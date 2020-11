Volley League Γυναικών: Κραυγή από παίκτριες «αφήστε μας να παίξουμε» (pics)

Οι αποφάσεις της Κυβέρνησης για το lockdown στον αθλητισμό έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις από τους αθλητές και αθλήτριες που δεν ήταν μέσα στις εξαιρέσεις, όπως ήταν δηλαδή η Super League ποδοσφαίρου και η Basket League ανδρών.

Οι παίκτριες της Volley League ξεκίνησαν μια διαδικτυακή καμπάνια με την οποία φωνάζουν πως θέλουν να παίξουν βόλεϊ, με το μήνυμά τους να αναφέρει τα εξής: «ΝΑΙ στην υγεία = ΝΑΙ στον αθλητισμό

Ο αγώνας κατά του κορονοϊού πρέπει να συνεχιστεί, αλλά και ο δικός μας μέσα στα γήπεδα με ατομική και συλλογική ευθύνη.

WE ARE ALL IN THIS TOGETHER!

HELP SPREAD THE WORD!

We call all the athletes

#savegreeksports #savegreekvolleyball #letusplay».