΝΙΑ -
ΜAΡΕΙ ΣΑΜAΝΘΑ -vs
ΣΕΙΜΠΟΝΤ ΕΜΙΛΙ -
ΕΡΛΕΡ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -vs
ΧΟΝΤΚΙΝ ΣΟΝ -
ΠΡΕΤΣΤΕΛ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ -vs
ΜΑΣΟΥΡ ΝΤAΝΙΕΛ -
ANDREEA AMALIA ROSCA -vs
ARINA VASILESCU -
ΝΤΕ ΜΠΕΡΝΑΝΤΙ ΚΛΟΤΙΛΝΤ -vs
ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -
ΣΑΙΝΤΕΝΟΒΑ ΝΟΕΛ -vs
ΑΡΣΙΝΤΙAΚΟΝΟ ΦΕΝΤΕΡΙΚΑ -
CEZAR CRETU -vs
ΚΑΠΕΣΙ, ΝΤΑΝΙΕΛΕ -
TE RIGELE -vs
BΟΡΟΝΙΝ ΝΤΙΜΙΤΡΙ -
DEVIN BADENHORST -vs
ΚΑΛΕΝΙΤΣΕΝΚΟ ΝΤΑΝΙΛΟ -
ΤΕΠΑΒΑΤΣ ΜAΡΚΟ -vs
ΣΕΛΕΜΠΙΤΣ ΛΙΟΥΜΠΟΜΙΡ -
COSTIN PAVAL -vs
ΝΤΙΑΡA ΓΚΙΜΠΡΙΛ -
ΦΑΛΚΟΒΣΚΑ ΒΕΡΟΝΙΚΑ -vs
ΕΣΕ ΑΜΑΝΤΙΝ -
ΜΠΑΡAΝΚΟ ΚΟΣAΝΟ ΧΑΒΙΕΡ -vs
ΧΕΡΝAΝΤΕΖ ΚAΡΛΣ -
ΜΠΟΡΤΟΛΟΤΙ ΜAΡΚΟ -vs
ΛΙ ΓΟΥΑΝΦΕΝΓΚ -
N. SANCHEZ IZQUIERDO -vs
ΕΣΤΕΒΕ ΛΟΜΠAΤΟ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ -
ΑΛΒAΡΕΖ ΒΑΡΟΝΑ ΝΙΚΟΛΑΣ -vs
JORDAN CORREIA -
ΖΟΥΡΜΠΙΝ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -vs
ΡΟΥΜΕΙΝ ΡΑΓΙAΝΕ -
ΣΚAΤΟΒ ΤΙΜΟΦΕΙ -vs
ΜΠΟΛΟΥΝΤΑ-ΠΕΡΚΙΣ ΚAΡΛΟΣ -
ΠΡΙΧΟΝΤΚΟ ΟΛΕΓΚ -vs
ORIOL ROCA BATALLA -
ΤΣΕΠΕΛΕΒ ΑΝΤΡΕΙ -vs
ΚΑΧΙΝ ΠΕΝΤΡΟ -
ΚΟΥΙΝΖΙ ΤΖΙΑΝΛΟΥΙΤΖΙ -vs
ΓΙAΜΑΣ ΡΟΥΙΖ ΠAΜΠΛΟ -
LO CHIEN HSUN -vs
ΚΟΥΝΤΖ ΓΚΙΟΡΝΤAΝ -
ALEXANDER IGOSHIN -vs
ΣΟΙΤΣΙΡΟ ΜΟΡΙΤAΝΙ -
FRANCESCO MAESTRELLI -vs
ΚΡΕΠAΛΝΤΙ, ΕΡΙΚ -
ΜΑΝAΦΟΒ ΒΛAΝΤΙΣΛΑΒ -vs
ΜΕΡΣΙΕΡ ΤAΙΛΕΡ -
ΑΜΕΡ ΜΠΕΝ ΧΑΣΣΕΝ -vs
ΜΠΡΟΒΙΛΕ, ΜΑΞΕΝΣΕ -
ΓΙAΣΚΙΕΒΙΚΖ ΚΑΡΟΛΙΝΑ -vs
ΚΟΥΖΜΟΒΑ ΚΑΤΑΡΙΝΑ -
ΦΑΛΚAΟ ΓΚΟΝΖAΛΟ -vs
ΟΖΕΝΤΑ ΛAΡΑ ΡΙΚAΡΝΤΟ -
ΒΕΤΕΝΓΚΕΛ ΚΡΙΣ -vs
ΠΕΡΕΖ ΑΛΦΡΕΝΤΟ -
ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΤΣΙ ΜΕΙ -vs
ΝΑΜΙΓΚAΤΑ ΓΙΟΥΝΡΙ -
ΒΑΝ ΝΤΕΡ ΜΙΡΣΕΝ ΜAΡΤΙΝ -vs
ΓΚΑΝΤΑΜAΟΥΡΙ ΜΠΙΒΑΙΣAΡ -
PIERRE MALAN -vs
CONNOR KRUGER -
ALEXANDR BINDA -vs
ΝΤAΛΑ ΒΑΛΕ ΕΝΡΙΚΟ -
ALEXANDRA EALA -vs
ΕΤΣΕΒΕΡΙΑ ΑΛAΜ ΝAΝΤΙΑ -
