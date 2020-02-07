ΕΟΠΕ: Συγχαρητήρια σε Ολυμπιακό και ΑΟ Θύρας

Αναλυτικά:
«Ο Πρόεδρος Γιώργος Καραμπέτσος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.ΠΕ. συγχαίρουν τον Ολυμπιακό και τον Α.Ο. Θήρας για την πρόκρισή τους στα προημιτελικά του Challenge Cup γυναικών και τους εύχονται καλή συνέχεια στη διοργάνωση».
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΚΙΜΚΙ -vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΜΙΛAΝΟ -
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -vs
ΚΕΡΚΥΡΑ -
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -vs
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ -
ΡΟΜΑ -vs
ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
ΑΝΖΕ -vs
ΛΙΛ -
ΑΛΑΒΕΣ -vs
ΕΙΜΠAΡ -
ΑΛΑΒΕΣ -vs
ΕΙΜΠAΡ -
ΡΟΜΑ -vs
ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -vs
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ -
ΚΙΜΚΙ -vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΜΙΛAΝΟ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 105vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 103
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 119vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 125
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 112vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 101
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 125vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 117
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 111vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 121
ΑΝΖΕ -vs
ΛΙΛ -
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -vs
ΚΕΡΚΥΡΑ -
ΜΑΛAΤΙΑ ΣΠΟΡ -vs
ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ -
ΑΡΑΓΚΑΤΣ -vs
ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΓΙΕΡΕΒAΝ -
MINAUR BAIA MARE -vs
UNIREA DEJ -
ΜΕΡAΝΙ ΜΑΡΤΒΙΛΙ -vs
ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ -
ΚΡΑΣΝΟΝΤAΡ -vs
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ -
ΜΙΕΝΤΖ ΛΕΓΚΝΙΚΑ -vs
ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΒ -
ΜΠAΤΕ ΜΠΟΡΙΣΟΦ -vs
ΠΡΙΜΠΡΑΜ -
ΟΥΛΕΝΣAΚΕΡ/ ΚΙΖΑ -vs
ΣΤAΜΠΑΕΚ -
ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ -vs
ΒΙΜΠΟΡΓΚ -
ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ -vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΖAΓΚΡΕΜΠ Β -
ΜΠAΤΕ ΜΠΟΡΙΣΟΦ -vs
FK SOCHI -
ΕΣΚΙΛΣΤΟΥΝΑ -vs
ΒΑΣΤΕΡΑΣ -
ΣΛΟΒΑΝ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ -vs
SHKENDIJA -
ΚΡΑΣΝΟΝΤAΡ -vs
ΜΙΟΝΤAΛΕΝ -
ΟΛΙΜΠΙΚ ΝΤΟΝΕΤΣΚ -vs
RABOTNICKI SKOPJE -
ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ II -vs
ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛAΒΑΣ -
SIARKA TARNOBRZEG -vs
STAL KRASNIK -
ΜΠΡΙΝΕ -vs
ΣAΝΤΝΕΣ -
ΜΙAΛΜΠΙ -vs
ΚΑΛΜAΡ -
ΜΠΡΙΝΚΟΥΜΕΡ -vs
ΟΜΠΕΡΝΟΛΑΤ -
ΣΕΛΜΠΟΥΡΝ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ -vs
ΜΠΡΕΙ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ -
Συγχαρητήρια σε Ολυμπιακό και ΑΟ Θήρας για την πρόκρισή τους στους «16» του Challenge Cup έδωσαν ο πρόεδρος και το Δ.Σ. της ΕΟΠΕ.
Αναλυτικά:
«Ο Πρόεδρος Γιώργος Καραμπέτσος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.ΠΕ. συγχαίρουν τον Ολυμπιακό και τον Α.Ο. Θήρας για την πρόκρισή τους στα προημιτελικά του Challenge Cup γυναικών και τους εύχονται καλή συνέχεια στη διοργάνωση».