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ΕΟΠΕ: Συγχαρητήρια σε Ολυμπιακό και ΑΟ Θύρας

ΕΟΠΕ: Συγχαρητήρια σε Ολυμπιακό και ΑΟ Θύρας

ΕΟΠΕ: Συγχαρητήρια σε Ολυμπιακό και ΑΟ Θύρας

Συγχαρητήρια σε Ολυμπιακό και ΑΟ Θήρας για την πρόκρισή τους στους «16» του Challenge Cup έδωσαν ο πρόεδρος και το Δ.Σ. της ΕΟΠΕ.

Αναλυτικά

«Ο Πρόεδρος Γιώργος Καραμπέτσος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.ΠΕ. συγχαίρουν τον Ολυμπιακό και τον Α.Ο. Θήρας για την πρόκρισή τους στα προημιτελικά του Challenge Cup γυναικών και τους εύχονται καλή συνέχεια στη διοργάνωση».
 

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