ΓΟΥΙΝΤΕΡ ΛΟΠΕΖ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ -vs
ΒΕΛΤΕ ΜΙΛΑΝ -
ALBERT ROGLAN -vs
ΜΠΟΘΟΥΕΛ ΠΙΤΕΡ -
ΕΟΥΝΤΙΤΣΕ ΓΟΥΟΝΓΚ ΤΣΟΝΓΚ -vs
ΓΚΛAΤΣ ΑΛΕΞΑ -
ΟΖAΚΙ ΡΙΣΑ -vs
ΣΑΚΑΤΣΟΥΜΕ ΧΙΜΕΝΟ -
FALLERT/MORENO -vs
DEN HEIJER/TURCHETTI -
ΝΤΕΝΟΛΙ ΚΟΡΕΝΤΙΝ -vs
ΚΑΡΙΠΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ -
ΚΙΒΑΤΣΕΒ ΚΙΡΙΛ -vs
ΓΕΚΟΝΓΚ ΧΕ -
ΜΟΡΑΝΤAΙΣ ΑΝ-ΣΟΦΙ -vs
ΚΡΕΣΚΕΝΖΙ ΓΙΟΥΛΙΑ -
ΜAΡΕΚ ΒΟΤΣΙΕΚ -vs
A. BARROSO CAMPOS -
DRAGOS IGNAT -vs
ΧΡΥΣΟΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ -
ΟΥΣΙΓΙΜΑ ΜΟΓΙΟΥΚΑ -vs
ΑΜΠΕ ΧΙΡΟΜΙ -
TIM RIEDEL -vs
ΜΠΑΤΑΓΚΛΙΝΟ ΣΤΕΦAΝΟ -
ΚΙΜΤΣΙ ΣΑΒΙΤ -vs
ΚΟΥΜΠΚΑ ΜΑΡΤΙΝΑ -
ΤΕΣΑ ΛΟΥΙΣ -vs
ΣΟΥΡΕΣΧΚΟΥΜΑΡ ΜΑΝΙΣΧ -
I. CAVALLE-REIMERS -vs
DARJA VIDMANOVA -
ΚΑΚAΟ ΤΙAΓΚΟ -vs
ΜΟΡΕΝΟ ΝΤΕ ΑΛΜΠΟΡAΝ ΝΙΚΟΛΑΣ -
ΚΟΖΜΠΙΝΟΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -vs
ΡΑΠ ΟΣΤΙΝ -
ERI SHIMIZU -vs
ΜΑ ΓΕΞΙΝ -
ΚΑΤΑΡΙΝΑ ΛΟΥΚΑΣ -vs
WILLIAM GRIFFITH -
ΒΕΛΝΤΧΙΡ ΜΙΚ -vs
MIKAEEL WOODMAN -
ALBERTO BRONZETTI -vs
ΟΥΑΚAΑ ΑΖΙΖ -
ISABELLA KRUGER -vs
ΚΙΛΝAΡΟΒΑ ΜΟΝΙΚΑ -
PEDRO ARAUJO -vs
ΦAΝΣΕΛΟΟΥ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ -
ΧΑΕΡΤΕΙΣ ΤΖΟΧAΝΕΣ -vs
ΣΕΙΝ ΡAΙΑΝ -
ΓΙAΚΣΙΤΣ ΤΖΟΒAΝΑ -vs
ΜΙΝ ΓΚΡΕΙΣ -
ΙΜΑΝΙΣΙ ΜΙΧΑΡΟΥ -vs
ΖΑΝΓΚ ΓΙΝΓΚ -
DESAI/ROGOZINSKA -vs
BOONE/OSABUOHIEN -
TAKERU YUZUKI -vs
TIM HANDEL -
ΜΠΕΡΜΠΕΡΟΒΙΤΣ ΝΕΦΙΣΑ -vs
ΜΑΚΧΟΡΚΙΝΑ ΑΝΝΑ -
BLAKE ELLIS -vs
ΝΤΟΥΣΙΝ ΛΟΥΙΣ -
ΣΟΝΓΚ ΕΒΑΝ -vs
ΣΤΡΟΝΤΕ ΙΣΑΙAΧ -
ΣΕΜΑ ΕΡΙΚΑ -vs
ΟΚΟΥΝΟ ΑΓΙAΚΑ -
JUAN ALCALDE -vs
ΜΠΟΡΤΖΑ ΜΠΟΓΚΝΤΑΝ -
ΚΡΣΤΙΝ ΠΕΤΖΑ -vs
GERHARDT BECKER -
ΓΚΧΟΡΜΠΕΛ ΑΝΙΣ -vs
J. FCO VIDAL AZORIN -
ΛΟΦΧAΓΚΕΝ ΤΖΟΡΤΖ -vs
ΠΟΝΤΙΚΟ ΟΥΓΚΟ -
ΜΠΟΝAΝΤΙΟ ΡΙΚAΡΝΤΟ -vs
KENNY DE SCHEPPER -
ΝΤΕΝ ΧΕΙΖΕΡ ΓΚAΙ -vs
AFONSO SALGADO -
ΜΠΟΛΚΒAΝΤΖΕ ΜΑΡΙAΜ -vs
ΠAΡΙ ΝΤΑΙAΝ -
ΟΚAΒΑ ΜAΝΑ -vs
AYUMI HIRATA -
