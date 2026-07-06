Τραγωδία στη Βενεζουέλα: Νεκρός από τον σεισμό ο αρχηγός της εθνικής βόλεϊ μαζί με την οικογένειά του

Ο αρχηγός της ομάδας βόλεϊ της Βενεζουέλας, Γουίλνερ Ρίβας, εντοπίστηκε νεκρός κάτω από τα συντρίμμια του σεισμού μαζί με τη σύζυγό και τον γιο του.

Στο πένθος έχει βυθιστεί το παγκόσμιο βόλεϊ μετά την τραγική επιβεβαίωση του θανάτου του Γουίλνερ Ρίβας, της συζύγου του Μαριάνχελ και του μικρού τους γιου, Θέο. Η οικογένεια εντοπίστηκε νεκρή κάτω από τα συντρίμμια του καταστροφικού σεισμού που έπληξε τη Βενεζουέλα.

Οι ελπίδες για τον εντοπισμό τους μερικές ημέρες μετά τον σεισμό εξανεμίστηκαν οριστικά, βάζοντας έναν τραγικό επίλογο σε αυτήν την τραγωδία που συγκλόνισε τη χώρα. Ο Ρίβας, ο οποίος ήταν και αρχηγός της εθνικής ομάδας της Βενεζουέλας, ήταν ένας από τους σημαντικότερους αθλητές της πατρίδας του.

Αγωνιζόταν ως ακραίος και είχε σημειώσει μια αξιοσημείωτη καριέρα στα ευρωπαϊκά γήπεδα, φορώντας τη φανέλα σπουδαίων συλλόγων, όπως η Λωζάνη στην Ελβετία, η Ναρμπόν στη Γαλλία και η Σιστέρνα στην Ιταλία. Μάλιστα, είχε ήδη συμφωνήσει να συνεχίσει την πορεία του στην Ισπανία με τα χρώματα της Λας Πάλμας.