NG HAO YUAN -vs
ΘAΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ -
LUC KOENIG -vs
ΜΟΥΣΕΤΙ ΛΟΡΕΝΤΖΟ -
ΕΙΣΕΡΙΚ ΤΖΟΝΑΘΑΝ -vs
ΚΙΛAΝΙ ΜΑΧΕΝΤ -
ΣAΝΕΡ ΤΖΟΥΛΙΤΑ -vs
ΜΑΡΙΝΚΟΒΙΤΣ ΜΠΟΓΙAΝΑ -
ΜΕΡΤΕΝΣ ΓΙΑΝΙΚ -vs
ΝΤΕΜΠΕΚ ΜΙΤΣΑΛ -
ΕΡΟΛ ΣΜΙΘ -vs
ΜΠΛΟΥΜΕΝΜΠΕΡΓΚ ΑΛΕΞ -
ΣΤΕΡΝΣ ΠΕΙΤΟΝ -vs
ΣΡAΜΚΟΒΑ ΡΕΜΠΕΚΑ -
ΣAΙΓΚΟ ΡΙΝΑ -vs
ΝΤΕ ΒΡΟΥΜ ΙΝΤΙ -
COLMEGNA/SPITERI -vs
KLASEN/KOELZER -
JORGE MARTINEZ -vs
ΛΟΠΕΖ ΣΑΝ ΜAΡΤΙΝ ΑΛΒAΡΟ -
ΧΑΜΟΥ ΜΑΞΙΜ -vs
ΛΟΠΕΖ ΜΟΝΤΑΓΚΟΥΝΤ ΚAΡΛΟΣ -
ΒΙΛAΡΝΤΟ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ -vs
ΓΕΝΓΚΕΛ ΜAΡΕΚ -
ΠΙΧΛΕΡ ΝΤΕΙΒΙΝΤ -vs
ΧΑΤΖΕΚ ΠΕΤΡ -
ΡΟΣΕΝΚΡΑΝΖ ΜΑΤΣ -vs
ΡΙΚΑ ΤΖΙΟΡΤΖΙΟ -
ΤΟΜΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -vs
ALISON VAN UYTVANCK -
LAPKO/MAROZAVA -vs
PIGOSSI/VAN DER HOEK -
VLADIMIR UZHYLOVSKYI -vs
ΙΑΝΑΚΟΝΕ ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ -
CHINA (W) -vs
CHINESE TAIPEI (W) -
CHINESE TAIPEI (W) -vs
INDIA (W) -
CAKAREVIC/MALECKOVA -vs
LUKAS/NJIRIC -
INDONESIA (W) -vs
SOUTH KOREA (W) -
CHINA (W) -vs
INDONESIA (W) -
GABARRO/TACCHI -vs
GUNES/SARITAS -
CHINESE TAIPEI (W) -vs
UZBEKISTAN (W) -
HELLER/TOREBKO -vs
BILGIN/ILKEL -
INDIA (W) -vs
UZBEKISTAN (W) -
CHINA (W) -vs
UZBEKISTAN (W) -
IGOR SAVELJIC -vs
HAMAD MEDJEDOVIC -
DANILINA/KOVAL -vs
ASTAKHOVA/DEMA -
INDIA (W) -vs
INDONESIA (W) -
PURTSELADZE/STROM -vs
PATZANOVSKY/SOLBERG -
CHINESE TAIPEI (W) -vs
SOUTH KOREA (W) -
HERRMANN/PRISACARIU -vs
ALEXANDRE/CRESCENZI -
INDONESIA (W) -vs
UZBEKISTAN (W) -
CHINA (W) -vs
SOUTH KOREA (W) -
ΞΥΛAΣ ,ΙΩAΝΝΗΣ -vs
VICTOR ERNAELSTEEN -
INDIA (W) -vs
SOUTH KOREA (W) -
ALTUNA/WILLIS -vs
APOSTOL/GRIGORIU -
PAAR/WACHACZYK -vs
LECHEMIA/PONCHET -
CAMILA GIORGI -vs
ALIZE CORNET -
SIMON IVANOV -vs
ΣΤΙΒΕΝΣΟΝ ΚΕΣΛΕΙ -
IVAN GAKHOV -vs
THOMAS DESCHAMPS -
SERGIO SIKHARULIDZE -vs
ΚΧΟΤΚΟΒ ΟΛΕΓΚ -
STEVAN POPOVIC -vs
ΠΟΛΖΑΚ ΝΤΕΙΒΙΝΤ -
ΑΜΙΡΟΦ ΝΤΑΒΟΥΝΤ -vs
ΦΕΡΝAΝΤΕΖ ΦΛΟΡΕΣ ΝΤΙΕΓΚΟ -
ΜΟΝΖΟΝ ΙΓΚΝAΣΙΟ -vs
ΠΕΝΑ ΛΟΠΕΖ ΜΑΝΟΥΕΛ -
ΣΕΡΟΥΝΤΟΛΟ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ -vs
THIAGO TIRANTE -
JUAN BAUTISTA TORRES -vs
MATEO BERTA -
JUAN IGNACIO GALARZA -vs
NICOLAS ARRECHE -
KUZMOVA/VIDMANOVA -vs
GIMBRERE/MORANDAIS -
ΜΠΑΕΖ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ -vs
ΝΤΙΑΖ ΑΚΟΣΤΑ ΦΑΚΟΥΝΤΟ -
ΑΜΠΟΙΑΝ ΛΕΟΝAΡΝΤΟ -vs
ΟΥΓΚΟ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙ ΚΑΜΙΛΟ -
KOLAR/MAKHORKINA -vs
GAGGINI/SANER -
ΚΕΝΙΝ ΣΟΦΙΑ -vs
ΝΤΙΑΤΣΕΝΚΟ ΒΙΤAΛΙΑ -
ORTEGA/ROOTHMAN -vs
RAWAT/VELDHEER -
KOSTYUK/KUZMOVA -vs
KALASHNIK./SAVINYKH -
SALTON/VAN WYK -vs
KALENICHENKO/THIROU. -
CABRAL/FARIA -vs
PAUL/STEINEGGER -
DEMBEK/FALCAO -vs
MARRERO/MULYE -
ΑΝΤΡΕΟΥ ΓΚΑΡΣΙΑ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ -vs
G. GRANOLLERS-PUJOL -
MINNEN/VAN UYTVANCK -vs
KERKHOVE/SCHOOFS -
DRZEWIECKI/OLIVEIRA -vs
CACIC/NYS -
HARRIS/KUBLER -vs
DIEZ/GIUSTINO -
CERVANTES/ROCA -vs
AMOROS/SANCHEZ VINAS -
ΒΟΥΚΙΤΣ ΑΛΕΚΣAΝΤΑΡ -vs
ΛΟΠΕΖ ΦΕΛΙΣΙAΝΟ -
ALTMAIER/CORIA -vs
GAIO/LORENZI -
GOM.-HERRERA/TROICKI -vs
PASHA/SCHNUR -
LUZ/MATOS -vs
POLANSKY/SCHNUR -
GALLOWAY/H. VERDUGO -vs
KING/ROMBOLI -
KOUZNETSOV/MARTINEZ -vs
BORTOLOTTI/ESTEVE -
ΓΟΥAΝΓΚ ΓΙΑΦAΝ -vs
ΣΧAΡΜΑ ΑΣΤΡΑ -
ΚΙΝΓΚ ΚΕΒΙΝ -vs
ΣΝΟΥΡ ΜΠΡAΙΝΤΕΝ -
BONDARENKO/FICHMAN -vs
RUS/ZIDANSEK -
KATERINA BONDARENKO -vs
REBECCA PETERSON -
KAROLINA SCHMIEDLOVA -vs
MARIE BOUZKOVA -
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YSALINE BONAVENTURE -
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